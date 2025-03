'Sueños de libertad', avance capítulo del viernes 14 de marzo: La puñalada a Fina y el giro de 180º con Jesús

'Sueños de Libertad' ha cumplido un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta.

Además, 'Sueños de libertad' avanza que se avecina un giro de 180 grados que supondrá un antes y un después en las tramas de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Alain Hernández.

En el último capítulo de 'Sueños de Libertad' de este jueves, Digna les informaba a sus hijos que Julia ha descubierto que Jesús no es su padre y quiere conocer su verdadero origen. Tras ello, les dejaba claro tanto a Damián como a Jesús que la pequeña es una Merino y no una De La Reina y pretendía ejercer de abuela.

En la fábrica, la decisión de Joaquín de bajar el sueldo de los trabajadores provocaba un gran revuelo y también en la tienda donde Gema trataba de defender la decisión de Joaquín. Ante esta grave crisis, don Pedro consideraba que es una oportunidad para darle el último zarpazo a Joaquín. Así, conseguía que Irene prepare un encuentro entre su hermano y Górriz para que el trabajador exprese su descontento públicamente y genere aún más descontrol.

Los preparativos de la boda de Marta y Pelayo siguen generando conflicto pues Marta y doña Clara no se ponen de acuerdo y la De La Reina le pedía ayuda a Carmen. Algo que provocaba que Fina se cabree al sentirse desplazada y que la dejan de lado.

Jesús y Luz tenían un fuerte encontronazo después de lo que pasó con Luis y de que ella sepa que le está chantajeando con su pasado y la doctora le dejaba claro que no teme ir a la cárcel y le dice todo lo que piensa de él. Paralelamente, Jesús teme que ha perdido a su hija definitivamente y planea renunciar a ella.

En la mansión, Manuela trataba de consolar a María después de que pagara con ella su frustración por su esterilidad. Y es entonces cuando la criada descubría que Andrés está enamorado de otra mujer y llegaba a la conclusión de que es Begoña.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 266 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 14 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 266 de 'Sueños de Libertad'

En la cantina, Claudia le agradece a Gaspar la ayuda que le está dando a su tía para aprender a leer y escribir. Paralelamente, Fina les pilla con las clases y se queda sorprendida de que la tía de su amiga sea analfabeta. Y Gaspar para disimular le da un beso. Y Carmen se da cuenta de los sentimientos del cantinero hacia Manuela.

En la mansión, Begoña sigue mostrando preocupación por el estado de Julia tras enterarse de que Jesús no es su padre. Mientras que la niña al descubrir que Digna es su abuela no duda en acercarse aún más a ella y de preguntarle por Valentín, algo que a Jesús no le hace ninguna gracia. Tras ello, Digna le propone un pacto a su sobrino: ella no le dirá nada de lo que pasó con sus padres a cambio de que él no denuncie a Luz.

Doña Clara le pide a Pelayo que Fina no aparezca por su boda con Marta. Una decisión que provocará un conflicto entre Marta y Pelayo. Por su parte, la De La Reina le deja claro a su hermano Jesús que no quiere que acuda a su boda dándose cuenta de que su familia le repudia.

Luis sigue muy preocupado por haber perdido el olfato y se somete a una revisión médica con el temor de que su accidente haya provocado el final de su carrera como perfumista. Por su parte, Górriz difunde un rumor sobre Joaquín tras su encuentro con don Pedro y la propagación de la noticia provoca que la tensión entre los trabajadores crezca provocando un tenso desencuentro entre Joaquín y Gema.

Consciente de que tiene a todo el mundo en contra, Jesús se reúne con Damián para informarle de la decisión que ha tomado con respecto a su futuro tras haber recibido una propuesta de Brossard. Algo que el patriarca no esperaba. ¿Terminará aceptando Jesús la oferta para marcharse a París? Pero Jesús está dispuesto a marcharse con Julia, algo que su padre ni Digna se lo van a permitir.