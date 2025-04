Aitor Albizua aclara su continuidad en 'Cifras y Letras' tras fichar por 'La familia de la tele'

Quedan pocas semanas para que 'La familia de la tele' llegue a las tardes de TVE. Y además de recibir a los principales rostros del universo 'Sálvame', el nuevo magacín de La OSA Producciones hará que Aitor Albizua de el salto de La 2 a La 1. Así, el presentador de 'Cifras y Letras' no ha dudado en esclarecer en una entrevista cómo afectará este cambio al exitoso concurso.

El vasco estará a los mandos del nuevo formato junto a María Patiño, Inés Hernand y Belén Esteban, que además de colaboradora tendrá un papel especial dentro del programa. Y pese a que hace unas semanas, antes del anuncio oficial de RTVE, el periodista prefirió no romper su silencio sobre 'La familia de la tele', se ha sincerado sobre cómo le llegó la oportunidad en una reciente entrevista para '20 Minutos'.

Aitor Albizua sobre 'La familia de la tele' y 'Cifras y Letras': "Me gustaría compatibilizar"

"Con mucha ilusión y muchas ganas, con las mariposillas en el estómago de los nuevos proyectos. No me esperaba que contasen conmigo, ha sido una grata sorpresa y estoy súper contento", ha comenzado explicando Aitor Albizua al citado medio, asegurando que fue toda una sorpresa que TVE y La OSA Producciones apostasen por su perfil para un magacín de este corte. Cabe recordar que 'La familia de la tele' apostará por un tono más familiar y de servicio público.

Así, el presentador de 'Cifras y Letras' ha desvelado qué ocurrirá con su trabajo al frente del concurso cultural de La 2. "Me apetece la sinergia y la mezcla. Agradezco la ayuda que me han prestado los dos equipos para que sea posible, junto con RTVE. En las primeras conversaciones que tuve con la cadena se lo dije, que me gustaría compatibilizar", aclara el vasco, como ya adelantamos en exclusiva en El Televisero, descartando su marcha del exitoso formato de la segunda cadena.

"Es un poco ejemplo de la tele que estamos haciendo, ¿por qué el presentador de Cifras y letras no va a formar parte también de La familia de la tele? Ahí está la definición de esta familia, diversidad, mezcla y que todo cabe", asevera Aitor Albizua, pronunciándose también sobre cómo fue hacer equipo por primera vez con Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros y compañía para grabar el spot publicitario del nuevo magacín.

Sobre sus nuevos compañeros de 'Sálvame': "Me fascina la manera en la que viven la tele"

"Yo no sabía si estaba viviendo un sueño o en la realidad camino a Torrespaña. Fue de los primeros contactos que tuvimos todos y me maravilló la manera en la que viven la tele", asegura el comunicador, que no había coincidido antes con ningún rostro del universo 'Sálvame'. "Yo les conocía como espectador, no como compañero, ni en persona", aclara el presentador de 'Cifras y Letras'.

Sin embargo, deja más que claro el buen ambiente que se respiró durante la primera toma de contacto. "Son súper cariñosos, súper generosos y hubo muy buen rollo desde el principio. Fue un gustazo darnos ese primer abrazo. Aún estoy en ese punto de no saber si esto está pasando de verdad o es un sueño bonito", termina subrayando Aitor Albizua sobre sus nuevos compañeros.