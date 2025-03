Premios Oscar 2025: Dónde se pueden ver todas las películas nominadas gratis por televisión

Este domingo 2 de marzo (la madrugada del lunes 3 en España) se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles la 97ª gala de los premios Oscar. Presentada por el popular humorista Conan O'Brien, está siendo quizá la carrera de premios más polémica y salvaje de los últimos años. Todas las miradas están centradas en 'Emilia Pérez'. Ya no solo por las críticas a la película, sino también por los famosos tuits de su protagonista Karla Sofía Gascón. Todo un torbellino de cancelaciones y mala prensa que han acabado con la actriz confirmando que irá a la gala. Así que la tensión está servida. Ni 'Cónclave', otra de las grandes favoritas de la noche, se atrevió a tanto.

Este año los Oscar tienen unas nominadas muy diferentes entre sí, con una película de body horror colándose entre las mejores películas. Pero es que era imposible dejar fuera a 'La sustancia', después de haberse convertido en el gran éxito del que todo el mundo hablaba durante 2024. Sí, 'Wicked' también, pero jugaba con ventaja al adaptar uno de los musicales más queridos de Broadway. Sin olvidarnos de 'The Brutalist' y su cuestionable uso de la Inteligencia Artificial. Quizá el único Oscar que esté claro sea el de Mejor Actor Secundario para Kieran Culkin por 'A real pain', ya que ha ganado todos los premios en esta temporada. Pero, en otras categorías, no todo está tan seguro. ¿Qué sorpresas nos aguardarán la noche del 2 al 3 de marzo?

Emilia Pérez (13 nominaciones)

Sinopsis: Sobrecualificada e infravalorada, Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

¿Qué vamos a decir de 'Emilia Pérez' que no se haya dicho ya? Está ganando todos los premios a Mejor Película Internacional, así que llega con ganas de llevarse, mínimo, ese Oscar. Aunque el de Mejor Actriz Secundaria para Zoe Saldaña también parece asegurado. La película más nominada de la noche se prepara para dar una sorpresa de última hora. Y no, no hablamos de la presencia de Karla Sofía Gascón en la gala. ¿Pisará la alfombra roja? ¿Se sentará con sus compañeras de reparto? Todo es una incógnita la noche en la que todo el mundo pondrá sus ojos en la gala más importante del cine.

Plataforma: Movistar Plus+ / Filmin (28 de marzo)

The Brutalist (10 nominaciones)

Sinopsis: Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes. Solo y en un nuevo país totalmente desconocido para él, László se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura. Pero amasar poder y forjarse un legado tiene su precio...

El regreso de Adrien Brody a la primera plana no podía ser de otra forma. 'The Brutalist' se ha convertido en un valor seguro, en una película que, de aquí a unos años, será considerada una obra maestra. Es verdad que su intermedio puede romper el ritmo, y que a veces peca de grandilocuente de más. Pero visualmente es portentosa, y las actuaciones de Brody, de Felicty Jones y de Guy Pearce (los tres nominados) son de lo mejor del año. Su duración podría jugar en su contra, pero la crítica la apoya, y el segundo Oscar para Adrien Brody para bastante seguro... a no ser que cierto joven actor dé la sorpresa con su imitación de Bob Dylan. Quién sabe.

Plataforma: Ya en cines

Wicked (10 nominaciones)

Sinopsis: Ambientada en la Tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas. Elphaba es una joven incomprendida por su inusual color verde que aún no ha descubierto su verdadero poder. Glinda es una popular joven marcada por sus privilegios y su ambición que aún no ha descubierto su verdadera pasión. Las dos se conocen como estudiantes de la Universidad Shiz, en la fantástica Tierra de Oz, y forjan una insólita pero profunda amistad.

