Loren Mairena, Luisa en 'Valle Salvaje', avanza en exclusiva la muerte que va a impactar a la serie y giros dramáticos

En los últimos episodios de 'Valle Salvaje', el personaje de José Luis (José Manuel Seda) ha enfrentado situaciones críticas que han impactado profundamente su vida y la de quienes lo rodean. Por su parte, Atanasio (Alejandro Bordanove) le ha entregado a Domingo (Fernando Corral) un veneno con el propósito de acabar con la vida de José Luis, desencadenando una serie de eventos que pusieron en peligro su existencia.

Paralelamente, Irene (Marina Sabadell) ha descubierto una devastadora verdad: su propio padre le había envenenado, provocándole un aborto que la llenó de dolor y rabia. Estos acontecimientos han llevado a la serie diaria en su nueva era en las tardes de La 1 a un punto álgido, con la muerte inesperada de uno de los personajes principales, sorprendiendo a los espectadores y generando especulaciones sobre el desenlace de la historia.

Pero al margen de José Luis, la tensión rodea especialmente a Luisa, interpretada por Loren Mairena, al haber enfrentado momentos dificiles. Durante su embarazo, Luis experimentó dolores abdominales que preocuparon a Alejo (Mateo Jalón), quien solicitó la ayuda del galeno Atanasio. Al romper aguas, Luisa perdió el conocimiento, lo que generó temor por su vida y la del bebé.

Afortunadamente, Luisa logró recuperarse y dar a luz a su hijo. Loren Mairena compartió que, para hacer más auténtica la escena del parto, pidió no ver al bebé antes de rodar, buscando que la emoción fuera genuina. Este acontecimiento marca el inicio de una nueva etapa para Luisa, quien ahora enfrenta los desafíos de la maternidad en un entorno lleno de adversidades.

De todos estos acontecimientos y de la nueva etapa que afronta 'Valle Salvaje', con el cambio de horario a las 16:15 horas de la tarde, hemos hablado en exclusiva con la actriz Loren Mairena.

Nueva temporada de 'Valle Salvaje'. Habéis cargado las pilas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora?

LOREN - Pues la verdad que va a pasar de todo. No sabría en qué centrarme. Creo que va a haber cambios para todos los personajes, tanto para bien como para mal. Va a haber una muerte también de uno de los personajes, que creo que eso también va a impactar muchísimo al espectador, pero sobre todo van a ver giros muy dramáticos en cada personaje y eso va a hacer que cada uno vaya evolucionando y se vaya enfrentando también a tramas bastante más complicadas.

Podemos intuir por dónde va la muerte. ¿Qué te ha parecido a ti lo que hemos visto y que van a poder ver los espectadores?

LOREN - Yo creo que lo que va a suceder es una realidad bastante atractiva y, sobre todo, que es una realidad. Nosotros, que ya estamos dentro, sabemos lo que va a pasar perfectamente, pero eso es un resumen de lo que se ha podido hacer porque pasan muchísimas más cosas de todo lo que pasa. Entra la prometida de Leonardo, Isabel sufre un accidente que puede perjudicar su salud, sobre todo. Gaspar, por ejemplo, también sale, y no sé si intuye que Gaspar se mete en la relación de Alejo y Luisa y chantajea bastante a Alejo para que no cuente. Perdón, Gaspar chantajea a Alejo para que consiga lo que quiera de él y así él no decir nada, pero se va a ver muy atraído por contar la verdad, porque sabe que el amor de un señorito con una criada no puede ser, que eso podría perjudicar tanto su reputación como la vida de Luis. Va a jugar Gaspar mucho con eso. La relación de Adrián y Rafael también va a ser dura de llevar, van a haber terceras personas involucradas y terceras personas involucradas también en la relación de Luisa y Alejo.

Al final hemos visto cómo alguien amenaza a la aya, en ese pasillo a oscuras, y que no sabemos quién es, y luego es verdad que vemos una escena en la que hay como un entierro

LOREN - Sí, eso es.

