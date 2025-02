Àngel Llàcer anuncia en primicia a Flo como sustituto oficial de Carlos Latre en el jurado de 'Tu cara me suena'

Àngel Llàcer llegó a 'El Hormiguero' este miércoles dispuesto a sincerarse con Pablo Motos sobre el difícil año al que se ha enfrentado tras su experiencia cercana a la muerte. Y tras relatar su lenta recuperación de la infección estomacal que le apartó de 'Tu cara me suena', el actor anunció su regreso al concurso, además de desvelar a Florentino Fernández como la nueva incorporación para suplir el hueco de Carlos Latre esta temporada.

"Me dijeron 'puedes no salir de la operación, puedes salir sin pierna o salir' y dije que lo que quería era despedirme de mis seres queridos, no quería irme sin decir adiós", recordó el catalán sobre el momento crítico en el que comenzaron a extirparle las partes del gemelo que habían sido afectadas por la bacteria shigella, que contrajo durante su viaje a Vietnam.

Àngel Llàcer anuncia el fichaje de Florentino Fernández como jurado de 'Tu cara me suena 12'

Y aunque en un primer momento, antes de las operaciones, aseguró que tuvo la revelación de que iba a morir, tras el tercer paso por el quirófano "reconectó con la vida" y tenía "la certeza" de que iba a salir vivo. Es por eso que Àngel Llàcer terminó reconduciendo su paso por 'El Hormiguero' a noticias más alegres como su esperado regreso televisivo. "Vuelvo a 'Tu cara me suena'", anunció el actor mientras se subía a la mesa del plató.

Tras recrear entre gritos la familiar escena de cualquier gala del concurso de imitaciones, Pablo Motos introdujo toda una novedad que ha generado rumores entre lo seguidores del formato. "Este año hay nuevo compañero de jurado", recordó el presentador, haciendo referencia a la salida de Carlos Latre de Atresmedia en septiembre para presentar 'Babylon Show' en Telecinco.

"Latre tú piensa que he estado tantísimos años con él. Entonces, Carlos es el que ha estado siempre conmigo, aunque al principio no nos llevábamos muy bien...", desveló Àngel Llàcer sin comentar más detalles sobre su inquina inicial con el showman. Y el actor no dudó en dedicarle unas palabras de afecto tras asumir que vivirá la primera temporada sin él en la mesa del jurado.

Sobre Carlos Latre: "Ha sido como un hermano para mí"

"No sé, pero han sido tantos años juntos que ahora lo adoro y él a mí. Durante la enfermedad ha estado pendientísimo, ha sido como un hermano para mi", aseguró el juez de 'Tu cara me suena' antes de desvelar quién tomará su testigo en la edición número 12 del exitoso concurso de Antena 3. "Tenemos una persona maravillosa", adelantó Llàcer.

Fue entonces cuando anunció que Florentino Fernández se unirá a Lolita Chenoa y a él en la mesa de jurado de 'Tu cara me suena 12', que ya ha adelantado los primeros tres concursantes de esta nueva edición: Ana Guerra, Yenessi y Bertín Osborne. Así, el humorista tomará el relevo del showman, convirtiendo a Àngel Llàcer en el miembro del jurado más antiguo de la historia del programa.