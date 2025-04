La mujer de Borja González revela lo ocurrido fuera de 'Supervivientes' tras saltar las alarmas

Borja González se encuentra en plena aventura en los Cayos Cochinos mientras Ana Solama cumple con su papel de defensora en plató salvo alguna ausencia. Sin embargo, como ya desveló la influencer, la pareja no atravesaba su mejor momento antes de que el militar pusiese rumbo a 'Supervivientes 2025'. Y la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido romper su silencio en 'Tardear' para aclarar cuál es el estado actual de su relación.

La afianzada pareja, que resistió a las tentaciones del reality presentado por Sandra Barneda, y regresó a España más fuerte que nunca para dar la bienvenida a su primer hijo, experimentó una grave crisis justo antes del inicio del concurso. "Estuve así cinco meses, no me quería ni levantar de la cama. No quería ver a nadie", ha confesado Solama sobre su complicado proceso post parto en una entrevista para 'Recién nacidos' en Mtmad.

Ana Solama aclara en 'Tardear' el estado de su relación con Borja González tras su grave crisis

De la mano de Borja González, en una intervención grabada antes de su viaje a Honduras, la creadora de contenido se sinceró entre lágrimas sobre su delicado estado de ánimo. "Solo deseaba que Borja saliera por la puerta para poder llorar hasta que me cansara. Todo el mundo estaba disfrutando de mi bebé mientras yo trabajaba", aseguró Ana antes de que el militar se abriese también en canal.

"Bien, pero estoy en una situación de mi vida como en una montaña rusa. En una situación de mucho estrés y agobio, tanto por el bebé como el trabajo", aseveraba el concursante de 'Supervivientes 2025', dejando claro junto a su pareja que la relación atravesaba un momento delicado por todo lo que ha conllevado la llegada de su hijo. Sin embargo, dado que la entrevista se grabó hace meses, Ana Solama no ha dudado en aclarar cómo es la situación actual.

La pareja de Borja González conectó en directo con 'Tardear' para responder a todo el revuelo que la entrevista de 'Recién nacidos' ha generado. "Con todo más asimilado. Sí, tuvimos una crisis, sobre todo cuando dí a luz. Fue porque un cúmulo de muchas situaciones personales y yo con quien lo pagué es con él. Todo mi estrés, todo mi agobio, se volcó en él", reconoció la influencer en el espacio de Telecinco.

"Se fue para la isla estando bien los dos. Si se hubiese ido estando mal, se hubiera ido más tocado", aclaró entonces la de Valencia, asegurando que sus problemas quedaron resueltos antes de que el militar saltase del helicóptero en los Cayos Cochinos. Y sobre la última decisión del concursante en la isla, que prefirió conservar el peluche de su hijo a comer, Ana ha sido clara. "Yo si hubiera cogido la comida, lo hubiera entendido. Para el fue algo fuerte porque la jirafa Sophie es su peluche", sentenció la creadora de contenido.