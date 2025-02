La impactante noticia de Marta López sobre su futuro en 'Tardear': "No me lo esperaba"

Marta López ha sorprendido a todos sus compañeros de 'TardeAR' al anunciar una muy buena noticia sobre su vida personal, algo de lo que la colaboradora no suele hablar mucho. "¡Que me caso!", exclamó la ex concursante de 'Gran Hermano', muy contenta por el paso que va a dar este mismo año.

Marta López ha decidido que este 2025 sea el año en el que pasará por el altar con el que ella considera el hombre de su vida, el fisioterapeuta Alejandro Huerta, con el que empezó a salir la pasada primavera. El resto de colaboradores del magacín vespertino de Telecinco han querido conocer todos los detalles tanto de la celebración como de la pedida de mano la cual, según ha explicado ella misma, tuvo lugar en la playa de El Rompido, en Huelva.

Así fue la pedida de mano de Marta López: "Hincó la rodilla"

Su novio, un hombre anónimo al que no le gusta la exposición mediática, le estaba dando un masaje cuando, en un momento dado, se arrodilló. "Hincó la rodilla, como debe ser. Yo estaba medio desnuda. No me lo esperaba", reconoce, visiblemente emocionada, la colaboradora. Además, ha explicado que los momentos posteriores a darle el sí en la playa fueron muy especiales y llenos de emoción. "Fue de corazón, con sonrisas y lágrimas… muy bonito", confesó a sus compañeros.

Lo que todavía no ha anunciado es la fecha en la que pasará por el altar, aunque sí que tiene claro que será en verano. Incluso ha explicado que los preparativos de su boda están ya muy avanzados, hasta ya tiene elegido el vestido que lucirá en el día más importante de su vida.

Poco se sabe de Alejandro Huerta, este hombre que ha devuelto la ilusión a Marta López. Aunque su entorno lo califica como "un currante" y con una amplia formación, que incluye dos másteres, uno en especialización deportiva y otro en geriatría. Además, el fisioterapeuta trabajó en un centro de día y en el hospital de Alcorcón, hasta que un día decidió montar su propio negocio.

Alejandro y Marta se conocieron en marzo de 2024 y, ya en el junio siguiente, la colaboradora publicaba en su perfil de Instagram una foto de ambos en la playa, aunque de espaldas y con una enigmática referencia. "Él", se limitaba a escribir la madrileña junto a la instantánea. Pues él es el hombre con el que, si todo va según lo previsto, pasará por el altar en apenas unos meses.

Ahora, Marta López en otra publicación en Instagram ha dado más detalles de su futuro matrimonio con una importante reflexión. "Llevo casi un año viviendo en una interminable luna de miel, después de vivir un proceso personal duro y largo he podido soltar todo lo que me impedía ser libre y feliz para amar sin miedos, sin frenos, sin límites, con el placer de amar bonito y es que eso me lo ha enseñado él", se ha sincerado la televisiva.

"Por fin sé qué es qué te cuiden incondicionalmente y por encima de todo, por fin sé lo que es llorar de amor cada día, en este punto de mi vida donde ya no tengo miedo, ni culpa, donde estoy libre y preparada para darle mi mejor versión, y sé que esa manera de amarnos, de llenarme el alma, de morirme con él y por él, por mil razones, mil sentimientos, mil sensaciones sé que si, que eres el hombre que quiero que me acompañes hasta el final de mis días. Hasta que la muerte nos separe", ha sentenciado la televisiva.