Es imposible no haber visto alguno de los memes en torno a esta película, siempre protagonizados por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Como también es imposible no haber escuchado 'Defying gravity' o 'Popular'. Las redes están repletas de bailes con las mismas canciones, o escenas de la película. Ha recaudado cerca de 800 millones en taquilla, y eso que aún queda la segunda parte, que llegará a finales de 2025 a los cines. Un evento canónico sin precedentes. Quizá no se lleve ningún gran premio (aunque en las apuestas Ariana Grande sigue sonando con fuerza), pero ha conseguido trascender a la cultura popular. Y merecidamente, porque la película es como un parque de atracciones para los amantes de los musicales.

Plataforma: Ya en cines

A complete unknown (8 nominaciones)

Sinopsis: Ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60, A Complete Unknown cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnesota Bob Dylan, un cantante de folk de 19 años, hasta las salas de conciertos y lo más alto de las listas de éxitos. Sus canciones y su mística se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965 con su rompedora actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival.

Lo que hace Timothée Chalamet en esta película es de otro planeta. Se mimetiza tanto con Bob Dylan que es difícil discernir quién canta qué. Aunque afirmamos aquí y ahora: todas las canciones que aparecen en la película están cantadas por el propio actor. Chalamet es uno de los mejores actores de su generación y lo demuestra con cada película que estrena. De hecho, dos de las nominadas al Oscar Mejor Película le tienen a él como protagonista. Aunque 'A complete unknown' a veces no parece tener claro hacia dónde tirar la historia, es cierto que se nota la mano de James Mangold detrás de la cámara. Sobrio pero con personalidad. Un biopic al uso que no oculta la difícil personalidad de Dylan, y que encumbra también a Monica Barbaro, impresionante como Joan Baez.

Plataforma: Ya en cines

Cónclave (8 nominaciones)

Sinopsis: Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

La tarea era complicada pero 'Cónclave' lo consigue: hacer un thriller dentro de las paredes de la Capilla Sixtina. Con la excusa de la elección de un nuevo Papa, la película nos muestra todos los entresijos de dicha votación. Los juegos de poder, las estrategias para renovar la Iglesia, y sobre todo, un giro final que nadie supo ver venir. Ralph Fiennes está inconmensurable como Lawrence, y es otro de los grandes favoritos para hacerse con el Oscar. Pero si hay que destacar dos aspectos, esos son: la parte visual y la banda sonora. Dos elementos que elevan la película a los cielos y que la convierten en un disfrute absoluto.

Plataforma: Ya en cines

Anora (6 nominaciones)

Sinopsis: Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

La nueva película de Sean Baker se ha colado entre las favoritas a llevarse el Oscar a Mejor Película gracias a sus victorias en premios como los BAFTA. Mikey Madison confirma que ha llegado para quedarse, y también suena con fuerza para arrebatarle un Oscar que parecía seguro para Demi Moore. Una Cenicienta moderna que ha calado muy bien entre la Generación Z, sobre todo por su valentía y su forma de ver el mundo. "Me siento personal y físicamente muy diferente a ella en todos los sentidos, pero me identifiqué un poco con su esperanza", confesó Madison para Vanity Fair. "Sentía como si estuviera constantemente esforzándome mucho para llegar a los lugares en los que ella estaba". Y es que su interpretación es lo que hace diferente a la película.

Plataforma: Ya en cines

La sustancia (5 nominaciones)

Sinopsis: 'Tú, pero mejor en todos los sentidos'. Esta es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto. Tentada por la oportunidad Elisabeth Sparkle, una celebridad en decadencia, consume este suero del mercado negro creando una versión rejuvenecida de sí misma, Sue, con efectos tan inesperados como aterradores.

¿Qué vamos a decir de ‘La sustancia’ que no se haya dicho ya? La auténtica gran sorpresa de 2024, que ha supuesto el renacer de Demi Moore, que ha conseguido 5 nominaciones a los Oscar y que llevará el gore a la gala. Un estudio sobre el envejecimiento y el precio de ser una mujer mayor en el Hollywood actual. La dupla formada por Demi Moore y Margaret Qualley es impagable, y tiene momentos de body horror realmente perturbadores. Con ecos al clásico de culto ‘La muerte os sienta tan bien’, la película dirigida por Coralie Fargeat ha dividido a la crítica. Pero no al público, que la ha encumbrado como una de las grandes obras de los últimos años. Sobre todo a esa Demi Moore magnética. Como curiosidad, Universal fue la productora original pero no se fió al ver el resultado final y decidió venderla a pérdidas a MUBI. Gran error.

