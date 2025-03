Incredulidad en 'La Revuelta' ante la respuesta de Natti Natasha a las preguntas clásicas: "Nadie había dicho eso nunca"

Natti Natasha acudió por primera vez a 'La Revuelta' este lunes en plena promoción de su nuevo single 'Desde hoy'. Si bien la dominicana visitó a David Broncano para repasar todos los detalles de su último álbum de estudio 'En amargue', la invitada sorprendió al presentador hacia al final de la noche con la peculiar respuesta que esgrimió cuando le preguntaron por su dinero en el banco.

Nada más pisar el escenario de 'La Revuelta', el presentador no dudó en tratar de confirmar el rumor de que la intérprete de 'La mejor versión de mi' había estudiado ingeniería industrial antes de emprender su carrera musical. "No me gradué, pero sí lo estudie, me faltaron tres materias", confesó la cantante, asegurando que a mitad de un examen decidió que no era su destino.

Natti Natasha descoloca a David Broncano con su respuesta sobre el dinero en el banco

"Me dio fiebre durante el examen y dije 'creo que tengo que buscar otra cosa'...", comentó entre risas Natti Natasha mientras David Broncano procesaba la información. "Me da pena porque hemos ganado una excelente artista pero hemos perdido una ingeniera industrial", sentenció el humorista entre aplausos.

Y la intérprete sorprendió también al humorista al explicarle que en República Dominicana es más que conocido. "Todo el mundo te conoce, si no es por la televisión es por Youtube", insistió la artista antes de ponerse más seria a la hora de contestar a las preguntas clásicas del programa, que pese a ser fiel seguidora como aseguró al principio de la noche, no conocía hasta este lunes.

"Tú tienes pasta, puede dar una cifra alta, son muchos años de carrera, muchos éxitos", insistió David Broncano mientras la dominicana decidía si dar o no el dato. "No bien, yo trabajo bien...", comentó entre risas Natti Natasha. "Dime un abanico, nadie se va a sorprender, puedes decirlo tranquilamente", le pidió el presentador. Ante lo que, casi en silencio, la artista contestó: "Entre 10...".

"Si quieren que esté de buen humor..."

Sorprendido, el presentador señaló de lleno a la invitada por su respuesta. "Nunca había dicho nadie con la boca pequeña 10 millones de dólares", comentó entre risas del público el humorista. "En el último momento le dio verguenza, enhorabuena merecidísimos y a tope", sentenció Broncano antes de que la cantante se sincerase también sobre su vida sexual con la ayuda de su pareja, Rafa Pina, que se encontraba en los palcos del teatro.

"Está por allí él, yo ya he dicho que cuando me enamoro soy muy pasional, asfixio...", confesó Natti Natasha mientras las cámaras apuntaban a su pareja. "Si es por ella todos los días, yo soy de un día sí y otro día no", señaló la pareja de la cantante mientras David Broncano se esforzaba por contener la risa. "Se trepa encima como quiera, ahí no hay reversa", insistió el espontáneo. "Si quieren que esté de buen humor…", terminó añadiendo la cantante con sorna.