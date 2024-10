Marta López se mete en un jardín sobre Isa Pantoja en plena polémica: "¿Cómo puedes decir eso?"

Isa Pantoja contó en 'De Viernes' cómo Dulce, su niñera, fue imprescindible en muchos momentos críticos de su infancia y adolescencia. Sin embargo, Raquel Bollo ha entrado en escena en plena polémica y ha revelado en 'Vamos a ver' que la joven le trataba "muy mal".

Unas palabras que han sorprendido en el plató de programa de Joaquín Prat, donde se ha defendido que Dulce ejerció un papel de madre más que la propia Isabel Pantoja. "Se merece una medalla porque no solo lo ha dado todo por una niña que no es suya, sino que se enfrentó abiertamente a la madre", ha valorado Alessandro Lequio.

Además, el colaborador ha asegurado no creerse esa revelación de Raquel Bollo: "Y por cierto, yo no me creo absolutamente nada de lo que diga Raquel Bollo sobre que tratase mal a Dulce". Alejandra Rubio, por su parte, ha recibido el desmentido de La Mellis: "Me dicen que es completamente falso". "Todos con nuestras madres tenemos discusiones y la relación entre Isa y Dulce se asemeja más a una relación de madre e hija que a otra cosa", ha argumentado la hija de Terelu Campos.

"Yo llegué a una reflexión, que su madre se haya enfadado o haya tomado distancia con ella porque ha elegido a la gente que Isabel no quería en su vida, como Julián Muñoz, o por haber priorizado a Dulce", ha sostenido Adriana Dorronsoro. "Es que son las personas que no le han fallado. La realidad es que desde Perú hasta el día de hoy, Dulce no le ha fallado", ha señalado en ese sentido Sandra Aladro.

En ese momento, Marta López ha entrado en el debate con unas polémicas declaraciones sobre Dulce. "A mí no me vale. Dulce era una empleada y se le pagaba para ello. Independientemente de que le diera cariño y de que fuera buena persona con Isa, yo creo que no ha sido honesta y no ha sido buena persona con Isabel Pantoja madre, que al final era quien le pagaba", ha soltado.

"¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Una señora que antepuso a Isa frente a su trabajo, algo que no hace prácticamente nadie en el mundo", le ha replicado Alessandro Lequio muy exaltado. También le ha reprochado estas palabras Antonio Rossi, aseverando que la labor de Dulce iba más allá de ser una empleada. "Parece que hay que agradecerle que tratara bien a la niña, era su trabajo", ha insistido Marta López, manteniéndose en sus trece.