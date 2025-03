'Sueños de libertad', avance capítulo 267 del lunes 17 de marzo: Adiós a Jesús y una agresión

'Sueños de Libertad' ha cumplido un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta.

Además, 'Sueños de libertad' avanza que se avecina un giro de 180 grados que supondrá un antes y un después en las tramas de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Alain Hernández.

En el último capítulo de 'Sueños de Libertad' de este viernes, Claudia le agradecía a Gaspar la ayuda que le está dando a su tía para aprender a leer y escribir. Paralelamente, Fina les pillaba con las clases y se quedaba sorprendida de que la tía de su amiga sea analfabeta. Y Gaspar para disimular le daba un beso. Y Carmen se daba cuenta de los sentimientos del cantinero hacia Manuela.

En la mansión, Begoña seguía mostrando preocupación por el estado de Julia tras enterarse de que Jesús no es su padre. Mientras que la niña al descubrir que Digna es su abuela no dudaba en acercarse aún más a ella y de preguntarle por Valentín, algo que a Jesús no le hace ninguna gracia. Tras ello, Digna le proponía un pacto a su sobrino: ella no le dirá nada de lo que pasó con sus padres a cambio de que él no denuncie a Luz.

Doña Clara le pedía a Pelayo que Fina no aparezca por su boda con Marta. Una decisión que provocaba un conflicto entre Marta y Pelayo. Por su parte, la De La Reina le dejaba claro a su hermano Jesús que no quiere que acuda a su boda dándose cuenta de que su familia le repudia.

Luis sigue muy preocupado por haber perdido el olfato y se sometía a una revisión médica con el temor de que su accidente haya provocado el final de su carrera como perfumista. Por su parte, Górriz difundía un rumor sobre Joaquín tras su encuentro con don Pedro y la propagación de la noticia provocaba que la tensión entre los trabajadores crezca provocando un tenso desencuentro entre Joaquín y Gema.

Consciente de que tiene a todo el mundo en contra, Jesús se reunía con Damián para informarle de la decisión que ha tomado con respecto a su futuro tras haber recibido una propuesta de Brossard. Algo que el patriarca no esperaba. ¿Terminará aceptando Jesús la oferta para marcharse a París? Pero Jesús está dispuesto a marcharse con Julia, algo que su padre ni Digna se lo van a permitir.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 267 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 17 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 267 de 'Sueños de Libertad' del lunes 17 de marzo

Tasio está muy enfadado tras su enfrentamiento con los trabajadores después de que Górriz revelara que es un De La Reina poniéndole en entredicho. Le molesta que le acusen de traidor y ser un vástago de Damián. Su estado le lleva incluso a pensar en dimitir y en optar por no ir a la boda de Marta y Pelayo. Pero Carmen trata de tranquilizarlo y de que no haga nada.

Por su parte, Joaquín no está dispuesto a quedarse quieto ante la inquietud de los trabajadores por la bajada de los salarios y no duda en confrontar a Górriz por difundir rumores que afectan a la fábrica. Y finalmente, el encuentro entre ambos acaba en una agresión.

Después Carmen les cuenta lo sucedido a Fina y Claudia en la tienda mientras que Claudia trata de averiguar que pasa entre su tía Manuela y Gaspar. Por otro lado, Fina recibe una fuerte advertencia de doña Clara para que no asista a la boda de Marta y de su hijo.

Jesús le cuenta a María sus planes de marcharse a París con Julia para trabajar en Brossard y ella le propone ser su representante en la empresa para mantenerse cerca de los De La Reina y poder llevar a cabo su plan de acabar con la relación de Andrés y Begoña.

Y cuando Begoña se entera de que Jesús planea llevarse a Julia no duda en enfrentarse a Damián por permitírselo. La enfermera no duda en decir que piensa luchar para que su marido no pueda llevarse a la niña. Mientras que Julia tampoco se toma bien la noticia de irse a Francia con su "padre". Por último, Joaquín termina de asumir que no puede sacar adelante el balneario y Jesús llega a la conclusión de que don Pedro está tramando algo y no duda en amenazarle a él y a Irene.