El recado que eleva Rodrigo Vázquez a RTVE por cancelar 'El Cazador' tras llegar 'La familia de la tele'

Con la despedida de 'El Cazador' a la vuelta de la esquina, Rodrigo Vázquez no ha dudado en sincerarse sobre la cancelación del concurso en La 1. El presentador, que se muestra "muy orgulloso" de todo lo conseguido con el concurso, no ha dudado en reflexionar sobre los cambios que "no funcionaron" y que han precipitado al exitoso programa a su cancelación.

Pese a que RTVE no ha confirmado de manera oficial el final de 'El Cazador', los días del concurso en las tardes de La 1 están contados según se acerca el estreno de 'La familia de la tele' el próximo martes 22 de abril. "En principio, por parte de TVE, parece un punto, no sé si seguido, pero punto y aparte. Tienen otros proyectos confirmados en cartera y supongo que cuando todo esté listo, le darán pausa a El Cazador", comienza asegurando el presentador en una entrevista para El Español.

La crítica de Rodrigo Vázquez ante el adiós de 'El Cazador': "Los cambios funcionaron mal"

Cabe recordar que ya a finales de noviembre, se conoció que la cadena pública iba a prescindir del formato conducido por Rodrigo Vázquez, extendiendo sus emisiones pese a sus bajas audiencias hasta mediados de abril. "Ya hemos grabado para hacerle un buen final a lo que ha sido el programa porque ha tenido muy buena trayectoria", ha declarado en el citado medio, asegurando a su vez que, más que hablar de un cierre definitivo, "se están realizando cambios" en su horario de emisión.

Sin detalles aún sobre cómo serán las últimas semanas del concurso, los planes de La 1 pasan por despedir 'El Cazador' en prime time con sus entregas finales. Y el presentador no ha dudado en reflexionar sobre el momento crítico de audiencias que atraviesan. "Estaba bien cuando llegué y teníamos los mejores datos de audiencia. Luego hicieron algunos cambios en el calendario y el formato que, aunque tenían las mejores intenciones, funcionaron mal", advierte el comunicador.

"Para mí el formato era la piedra angular del show. Si cambias las reglas del juego, cambia totalmente", sentencia Rodrigo Vázquez, achacando el mal funcionamiento del formato a los cambios que ha sufrido a sus cinco años de emisión. "Un día estás haciendo 13% y otros un 6% y ni un día eres tan bueno ni otro tan malo. Mi filosofía de trabajo es hacer los formatos lo mejor posible, entender cuáles son los puntos fuertes y potenciarlos y ver dónde están las debilidades e intentar esconderlas", subraya el periodista.

"Tuvimos un sprint grabando varias temporadas y eso baja calidad"

"Ahí atrás tuvimos un sprint grabando varias temporadas juntas y eso baja la calidad. Aun así, el equipo hizo un gran trabajo hasta el último día", insiste Vázquez, mostrándose más que orgulloso de todo lo conseguido con el programa. "'El Cazador' es una televisión muy enfocada al servicio público de entretener, pero no con amarillismo, sino intentando sacarle a la gente una sonrisa y emocionarla", asegura a su vez el rostro de TVE.

Y es que, Rodrigo Vázquez no dudó en poner en valor al que una vez fue el formato estrella de las tardes de la cadena. "Intentamos visibilizar colectivos que no suelen estar en concursos. Vienen personas con deficiencias visuales, auditivas o de movilidad y dan las gracias por tener la oportunidad. Pero es lo mínimo. Somos una televisión pública. Creo que eso caló en la gente, sobre todo en la que viene a concursar y se ve ese ánimo por mostrar una sociedad plural y diversa", sentencia el presentador gallego.