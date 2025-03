Horóscopo de hoy, lunes 3 de marzo de 2025: Predicción y ranking de los signos del zodiaco

Tras despedirnos del fin de semana, iniciamos la primera semana de marzo de 2025 con el primer lunes del mes. ¿Cuál va a ser el devenir este 3 de marzo de febrero para todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, hoy día 3, el planeta Mercurio ingresa en Aries y los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- tienen un momento fabuloso para exámenes y entrevistas de trabajo. El Cuarto Creciente, el día 6 en Géminis, estimula nuestra mente para que estemos muy activos y decidamos acertadamente.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

TAURO ACUARIO PISCIS LIBRA GÉMINIS VIRGO ARIES LEO CAPRICORNIO ESCORPIO CÁNCER SAGITARIO

Conoce aquí cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este lunes, 3 de marzo:

Horóscopo diario lunes Acuario

Ese talento que tienes va a emerger esta semana con toda su intensidad y vas a tener brillantes ideas y tomarás decisiones acertadas. Todo lo harás con mucho entusiasmo y alegría, lo que repercutirá positivamente en los resultados que obtengas.

Horóscopo diario lunes Escorpio

Estás sobrepasado y notas que estás llegando al límite, pero puedes recibir una sorpresa que llene tu vida de color. Marte bien aspectado te empuja a ponerte en marcha y a coger las riendas de tu vida. Aquello que siembres te será devuelto con creces.

Horóscopo diario lunes Aries

Hoy ingresa Mercurio en tu signo y su energía potencia tu inteligencia y te ayuda a tomar decisiones que pueden cambiar tu vida a mejor. Con Venus retrógrado en tu signo, las ilusiones y desilusiones marcarán tu vida afectiva. No te conviene actuar por impulsos.

Horóscopo diario lunes Géminis

La Luna Creciente te llena de fuerza, empujándote a actuar, sin esperar a que los demás den el primer paso. Te librarás, al fin, de temores y prejuicios, y, al ser tú mismo, conseguirás ser feliz tú y hacer felices a los que te rodean.

Horóscopo diario lunes Tauro

A pesar de las zancadillas que intenten ponerte, el esfuerzo que pondrás en todo lo que hagas y tu sinceridad te permitirán actuar sin contradicciones y lograr tus objetivos. Hoy la Luna en tu signo puede hacer realidad alguno de tus deseos.

Horóscopo diario lunes Virgo

Por muy desbordado que estés, confiarás en ti mismo y serás capaz de llevar adelante tus iniciativas. Eso sí, no temas sentirte diferente a los demás y respeta tu propio ritmo y necesidades. Te conviene administrar bien tu dinero porque puede haber gastos imprevistos.

Horóscopo diario lunes Cáncer

Marte en tu signo no te da tregua y te empuja a tomar la iniciativa y a no quedarte quieto. Estás agotado, pero también intuyes que no es el momento de parar sino de continuar y no rendirte hasta lograr lo que te parecía imposible.

Horóscopo diario lunes Piscis

Con el Sol en tu signo, el equilibrio presidirá tu vida y atraviesas un momento fantástico para encaminar tus pasos en la dirección que deseas. Vas a tener una magia tan especial que brillarás donde vayas. Disfruta de lo que tienes.

Horóscopo diario lunes Libra

Venus enfrente de tu signo potencia tu carisma y seducción, pero ten cautela porque está retrógrado y puede ocasionar enredos y desilusiones. Trata de controlar tus emociones y no cometas deslices. Es el momento de alcanzar tus metas más altas. No titubees.

Horóscopo diario lunes Leo

Estás recibiendo una energía planetaria que te ayuda a conseguir el éxito, así que no des cabida al desánimo ni dudes de que al final vas a conseguir lo que quieres. Necesitas ampliar tus horizontes y tener nuevas motivaciones para recobrar las ilusiones perdidas.

Horóscopo diario lunes Sagitario

Puedes estar atravesando un momento de inestabilidad y altibajos, pero pronto la vida te va a sorprender con algo maravilloso. Mientras tanto, aleja de tu mente los pensamientos negativos, que solo aumentan las dificultades, y no malgastes tus energías.

Horóscopo diario lunes Capricornio

Tienes por delante retos que pueden darte vértigo, pero si pones en ellos toda tu energía y voluntad vas a poder superarlos. Además, el planeta Marte enfrente de tu signo te da una fuerza increíble y nadie va a poder contigo, aunque lo intenten.