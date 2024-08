Qué fue de Marta Fernández, la histórica presentadora de ‘Informativos Telecinco’ y ‘Noticias Cuatro’

Los presentadores de informativos siempre acaban por convertirse en unos miembros más de nuestra familia. Al verles cada día dándonos noticias tan importantes, cada mañana o cada noche, hace que reconozcamos su rostro casi de inmediato. Ahí tenemos los ejemplos de Matías Prats o Pedro Piqueras. Grandes comunicadores que se ‘cuelan’ en nuestras casas para darnos el parte del día. Es verdad que no todos acaban reciclándose en otro tipo de programa, sino que están al frente de los informativos durante muchos años. Así conocimos a Marta Fernández, uno de los rostros más conocidos de la televisión durante la primera década de los 2000. Pero actualmente se ha alejado de las cámaras…

La conocida presentadora comenzó su carrera a finales de los 90 en Telemadrid, siendo presentadora sustituta del mítico programa ‘Madrid Directo’. Pero su gran salto se dio cuando llegó la oportunidad de trabajar en Mediaset. En 2005 ficha por la productora de Paolo Vasile y, tras un año como co-presentadora junto a Marta Reyero, pasó a convertirse en reportera y colaboradora en el programa ‘Las mañanas de Cuatro’, presentado por Concha García Campoy.

Su imagen, desde ese momento, quedó unida a los informativos, y empezó a ser conocida por todo el país. Sobre todo porque comenzó a presentar la primera edición de los ‘Informativos Telencinco’ junto a Hilario Pino, compañero de su fugaz presencia en CNN+ y, más tarde, presentadora de la edición nocturna de ‘Informativos Telecinco’ junto a José Ribagorda.

Marta Fernández, en su época en Cuatro.

Cambio de aires tras la pandemia

Tras pasar por un sinfín de informativos y programas durante su época en Mediaset, la periodista fue muy crítica con la decisión de eliminar los informativos de Cuatro de su parrilla. «Tengo un dolor absoluto», explicó en una entrevista para El Confidencial. «Lo que yo piense le dará igual a Cuatro, pero creo que fue un error. Yo estuve trabajando 10 años entre Canal+ y CNN+ y otros 10 en Mediaset, y tenían una identidad construida que era bastante interesante».

En 2017, cuando se le comunicó que cambiara de los informativos de Cuatro a los de Telecinco, Marta Fernández no estuvo de acuerdo con el cambio y decidió dejar atrás su etapa en Mediaset. Más de 10 años en la cadena que la convirtieron en uno de los rostros de la actualidad. Hasta llegó a dar las Campanadas en Telecinco en 2010, junto a Pilar Rubio y Sara Carbonero. Pero debido al cambio que quisieron hacer, su carrera con Mediaset terminó.

Hoy decimos 'hasta pronto' a @mrtfernandez que emprende nueva etapa vital. ¡Gracias por tu profesionalidad Marta! 😍😘 — Mediaset España (@mediasetcom) February 21, 2017

Y, desde entonces, ha vuelto al terreno televisivo con cuentagotas. «He trabajado en televisión durante 23 años y es un medio que me encanta. Lo que más me gusta de la televisión es cómo se construye el trabajo en equipo. Periodísticamente, es mucho menos solitario que el trabajo del periodismo escrito», explicó en la entrevista para El Confidencial. «Yo también tengo una edad y la televisión abandona a veces a sus trabajadores pasado un tiempo… Pero sí, la echo de menos. Y si hay algún proyecto que sea seductor para las dos partes, pues volveré, y si no, seguiré haciendo otras cosas».

Una carrera en la literatura

Lejos de conformarse, la periodista ha seguido muy ligada a su carrera profesional, aunque ya lejos de los platós televisivos. Primero, como colaboradora habitual del programa de radio ‘La Ventana‘ de Cadena Ser con su sección ‘Academia de saberes inútiles.’ A parte de su trabajo en Vanity Fair, donde además recomendó libros y entrevista a sus autores en el podcast ‘Nota al pie’.

Pero lo más interesante de estos últimos años de carrera de Marta Fernández ha sido su salto a la literatura. Hasta este año lleva ya tres libros publicados. ‘Te regalaré el mundo’, con su lanzamiento en 2014; ‘No te enamores de cobardes’, un ensayo sobre cine y libros, en 2021. Y ‘La mentira. Historias de impostores y engañados‘ en 2022.

Una nueva etapa en su carrera que le está dando grandes alegrías y el apoyo de la crítica. Sobre todo gracias a este último libro que recoge historiales reales de grandes embaucadores de la historia. «Shakespeare ha sido el escritor más mentiroso», explicó en una entrevista para El País. De hecho, hasta recibió un premio por este ensayo: el Premio Especial El mejor de los nuestros en los Premios del Festival Aragón Negro. Ahí, el jurado destacó a la autora por “su extraordinaria investigación sobre una larga serie de personajes históricos, auténticos, que en los últimos siglos han venido encarnando verdaderas categorías de la acción delictiva y suministrando motivos de inspiración a la novela negra: estafadores, imitadores, suplantadores, falsificadores, ladrones de arte…”.

Pero si algo marcó su carrera en los últimos años, también fue el acoso que sufrió por parte de un fan, consiguiendo una orden de alejamiento de 500 metros. «El acoso comienza de una manera en que es imposible de detectar. Un individuo comienza a escribirme a través de las redes sociales. Eran mensajes raros, pero no preocupantes. Más inquietante si acaso la insistencia, porque eran bastante frecuentes», explicó en Espejo Público.

«Me asusté cuando un día me envía una carta a mi domicilio particular, con número de portal, piso y letra. Lo más alucinante es que mi acosador se identifica. Había plasmado de su puño y letra su nombre y su dirección en el remitente. No entendía nada». Tuvo que acudir a la Policía para denunciar la situación, algo que la hizo sentirse prisionera en su propia casa.