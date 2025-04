7 estrenos semanales de series y películas en Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver del 7 al 13 de abril

Abril comenzó algo dubitativo, pero llega por fin una semana plagada de estrenos potentes. Porque tenemos varios de los títulos más esperados del año concentrados en tan solo siete días en las plataformas como Netflix, MAX, Prime Video o Movistar Plus+. Empezando por una nueva temporada de 'Black Mirror', que espera mejorar lo que vimos en la sexta temporada, la más floja hasta la fecha. Ojo al capítulo de 'Hotel Reverie', porque va a convertirse en uno de los favoritos de los fans.

También tenemos el final de 'El cuento de la criada', aunque pensemos que ya había terminado. Elisabeth Moss tiene una última mirada inquietante que darnos. Pero si queremos una historia inquietante, ahí tenemos 'Una buena familia americana', con Ellen Pompeo enfrentándose a sus peores pesadillas. Al igual que 'La caza del solitario', un true crime creado por Carles Porta, responsable de 'Crims', la magnifica serie de TV3. Pero es que esta semana también tenemos la nueva serie de Apple TV+, con Jon Hamm como protagonista: 'Vicios ocultos'. Y además, una ronda de anime con el spinoff de 'My Hero Academia' que ha arrasado en Japón. Una semana de lo más completa.

Estrenos en Netflix

Black Mirror (Temporada 7)

Sinopsis: La séptima temporada de Black Mirror sigue explorando los temas de la distopía tecnológica y las consecuencias imprevistas de la innovación.

De los seis nuevos episodios, uno es una secuela de la temporada 4 "USS Callister", marcando la primera vez que la serie ofrece una secuela directa de una historia anterior. Los argumentos abordan temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y los videojuegos futuristas, manteniendo el característico tono oscuro y satírico de la serie. La anterior temporada, la sexta, no fue recibida con demasiado entusiasmo. La distopía creada por Charlie Brooker vuelve para hacernos reflexionar sobre nuestra sociedad actual. "Estoy muy emocionado. Siempre estoy entusiasmado con todos ellos, pero creo que tenemos una muy buena mezcla [...] de cosas", dijo para The Hollywood Reporter.

Los títulos son 'Common People', 'Bête noire', 'Hotel Reverie', 'Plaything', 'Eulogy' y 'USS Callister: Into Infinity'.

Fecha de estreno: 10 de abril

El Jardinero

Sinopsis: La madre de Elmer se sirve de la insensibilidad de su hijo para convertirlo en un matón y usar su vivero como tapadera. Pero Elmer se enamora y el negocio se tambalea.

'El jardinero' es un thriller romántico creado por Miguel Sáez Carral ('Ni una más') y protagonizado por Álvaro Rico ('Élite'), Cecilia Suárez ('La casa de las flores') y Catalina Sopelana ('Sky Rojo'). Esta nueva serie de Netflix recuerda claramente a 'You', la ficción protagonizada por Penn Badgley. Aquí tenemos al mítico Polo de 'Élite', y afirma que esta serie habla sobre que "todo el mundo tiene varias caras", explicó en Icon. "Nosotros aquí sentados también las tenemos. De eso va este trabajo, de escudriñar los grises de los seres humanos. Lo blanco y lo negro no es interesante. De todos los personajes trato de sacar esos matices. El ser humano es todavía un elemento por descubrir".

Escrita por Miguel Sáez Carral e Isa Sánchez, estos seis capítulos prometen convertirse en una de las series más interesantes del mes de abril. El rodaje ha tenido lugar principalmente en Pontevedra, al igual que en Madrid y Toledo.

Fecha de estreno: 11 de abril

Estrenos en Max

El cuento de la criada (Temporada final)

Sinopsis: El espíritu inquebrantable y la determinación de June la arrastran de nuevo a la lucha para acabar con Gilead. Luke y Moira se unen a la resistencia. Serena intenta reformar Galaad mientras el comandante Lawrence y la tía Lydia se dan cuenta de lo que han provocado, y Nick se enfrenta a desafiantes pruebas de carácter. Este capítulo final del viaje de June pone de relieve la importancia de la esperanza, el valor, la solidaridad y la resistencia en la búsqueda de la justicia y la libertad.

Si sabéis qué es el efecto Mandela, el final de 'El cuento de la criada' puede que sea el mejor ejemplo. Todos pensamos siempre que ya ha terminado, pero de repente se anuncia una nueva temporada de la serie protagonizada por Elisabeth Moss. Pero ahora sí que llega a su desenlace definitivo. De verdad de la buena. En esta temporada tenemos seguras las presencias de Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Ann Dowd, Madeline Brewer y Sam Jaeger.

