Gala 15 'La Isla de las Tentaciones 8' en directo: Las hogueras finales de Montoya y Anita y Tadeo y Sthefany

Anita ve el sufrimiento de Montoya en las hogueras: "Me has roto como una regañá"

Llega el momento de que Anita vea las imágenes de Montoya sufriendo en las hogueras. «Véelo cojones si me quieres, ve a un hombre roto por ti, que estás quedando retratada. Cojones que me echaste lágrimas sin verlas. Que no tenía ni hambre cojones, que abras tu corazón de una puta vez, que te has equivocado no pasa nada», le pide Montoya a su novia.

Pero Anita no para de reírse de él. «Por fin veo algo de él», reacciona. «¿Anita d everdad al verle roto desde la primera hoguera no has sentido nada ni has entendido por qué llegó a tu villa saltándose las normas?», le pregunta Sandra Barneda. «Eres la mujer de mi vida y me has partido como una regañá. Montoya no tenía ganas ni de fiesta, para mí eres la única», sentencia Montoya.

Y tras ver como Montoya se rompe ante ella, Anita le abraza. «Tú también me rompiste desde el primer día, no te reconocía en nada», sentencia.