'La sustancia' se ha convertido en un éxito de culto. Ha sido la gran triunfadora de 2024 porque no había persona que no la hubiera visto... o no estuviera hablando de ella. Y todo merecido. Por mucho que el tercer acto sea una locura increíble, el mensaje es tan potente que entras de lleno en todo lo que significa. No solo por su metáfora tan poco sutil, sino por Demi Moore, que nunca ha estado tan bien como aquí.

Plataforma: Movistar Plus+ / Filmin

Dune: Parte dos (5 nominaciones)

Sinopsis: Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido...

'Dune' es el pilar fundamental de la ciencia ficción del siglo XX. Escrita por Frank Herbert, la saga se ha convertido en un clásico, sobre todo su primer libro, que se colocó como uno de los libros más vendidos de la historia del género. Olvidando la desastrosa adaptación de David Lynch, Dennis Velleneuve nos dio una nueva visión, en forma de superproducción, el pasado 2021. La segunda parte lo tenía muy difícil para superarla, pero lo consigue, y con creces. Con Timothée Chalamet y Zendaya como protagonistas, tiene un reparto plagado de estrellas (Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Austin Butler...) y el universo creado por Herbert nunca ha lucido tan espectacular. Ahora nos llega gratis en la plataforma MAX, y recomendamos verla en la pantalla más grande posible. No os arrepentiréis.

Plataforma: Movistar Plus+ / Filmin

Nosferatu (4 nominaciones)

Sinopsis: Historia gótica de obsesión entre una joven hechizada y el aterrador vampiro encaprichado de ella, que causa un indescriptible terror a su paso.

Que una película como 'Nosferatu' tenga cuatro nominaciones demuestra que algo en la Academia ha cambiado en los últimos años. La nueva cinta dirigida por Robert Eggers es un relato de vampiros oscuro y salvaje. Con Lily Rose Depp como maestra de ceremonias, nos sumerge en una historia de pasiones primarias y sangre. El conde Orlok produce auténtico terror, y la fotografía, nominada, quita el aliento. La historia de Drácula ha dado para mucho en el mundo del cine. 'Nosferatu', el clásico de los años 20, se ha convertido con el paso del tiempo en una película a reivindicar (y referenciar). Y Eggers guarda mucho respeto por el film de Murnau. Además, se ha convertido en un gran éxito de taquilla, estando cerca de los 200 millones con un presupuesto de solo 50.

Plataforma: Ya en cines

Aún estoy aquí (3 nominaciones)

Sinopsis: Basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, en las que narra

cómo su madre se vio obligada al activismo político cuando su marido, el diputado izquierdista Rubens Paiva, fue capturado por el gobierno durante la dictadura militar de Brasil, en 1971.

Fernanda Torres se ha convertido en la segunda actriz brasileña de la historia en ser nominada a los Oscar. Lo curioso es que la primera que lo consiguió fue precisamente su madre, Fernanda Montenegro, por 'Estación Central de Brasil', dirigida también por Walter Salles. 'Aún estoy aquí' es un duro relato sobre la dictadura militar de Brasil de los años 70, pero sobre todo, sobre la historia de una mujer que no se dio por vencida en su búsqueda de la verdad.

“Creo que Eunice nos enseña que hay que mantener un sentido de moralidad, ser civilizado en un mundo no civilizado. La familia Paiva fue víctima de otra época distópica llamada la Guerra Fría, cuando el mundo pensaba que todos se destruirían unos a otros con bombas. Hoy en día, tenemos miedo al calentamiento global, por lo que tememos el fin del mundo como en esa época. Y cuando hay miedo, creo que la gente opta por el populismo porque tiene la sensación de que el populista será como un padre fuerte que pondrá en orden todo lo que se está descontrolando”, explicó la actriz para Vogue.