Eso sí, ha cambiado el showrunner con Bruce Miller dando un paso atrás en la producción de la serie. Su autora, Margaret Atwood, no deja de ser polémica cada vez que habla sobre la actualidad. Desde sus críticas a la IA ("si tuviera 30 años, estaría preocupada", dijo a Reuters) a su lucha contra Trump, la mítica escritora es una de las que más espera la llegada de este desenlace tan esperado.

Fecha de estreno: 9 de abril

Estrenos en Disney Plus

Una buena familia americana

Sinopsis: Una pareja del Medio Oeste adopta a la que creen que es una niña con enanismo. Cuando empiezan a criarla junto a sus tres hijos biológicos, caen en una batalla librada en la prensa sensacionalista, en los tribunales y, en última instancia, en su matrimonio.

Todos recordamos 'La huérfana', ¿verdad? Sí, la película en que unos padres adoptan a un niña pero acaba siendo malvada... y revelando que realmente era una mujer adulta. Uno de esos giros nivel M. Night Shyamalan, y que sorprendió a todos en 2009, convirtiéndose en un enorme éxito. Ahora le toca el turno a la misma historia, basada en un sorprendente hecho real, con Ellen Pompeo y Mark Duplass como protagonistas. Se ha convertido en un éxito en Estados Unidos y, aunque se iba a estrenar a finales de mayo en nuestro país, Disney ha decidido adelantarla un mes. Creada por Katie Robbins, está compuesta de 8 episodios. Y precisamente fue el propio Mark Duplass el que convenció a Ellen Pompeo para hacer la serie. "Esta serie podía salir muy mal si no se hacía con sensibilidad y conciencia. Había muchas maneras en las que podía ser malinterpretada", confesó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Fecha de estreno: 9 de abril

Estrenos en Crunchyroll

My Hero Academia: Vigilantes

Sinopsis: Koichi Haimawari no logró convertirse en un héroe oficial, así que utiliza su modesto poder para hacer buenas obras en su tiempo libre. Un día, un encuentro fortuito con unos matones locales lo lleva a formar equipo con otros dos héroes poco probables. Ninguno de ellos sabe realmente lo que está haciendo, pero tienen el valor (o la imprudencia) de intentarlo. Sin embargo, pronto descubren que luchar contra el mal requiere mucho más que solo ser valiente…

Escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court, el manga 'My Hero Academia: Vigilantes' se publicó por primera vez en Jump GIGA en agosto de 2016. Se trata de un spin-off precuela del famoso manga 'My Hero Academia', la historia de Izuku Midoriya y su sueño de ser un héroe. En este caso, tenemos a Koichi como protagonista, que busca mostrarnos el lado callejero de los superhéroes, más allá de esos héroes oficiales que hemos conocido en la serie original. Uno de los anime más esperados del año.

Fecha de estreno: 7 de abril

Estrenos en Apple TV+

Vicios ocultos

Sinopsis: Tras ser despedido con deshonor, Andrew "Coop" Cooper, un administrador de fondos de cobertura que todavía está lidiando con su reciente divorcio, recurre a robar en las casas de sus vecinos en el muy adinerado barrio de Westmont Village, solo para descubrir que los secretos ocultos dentro de esas mansiones de lujo pueden ser más peligrosos de lo que nunca imaginó.

Gracias a 'Mad Men', Jon Hamm se convirtió en un auténtico icono de la televisión. Nominado a seis Globos de Oro, ganando dos de ellos, formó parte de una de las mejores series de la historia. Ahora gracias a Apple TV+ podemos volver a disfrutar de este intérprete con un carisma brutal y un magnetismo embriagador. Basada en una idea original de Jonathan Tropper, conocido tanto por novelas como 'This Is Where I Leave You' como por su trabajo en televisión, especialmente en la serie 'Banshee', tiene a Amanda Peet y Olivia Munn como protagonistas.

Fecha de estreno: 11 de abril

Estrenos en Movistar Plus+

La caza del solitario

Sinopsis: El asesinato de dos guardias civiles en Castejón, Navarra, en 2004, es el punto de partida de una de las investigaciones policiales más emblemáticas de la crónica negra española.

Las balas recogidas en la escena del crimen apuntan a un atracador que lleva diez años saqueando bancos impunemente. Es un personaje misterioso que se oculta tras un disfraz, le llaman 'El solitario'. Conseguir ponerle nombre y dar con él se convertirá en una obsesión para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Un thriller policial con multitud de giros de guion en el que la tensión nunca cae. Tres episodios creados por Carles Porta, y cuyo equipo accede al sumario del caso y habla con los investigadores, los abogados y la prensa que cubrió el caso de el Solitario. Un true crime de esos que funcionan perfectamente gracias a esa producción cuidada que hay detrás.

Fecha de estreno: 10 de abril

