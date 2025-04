Angy Fernández habla en exclusiva de su regreso a 'Física o química' y lo que no le gustó del reencuentro

La icónica serie española 'Física o Química' ha regresado con una nueva generación de estudiantes en el instituto Zurbarán. Esta temporada, disponible en Atresplayer desde el 16 de febrero de 2025, presenta a un nuevo elenco que enfrenta problemáticas contemporáneas, manteniendo la esencia que conquistó a la audiencia hace más de una década.

El esperado episodio final se emite a partir de hoy, 6 de abril, en la plataforma de Atresmedia y contará con la participación especial de Ana Milán, quien retoma su emblemático papel de Olimpia. Su regreso ha generado gran expectación entre los seguidores de la serie, ansiosos por ver cómo se integra su personaje en las nuevas tramas. Además, la próxima semana Antena 3 dedicará una noche muy especial a la nueva serie, emitiendo los dos primeros capítulos en abierto.

De todo esto hemos hablado en exclusiva con Angy Fernández, conocida por su interpretación de Paula en la serie original, quien nos confesado cómo 'FoQ' marcó su vida personal y profesional. La actriz nos confirma que ella estaría dispuesta a retomar el papel de Paula en la serie en una segunda temporada.

Angy Fernández, ¿cómo estás?

ANGY - Muy bien.

¿Cómo te sientes? Parece que has criado a un montón de niños.

ANGY - Es que me siento como su madre. No les he conocido aún. Y quiero ir ahora a presentarme. Hubiera sido guay participar, pero es verdad que querían una nueva generación y lo entiendo, pero mira, me han permitido presentar la presentación de la serie, así que estoy muy contenta y ya sabes que yo hago un poco de todo, menos modelo.

Hemos visto el cameo de Ana Milán. Eso no cierra las puertas a que a lo mejor en la siguiente temporada podamos verte a ti

ANGY - Bueno ojalá, ya sabes, para mí Antena 3 es casa y 'Física o Química' va a ser siempre casa. Lo que hay que hacer es seguir y trabajar.

Estuvimos hace unos días con los nuevos protagonistas y nos confesaron que el día de antes de empezar del rodaje se fueron todos de casa rural.

ANGY - No te puedo creer. Es que se lo iba a preguntar. Pues entonces ya no se lo pregunto, les diré: "Me han contado una cosa". Ay, qué fuerte. Claro, yo les iba a recomendar que unía mucho ir de casa rural. Entonces ya lo han hecho, qué capos.

Han bromeado con que hubo "orgías", como se supone que pasó con vosotros...

ANGY - Sería muy fuerte. Pues nosotros no hicimos. Aunque es verdad que hubo líos.

¿Quién fue quien lo dijo?

ANGY - Úrsula Corberó. Porque lo de todos con todos era como.... Es la edad. En todos los trabajos pasa, pero imagínate en una serie. En todas las series ha habido líos, señores, no fuimos los únicos y no pasa nada, amor libre.

¿Cuál fue el amor para ti más bonito que había en toda la serie?

ANGY - Gorka y Paula. Bueno, era un poco tóxico.

Te iba a decir, viéndolo con los años.

ANGY - Era un poco tóxico, pero es que como quiero tanto a Adán, fue tan bonito grabar con él y todo lo que vivimos, que para mí Gorka y Paula se merecían un final mejor, la verdad.

Del reencuentro de 2020 hablas. ¿Cómo lo vivisteis?

ANGY - Fue un reencuentro real, de hecho, hemos vuelto a vernos, a hacer quedadas siempre que podemos y nos tenemos mucho amor, mucho cariño. Es que crecimos juntos, lo que pasa es que la vida... pues los trabajos te llevan por otros lados, pero nos queremos mucho.

En 2025, ¿dónde estaría Paula?

ANGY - Paula quería ser cantante, pero yo creo que no le hubiera salido muy bien.

Quizá a lo mejor al Benidorm Fest se presentaría

ANGY - Se hubiera presentado, igual, pero no sé si hubiera llegado muy alto, pero estaría centrada en su hijo y se hubiera sacado en la carrera de psicología.

Anda, ahí lo ves. Qué bien.

ANGY - Sí, yo creo que sí.