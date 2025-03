Marta Fernández señala la exigencia que un directivo de Mediaset le impuso para seguir presentando

Marta Fernández pasó por 'La Ventana' de Cadena SER este miércoles para reflexionar sobre la presión estética que sufren las mujeres en redes sociales. La presentadora se sinceró entonces con Carles Francino sobre cómo ella ha experimentado este tipo de exigencias en su trayectoria profesional en televisión. Y la periodista no dudó en destapar la desagradable llamada de atención que recibió por su peso cuando presentaba informativos.

Acompañados de una psicóloga, la comunicadora comenzó reflexionando sobre la importancia de la educación en este tipo de problemáticas sociales. "Que las mujeres tengamos una edad no quiere decir que nos hayamos deshecho de toda la tiranía que viene de fuera diciéndote: 'Tienes que estar delgada y no tener arrugas", explicó la invitada.

Marta Fernández: "Un subdirector de informativos me dijo que tenía que adelgazar"

Marta Fernández en 'La Ventana' de Cadena SER

Fue ahí cuando explicó que hay "una industria que rentabiliza" y alimenta todos esas inseguridades y miedos. "Es una lucha legítima, pero es David contra Goliath", lamentó Marta Fernández, que repasaría junto al presentador la última alfombra roja de los Oscars. "Se veía el Ozempic desfilando en la alfombra", señaló la periodista antes de desvelar su experiencia personal con este tipo de abusos.

"Tenemos dismorfia social, cualquier cosa nos parece mal. Yo presenté informativos muchos años, en 2008 dejé de fumar y engordé 10 kilos, y presentaba los informativos cuando se hacían sentados tras una mesa", comenzó relatando la comunicadora, que ha pasado por las redacciones de Telemadrid, Telecinco y Cuatro a lo largo de su amplia carrera televisiva.

Marta Fernández (@mrtfernandez): "Mi jefe me dijo que si quería seguir presentando informativos tenía que adelgazar"



📹 Vídeo completo: https://t.co/fF2rH7XTBt pic.twitter.com/Yf27upiZEe — La Ventana (@laventana) March 5, 2025

Fue justo ahí cuando rememoró un duro episodio profesional relacionado con su aspecto físico. "El subdirector de informativos me llamó al despacho para decirme que, si quería seguir presentando informativos, tenía que adelgazar porque había engordado", comenzó relatando Marta Fernández. "Que no se notaba en pantalla, y, aunque se notara, la grasa no se me puso en el cerebro para impedirme contar las noticias", espetó la presentadora.

Finalmente, reveló que pese a la firme mentalidad que tiene ahora respecto a este tipo de temas tan delicados, en su día terminó acudiendo a un dietista para conservar su puesto de trabajo. "Y adelgacé los kilos, que creo que habría adelgazado de cualquier manera porque eran del tabaco", sentenció Fernández. Y aunque no quiso mencionar la cadena en la que ocurrió el incidente, sí rememoró que ocurrió en 2008, año en el que aún presentaba 'Informativos Telecinco'.