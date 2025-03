Silencio total en 'Tardear' con Marta López por lo que señala sin pudor de Montoya en 'Supervivientes'

'Supervivientes 2025' se prepara para vivir uno de los momentos de mayor tensión de la edición este martes: el reencuentro de Montoya con Anita y Manuel. El sevillano descubrirá durante 'Tierra de Nadie' que deberá convivir únicamente con su ex pareja y su gran rival de 'La Isla de las Tentaciones'. Y aunque muchos dudan de la complicada trama a tres, Marta López se ha desmarcado en 'Tardear' dejando claras su sentencia sobre el de Utrera y su drama.

Ya en la emisión de este lunes de 'Tardear', Marta López fue muy lejos en sus ataques al sevillano. "Es un intenso y un pesado. ¿Os parece normal que hable todo el rato de él en tercera persona?", empezó sentenciando. "Si fuera compañera de él en 'Supervivientes', esto sería lo peor que te podría pasar. Que te llegue un Montoya…", aseguró la madrileña. En su opinión, "es una persona que no para de hacer cosas y es lo peor para ti porque te agota". Sus comentarios sobre Montoya generaban un silencio incómodo en el plató.

Este martes, Anita y Manuel completarán el casting de la edición durante la emisión conducida por Carlos Sobera al saltar del helicóptero y reunirse con Montoya en Playa Misterio. "Se la han jugado los tres…", advirtió Carmen Alcayde en 'Tardear' sobre la encerrona que vivirán los tres protagonistas en 'Tierra de Nadie'. "¿Pero qué te pasa con Montoya?", preguntó entonces Xavier Sardá.

Carmen Alcayde, sobre Montoya: "¿Cómo no te va a hacer reír?"

"Montoya te hace reír, se ríe de sí mismo", aseguró la colaboradora, rompiendo una lanza a favor del que promete ser uno de los concursantes estrella de 'Supervivientes 2025'. "Está en una tensión permanente, haciendo drama y lloriqueando. ¿Cómo te va a hacer reír? Él no se ríe de su desgracia, llora", añadió el catalán antes de que Marta López rompiese su silencio sobre el tema.

"Nos reímos nosotros, te quiero decir. Es una mezcla entre Jim Carrey, Mr Bean y Leonardo Dicaprio, es el novio de España", insistió la colaboradora mientras Frank Blanco trataba de señalar a los villanos de la conocida historia de la pareja. "¿Tú crees que hay tres malvados? Aquí el gran malvado sería Manuel, ¿no? Manuel de todos los que está tiene de enemigos a Montoya y a Anita también", señaló el presentador.

Fue entonces cuando Marta López calmó los ánimos en la mesa del programa de cara a lo que pueda suceder en el concurso. "Ojo a lo que vamos a ver esta noche en 'Supervivientes', cuando los suelten a los tres", advirtió la colaboradora, insistiendo en que puede haber giros inesperados en la popularidad de cada uno. "¿Todo esto es de verdad, no es teatrillo?", le preguntó Blanco.

Marta López, sobre el trío estrella de 'La Isla de las Tentaciones': "No les da vergüenza"

"Es imposible que esto no sea verdad y es maravilloso encontrar personajes como ellos que no les de vergüenza decir si estoy enamorada o le quiero. Lo políticamente correcto que no diría nadie, lo dicen ellos", sentenció López, sin dudar de las incendiarias escenas que se han podido ver del trío estos últimos meses en 'La isla de las tentaciones'.

Más tarde, Verónica Dulanto y compañía pusieron el foco en el lucrativo negocio que el de Utrera ha conseguido de su aventura televisiva. "¿Tiene una carrera publicitaria importante no?", señaló la presentadora antes de desvelar a Marta López y el resto de colaboradores que el sevillano se habría embolsado alrededor de 90.000 euros entre sus apariciones televisivas y múltiples patrocinios para marcas en redes.

"Ha sido Cristiano Ronaldo sin saber qué era Cristiano Ronaldo. Él ha sido gracioso, natural, sin saber si gustaba o no a la audiencia porque era grabado", señaló Carmen Alcayde mientras López aseguraba que, de ser una marca "le contrataría para cualquier cosa". "La fama no siempre trae cosas buenas", terminó advirtiendo el conductor de 'Tardear' sobre cómo le afectará más adelante esta exposición mediática al de Utrera.