Plataforma: Ya en cines

Las vidas de Sing Sing (3 nominaciones)

Sinopsis: Un pequeño grupo de presos encarcelados en el Centro Correccional Sing Sing, una de las prisiones de máxima seguridad más famosas del mundo, se propone montar su propia obra teatral como parte de un taller de teatro. A través de las artes escénicas, estos hombres consiguen ver el mundo como un lugar por el que luchar.

Aunque no parte favorita en ninguna de sus categorías, ya es un éxito haberse colocado con 3 nominaciones a los Oscar. Sobre todo porque se trata de una película muy pequeña, pero con mucho corazón. La gran mayoría de su reparto son presos reales lo que le da cierto toque de veracidad a todo el conjunto, provocando que sea mucho más cercano al espectador. Colman Domingo sigue demostrando que es uno de los grandes actores de la actualidad.

Plataforma: Ya en cines

Robot salvaje (3 nominaciones)

Sinopsis: El épico viaje de un robot -la unidad 7134 de Roz,'Roz' para abreviar- que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en madre adoptiva de un pequeño ganso huérfano.

La historia del robot Roz se ha convertido en una de las películas de animación mas laureadas de la historia. Parte como gran favorita para llevarse el Oscar a Mejor Película de Animación, aunque muchos defienden que debería haberse colado también en la categoría de Mejor Película. Su nivel visual es apabullante, y su historia conmovedora. Desde la banda sonora hasta la construcción de personajes. Y aunque se pueda hacer un poco larga hacia el final del metraje, 'Robot Salvaje' ha sido uno de los grandes éxitos de 2024. ¡Y qué decir de su gran reparto de voces! Lupita N'yongo, Pedro Pascal, Kit Connor...

Plataforma: Prime Video (alquiler)

Nickel Boys (2 nominaciones)

Sinopsis: Narra la poderosa amistad entre dos jóvenes afroamericanos que atraviesan juntos las duras pruebas de un reformatorio de Florida.

Dirigido por RaMell Ross, este film es un duro coming of age que busca ahondar en el racismo imperante en los Estados Unidos de los años 60. Aunque no ha tenido mucho éxito en su paso por los cines, 'Nickel Boys' se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada. Sobre todo gracias a su nominación como Mejor Película en los Oscar de este año. Un drama pausado y crudo que adapta la novela ganadora del Pulitzer de Colson Whitehead. Una de esas películas que ya escasean en el Hollywood actual, más interesado en remakes y sagas que en pequeñas historias como esta.

Plataforma: Prime Video (27 de febrero)

Flow, un mundo que salvar (2 nominaciones)

Sinopsis: Un gato se despierta en un mundo cubierto de agua, donde la raza humana parece haber desaparecido. Busca refugio en un barco con un grupo de otros animales. Pero llevarse bien con ellos resulta ser un reto aún mayor que superar su miedo al agua. Todos tendrán que aprender a superar sus diferencias y adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran.

Esta cinta danesa es otra de las favoritas para llevarse el Oscar a Mejor Película de Animación. Una película sin diálogos y repleta de animales monísimos. Podría ser considerada como el contraste de los clásicos Disney. Pero es que 'Flow' también tiene elementos muy reconocibles y, por qué no decirlo, cursis. Pero funcionan, y se ha convertido en un auténtico éxito entre la crítica. Su director, Gints Zilbalodis, destacó por encima de todo al equipo que se encargó de animar a su felino protagonista.

