Escándalo fuera de 'Supervivientes': La familia de Montoya toma acciones legales con el entorno de Anita

Fue el pasado domingo cuando 'Fiesta' se hizo eco de unos audios que desenmascararían a Montoya. Y es que en ellos, el concursante de 'Supervivientes 2025' revelaba que Vier, su defensor en realidad no es amigo como se había vendido hasta la fecha. Algo que ha provocado un escándalo.

En los últimos días se ha hablado mucho de quién habría filtrado estos audios. Desde el entorno de Montoya se ha apuntado a la familia o amigos de Anita. Algo que Candela, la amiga defensora de la concursante ha desmentido alto y claro.

Este jueves, 'Tardear' abordaba esta polémica con los propios Candela y Vier. "De mí no tienen que decir nada porque el concursante es Montoya y han dejado bastante bien estructurado el concurso para sacar ahora un mensaje, mañana otra noticia y al otro otra noticia. Yo el móvil de Montoya no lo tengo, yo estas estrategias de ellos no, yo hablo de lo que me enseñan", se defendía Vier.

Por su lado, Candela le respondía. "Esto es demasiado falso, él no defiende a nada, ataca a Anita y a todo el mundo que va al plató a defender a Anita le dedica un post", le espetaba la amiga de Anita al supuesto amigo de Montoya. "Deberías de reconocer que tú a Montoya lo conocías de Utrera y que te ha cogido porque has hecho un ataque super sucio desde 'La isla de las tentaciones'", soltaba la defensora de Anita.

"Yo no tengo inquina a Alexia ni a nadie. Alexia dice en un programa que yo no conozco a Montoya de nada y lo que hago es coger sus palabras y subo un vídeo de 2018 con Cristóbal, el otro defensor de Montoya y yo, y punto", se defendía Vier al ver que le atacaba.

Kike Quintana desvela que la familia de Montoya ha contratado a un abogado

Pero en pleno cara a cara de los amigos y defensores de Montoya y Anita, 'Tardear' se paralizaba con una última hora. Y es que Kike Quintana traía una exclusiva bomba que podría dar un vuelco a toda esta historia. "Tengo una última hora por parte del entorno de Montoya que están muy preocupados y han contactado y contratado a un abogado para que monitorice todo lo que se está diciendo desde el entorno de Anita para tomar medidas legales porque creen que se están vulnerando posibles derechos de honor de su familiar", exponía.

"Es normal que esta familia se tenga que buscar un abogado porque no pueden salir diciendo que este chico tiene en un programa una persona con una cara tapada y la voz distorsionada que tiene fuera una sugar mammy y que le manda 5.000 euros semanales. Si tú lanzas eso ponte y dilo con pruebas", defendía Vier.

Por su parte Candela no se daba por aludida. "Yo no me siento aludida, yo creo que estoy haciéndolo muy bien y creo que no estoy ensuciando la imagen de nadie y yo me lavo las manos y que salga lo que tenga que salir", concluía la amiga de Anita.