Horóscopo fin de semana, del 21 al 23 de marzo: Predicción para todos los signos zodiacales

Alcanzamos el cuarto fin de semana del mes de marzo de 2025. Te adelantamos aquí cuál va a ser el porvenir de tu signo del zodiaco durante estos tres días en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor. Consulta la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 21 de marzo y el domingo 23 de marzo y descubre ya cómo le va a ir a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

El Sol ingresaba este jueves en Aries teniendo lugar el equinoccio de primavera, un período afortunado bajo el influjo del aventurero, intenso e intrépido Aries, que nos impulsa a luchar por nuestros sueños y a atrevernos con todo. Este 22 de marzo se alcanzará el Cuarto menguante en el signo de Capricornio, que puede ayudar a liberarnos de obligaciones que no nos satisfacen y a cerrar episodios de la vida que nos desestabilizan.

Conoce ya todos los pronósticos del horóscopo del viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de marzo de 2025 para todos los signos zodiacales, según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

Tú eres muy creativo y esa cualidad puede darte muchas satisfacciones. Vas a lograr grandes éxitos y los demás reconocerán tu valía. En el amor, serás capaz de ver lo que falla para encontrar soluciones.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Tu inteligencia está potenciada y te enfrentarás a los problemas que surjan de una forma positiva y vital. Precaución en el aspecto sentimental, ya que podrías enamorarte de la persona equivocada. Abre bien los ojos.

Horóscopo fin de semana Aries

Algo importante está a punto de acontecer en tu vida y tú lo estás intuyendo. La energía del Sol en tu signo te empuja a vivir intensamente y a no dejarte nada en el camino. Ignora las críticas y ve a lo tuyo.

Horóscopo fin de semana Géminis

Con el tránsito del benefactor Júpiter por tu signo, la suerte está siendo tu compañera de viaje y notas que tu vida está tomando el rumbo que tú querías. Este fin de semana vas a estar muy creativo y querrás hacer mil planes.

Horóscopo fin de semana Tauro

Gozarás de una gran energía, pero un tema delicado, al que no ves salida, puede alterar tus emociones. Trata de no darle importancia; no puedes hacer nada en este momento. Se está gestando algo muy positivo para ti.

Horóscopo fin de semana Virgo

Algunas responsabilidades están mermando tus energías. Este fin de semana intenta desconectar de los problemas y cuídate porque al final tu salud puede pasarte factura. No dejes que nadie decida por ti.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Con Marte en tu signo, afrontas todo lo que venga con una vitalidad arrolladora. Tus ilusiones emergerán con fuerza y podrás cumplirlas; empieza a mover los hilos para alcanzar el éxito. Este fin de semana date un capricho a lo grande.

Horóscopo fin de semana Piscis

Puede que estés viviendo un carrusel de emociones porque hay situaciones que se escapan totalmente a tu control. Ten paciencia porque dentro de muy poco lo verás todo más claro. Evita tomar decisiones apresuradas.

Horóscopo fin de semana Libra

Este fin de semana permanece muy atento para no desaprovechar ninguna de las oportunidades que se te presenten. Es posible que te defraude el comportamiento de cierta persona en quien habías confiado.

Horóscopo fin de semana Leo

Tú mismo provocarás que surjan oportunidades, situaciones que te hagan sentir bien. Este fin de semana se avivan tus emociones y tenderás a ser muy expresivo a la hora de manifestar tu amor. Posibilidad de emprender un viaje.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Aunque te duela, despréndete, de una vez por todas, de aquellas cosas que no te aportan nada positivo y te generan malestar. En tu vida sentimental, las aguas pronto volverán a su cauce.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Puedes tener un sobresalto que te arrebate la tranquilidad. Necesitas hacer algún cambio en tu vida que te permita serenarte y ponerte a ti mismo por delante de responsabilidades y preocupaciones.