"Afortunadamente YouTube es una vasta librería de videos de gatitos. Literalmente le pagamos a un equipo para ver videos de gatitos en Youtube. Algunos animadores usaron a sus propias mascotas como referencia, otros fueron al zoológico, pero al final no estábamos haciendo un documental, no queríamos alcanzar un nivel de realismo muy alto, yo más bien diría que tratábamos de llegar al naturalismo: no estamos copiando la vida real, la estamos interpretando", explicó para la web Filacteria.

Plataforma: Filmin (mayo)

The Apprentice. La historia de Trump

Sinopsis: La historia que forjó la relación entre un antiguo tiburón, el poderoso abogado Roy Cohn junto a un tiburón aún mayor: el joven empresario y futuro presidente de los EE.UU. Donald Trump. Un joven Trump (Sebastian Stan), ansioso por hacerse un nombre como segundo hijo de una familia adinerada en el Nueva York de los años 70, cae bajo el hechizo de Roy Cohn (Jeremy Strong), el despiadado abogado que ayudaría a crear al Donald Trump que conocemos hoy. Cohn ve en Trump al protegido perfecto: alguien con una ambición desmedida, sed de éxito y dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar.

Sebastian Stan y Jeremy Strong están los dos nominados a Mejor Actor y Mejor Actor Secundario respectivamente en los Oscar de este año. Y no es para menos, porque sus interpretaciones son de lo mejor del cine reciente. Stan, alejándose del mundo Marvel, pero nunca renegando de él, está demostrando no solo lo buen actor que es, sino también tener buen ojo para elegir sus proyectos. 'El aprendiz' indaga en la psique del actual presidente de los Estados Unidos, y cómo se convirtió en el magnate empresarial que dominó los 70 y los 80. Y aunque la película no siempre acierta en el tono, lo cierto es que gracias a sus dos protagonistas consigue meternos de lleno en la historia.

Plataforma: Movistar Plus+ (2 de marzo)

A Real Pain

Sinopsis: Dos primos viajan a Polonia tras la muerte de su abuela para ver dónde vivió ella antes de la II Guerra Mundial y comprender de dónde viene su familia, incorporándose ambos a un tour sobre el Holocausto.

Jesse Eissenberg es uno de los actores más reconocibles del nuevo Hollywood. Sobre todo gracias a su actuación en 'La red social', por la que fue nominado al Oscar, dando vida a Mark Zuckerberg. Pero en 'A real pain' no destaca su interpretación (todos los halagos se los lleva su compañero Kieran Culkin), sino su guion original. No solo nominado al Oscar a Mejor Guion sino reciente ganador en los premios BAFTA. Una comedia repleta de drama que funciona bien gracias a la dinámica entre sus dos protagonistas.

Plataforma: Ya en cines

Gladiator II

Sinopsis: Dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma está gobernada por los despiadados emperadores gemelos Geta y Caracalla. El nieto de Aurelio, Lucio Vero, vive bajo el seudónimo de Hanno con su esposa Arishat en el reino norteafricano de Numidia. El ejército romano dirigido por el general Acacio invade y conquista el reino, esclavizando a Lucio junto con otros supervivientes. Los esclavos son llevados a Ostia, donde Lucio es comprado por el maestro de cuadra Macrinus, que le promete la oportunidad de vengarse matando a Acacio si gana suficientes combates para llegar al Coliseo.

Casi 25 años tardó en llegar la secuela de esa obra maestra de Ridley Scott que es 'Gladiator'. El problema es que ha llegado demasiado tarde y, aunque ha sido un éxito de taquilla, dividió a la crítica desde el minuto uno. Sobre todo por sus anacronismos históricos y su sinvergonzonería. Pero es que a Scott ya le da todo igual. Solo hay que ver su 'Napoleón' para darnos cuenta. Una segunda parte innecesaria pero muy bien rodada. Y con un Denzel Washington que parece ser el único que entendió de lo que iba la película: de pasárselo bien. Todas las quinielas le colocaban en la carrera al Oscar, pero su campaña se fue desinflando a marchas forzadas.

Plataforma: Prime Video / Filmin (alquiler)

Películas con 1 nominación