No sé si va a ser de ella…

LOREN - No te voy a contar nada, sé que quieres que te lo cuente, pero. No, puede ser de cualquier persona.

Vale, va a haber un entierro, va a haber una muerte. Va a temblar los cimientos de todo

LOREN - Sí, sí, por supuesto.

En estos últimos capítulos, en estas últimas semanas, hemos visto el parto de Luisa. ¿Cómo lo recuerdas?

LOREN - Con muchísimo cariño. Siempre lo digo. Va a ser un poco repetitivo. Con muchísimo cariño, respeto y con nostalgia, porque ya hace ya de unos meses que rodé eso y para mí fue de las escenas más importantes que ha tenido Luisa hasta la fecha y la que más me ha marcado es mi carrera de actriz.

De lo que va a suceder, ¿qué es lo que más va impactar a la gente?

LOREN - Hombre, yo creo que lo que puede impactar más de Luisa, una vez resuelta toda la trama de quién es el padre de mi hijo y que ha nacido el bebé y todo bien, lo que más va a impactar es que se va a jugar bastante con que Luisa tenga un niño que es un bastardo y que pertenece a esa sangre y pueden perjudicarle con eso. Antes era madre Luisa, pero ahora sí que es una madre coraje que a ella le puedes hacer lo que quieras, pero a su hijo no, y daría lo que fuera por que su hijo estuviera bien y eso es lo que va a jugar la gente a hacerlo.

En esa época, además, un hijo bastardo era como el desprecio absoluto para la madre. Se despidió a Luisa. ¿Cómo viviste tú esto, el personaje?

LOREN - Sí, bueno, pues también con mucha tristeza sobre todo, porque hay algo que despedir. A ella lo que más le molesta y le fastidia es tener que despedirse de Adriana, que es su mejor amiga, de Pedrito y Bárbara, porque para ella es como una familia. Entonces, claro, está esta lucha siempre con Victoria, que Luisa además es un personaje cero complaciente, es complaciente con lo que le toca siendo criada, pero lo bueno que tiene ella es que no se achaca ante nadie y que se ve con el mismo rango social, aunque ella es una criada y los demás sean señoritos, eso sí lo acepta ella, pero para ella todas las personas valen lo mismo y no se ha achantado ante nadie ni ante Victoria, lo que pasa es que para conservar su trabajo tiene que hacerlo.

Entiendo que lo que tú estás diciendo es que a lo mejor a veces uno con uno mismo puede ser como más dócil frente a otras personas, pero cuando hay un hijo de por medio… ¿qué va a pasar con Victoria?, ¿cómo va a ser esta relación?

LOREN - Bueno, Victoria lo que no quiere es que su hijo Evaristo esté en casa, entonces va a querer echarlo para fuera y que se lo lleve Luisa con su hermano. Y obviamente Luisa se va a ver en la pared porque perderse la infancia de un bebé cuando necesita tanto cuidado y es tan dependiente de su madre que le tiene que dar el pecho y necesita estar con su madre, pues obviamente la relación nunca va a ser buena. Victoria y Luisa no se llevan bien, pero bueno, Victoria está contenta con el trabajo de Luisa y demás, pero Victoria le va a sacar mucho de las casillas a Luisa. Entonces, ella se va a ver un poco con templanza, en el sentido para conservar su trabajo, pero a la vez es como.... le hierve la sangre con Victoria también.

Adelantáis el horario. ¿Cómo crees que va a influiros esto también en la serie?

LOREN - Yo creo que bien, bien. Conozco mucha gente de mi entorno que ve 'Valle Salvaje' y al final mucha gente se lo pone, como han dicho los actores de 'La Promesa', se lo ponen para cenar, se puede ver en Netflix también y lo ven por la noche. Yo creo que no va a influir para mal. Creo que es un horario bastante flexible para la gente. De hecho, para mí, conforme más tarde es, más la gente tiene que hacer cosas o preparar cosas para el día de mañana.

¿Es mejor que se emita la serie a las cuatro de la tarde?

LOREN - Yo creo que sí, que es un buen horario y que puede perjudicar a bien, puede influir a bien.