¿Quién es Mikel Herzog, el concursante que arrasa en 'Tu cara me suena 12' con un pasado desconocido?

'Tu cara me suena 12' arrancará su nueva edición este viernes en una gala llena de rostros conocidos como Bertín Osborne o Ana Guerra y otros menos habituales en televisión como Miker Herzog Jr. El actor de teatro, hijo del representante de España en Eurovisión en 1998, probará suerte en el concurso de imitaciones tras su paso por 'La Voz' junto a su hermano Ivan en 2015.

Natural de Cambrils, Tarragona, el hijo de Mikel Herzog no tardó en impregnarse de las aptitudes artísticas de su padre, que probó suerte en el festival de la canción con el tema '¿Qué voy a hacer si ti?'. Y es que, a sus 30 años, el joven se encuentra completamente centrado en su faceta como actor de teatro y cantante, siendo el mundo de la música precisamente lo que le llevó a su primera aventura televisiva.

Mikel Herzog Jr, de su debut en 'La Voz' a su fichaje en 'Tu cara me suena 12' pasando por el teatro

Mikel Herzog Jr. y su hermano Ivan Herzog enamoraron al público durante su paso por 'La Voz' en 2015, lo que les llevaría a lanzar 'Sobreviví', su único trabajo discográfico conjunto como dúo. Y aunque su hermano prefirió desarrollar su carrera como compositor, el joven ha seguido al pie del cañón con su carrera musical, lanzando incluso su primer disco en 2024 bajo el título de 'Disco de oro'.

Actualmente, vive en Madrid y se sube al escenario en las funciones de 'Asesinato para dos', la obra de teatro que protagoniza junto a Didac Flores en el Pequeño Teatro Gran Vía. El cantante da vida a Marcus Moscowitz, un detective que cuenta con un reducido espacio de tiempo para interrogar a varios sospechosos y resolver un crimen. Y directo desde el teatro, este viernes pondrá a prueba sus habilidades de imitación en 'Tu cara me suena 12'.

"Es un programa que reúne mis frikezas básicamente, soy un loco de la imitación, me paso el día haciendo el tonto", confesó Mikel Herzog Jr en una entrevista para Antena 3 antes de su debut. "Todo el mundo me conoce por hacer las imitaciones, y justo 'Tu cara me suena' es un programa que me permite trabajar en ellas, hacerlo en serio. Es el programa perfecto para ponerlo en práctica y darle un poco de sonoridad a esa tontería", asegura el actor y cantante.

Y el hijo de Miker Herzog parece tener bastante claro cuáles son sus principales armas. "Mis puntos fuertes son la voz, al ser músico, cantante y actor... Este programa lo reúne todo, las tres facetas así que me permite explorarlo todo al máximo", terminó confesando el concursante, que se estrenará este viernes en 'Tu cara me suena 12' transformándose en Abraham Mateo.