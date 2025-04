El duro comunicado de 'Supervivientes' sobre Almácor que explica las razones de su adiós forzoso

'Supervivientes 2025' afronta una nueva y crítica situación a consecuencia de la lesión sufrida por Almácor. El pasado domingo, el cantante de 'Brillos platinos' se lesionó durante una de las pruebas planteadas por la organización. Una caída que provocó su ausencia unos minutos durante la gala tras la cual reapareció con el brazo en cabestrillo y con rostro dolorido. Precisamente esa situación ha puesto en jaque su continuidad en el espacio de supervivencia hasta que finalmente la organización ha comunicado la determinación sobre su continuidad en el reality.

En una primera conexión, Almácor ha dado a conocer cómo se hizo la lesión: "En la última se me resbaló el escalón y me vencí el cuerpo sin querer y el cable se me quedó enganchado en el brazo y me quedé con el brazo colgando, caí al agua y aquí estamos", ha explicado el joven. En todo momento, el joven ha optado por seguir con ilusión y entusiasmo: "Me duele el brazo, lo que pasa es que la vida te la puedes tomar e dos maneras: o mal o bien. Entonces un poco de humo. A nivel físico aquí estoy jugando al Twister de las lesiones". De igual manera, el cantante ha podido comentar: "Me encuentro muy bien anímicamente, pero estoy un poco raro".

La decisión final de 'Supervivientes' ante la permanencia de Almácor

Ya al término de la gala, Almácor ha podido reencontrarse con sus compañeros en La Palapa. En la intimidad de la zona de nominaciones, Carlos Sobera le ha hecho saber la decisión que el equipo médico ha tomado respecto a su continuidad en 'Supervivientes'.

"El pasado domingo Almácor sufrió un traumatismo en el brazo que obligó al equipo médico a inmovilizarle el hombro. En las pruebas efectuadas se confirma la lesión que implica el uso de un inmovilizador de hombro durante cuatro semanas y además posterior rehabilitación. Por todo ello, Almácor no puedes seguir en 'Supervivientes' y debes volver a España", ha sido el anuncio que le ha hecho llegar el presentador.

La reacción por parte del joven no se ha hecho esperar. Visiblemente afectado, el cantante ha sollozado diciendo: "No me jodas. Su puta madre a caballo tío. No es justo tío". Así pues, éste ha podido escuchar los ánimos de su pareja: "Tranquilo que todo va a estar bien. No pasa nada, lo has hecho bien y para nosotros ya eres un ganador". "Lo siento tío es que soy un patoso. Te oigo, pero es que no quiero oír a nadie", le ha comunicado Almácor antes de volver con sus compañeros a comunicarles lo sucedido. "No me lo puedo creer", ha vuelto a repetir mientras se abrazaba a sus compañeros, quienes le han dado una cálida despedida.