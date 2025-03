Manel Fuentes dice lo que realmente piensa sobre la marcha de Carlos Latre de 'Tu cara me suena'

A punto de estrenar una nueva edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3, Manel Fuentes ha concedido una entrevista a Informalia donde, entre otros temas, habla sobre la marcha de Carlos Latre del talent de imitaciones. El cómico dejó su puesto como miembro del jurado tras fichar por Mediaset para presentar 'Babylon show', programa que apenas duró un mes en Telecinco.

"Esa fue su decisión. Siento mucho respeto por todos los que nos dedicamos a esto. Cada uno elige lo que tiene que hacer en la vida", asegura el presentador. Latre será sustituido por Florentino Fernández, quien se unirá a Lolita, Àngel Llàcer y Chenoa en la mesa del jurado. Manel Fuentes se muestra encantado con este fichaje: "Estoy muy contento de trabajar, por fin, con Flo, porque quería coincidir con él desde que le veía en el 'Mississippi' y yo estaba en 'Crónicas Marcianas'".

"Estoy cómodo en Antena 3", reconoce Manel Fuentes

Además de 'Tu cara me suena', el catalán estrenará este mismo sábado en el prime time de Antena 3 '¡Salta!', un concurso en el que se pone a prueba los conocimientos de cultura general y la valentía de cinco concursantes, que compiten por un premio de 50.000 euros. Todos ellos tendrán que cruzar un puente de 40 metros de largo respondiendo correctamente diez rondas de preguntas.

Manuel Fuentes reconoce estar "muy feliz" de la confianza que ha vuelto a depositar en él Atresmedia. "La cadena está abriendo un hueco nuevo, porque los sábados son los nuevos viernes. 'Tu cara me suena' luchó duro contra 'Sálvame' los viernes, que era todopoderoso, y conseguimos ganar esa plaza, donde luego ha emitido 'El Desafío' o 'La Voz'. Ahora tocar hacer un poco de sherpa en la noche de los sábados, como estoy haciendo con 'Atrapa un millón' y 'Salta', de tal forma que otros compañeros puedan venir a esta franja. Antena 3 es la casa del entretenimiento, sobre todo lo viernes y los sábados", asegura.

Además, reconoce que el entretenimiento es "lo que más me gusta hacer. He hecho periodismo deportivo, entrevistas… pero en la última década estoy volcado en el entretenimiento porque es lo más sano que hay". También deja claro que está "cómodo en Antena 3", ya que es "una cadena que me da la garantía porque sé que cuida los programas, como ha hecho con 'Tu cara me suena', que es el formato más exportado de nuestro país. El principal motivo para un cambio es que no estés bien. Si estás bien, por dinero no es el viaje que me toca hacer a mí".