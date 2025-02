Se desmonta el verdadero e inesperado final de Tadeo y Sthefany tras 'La Isla de las Tentaciones'

Directo 'La Isla de las Tentaciones', cuartas hogueras y última hora

'Ni que fuéramos' se ha propuesto reventar los desenlaces de todas las parejas de 'La Isla de las Tentaciones 8'. Primero lo hicieron con Montoya y Anita, cuya situación actual es sorprendente; después con Joel y Andrea; y ahora también con Tadeo y Sthefany, que también están dando mucho que hablar en el reality.

La semana pasada, el programa sucedáneo de 'Sálvame' desvelaba en exclusiva cuál es la verdadera relación actual entre el sevillano y la cubana tras su paso tormentoso por el programa que presenta Sandra Barneda. Y para ello, contaron con una vecina de Utrera, pueblo natal de Tadeo.

Gracias a ella, 'Ni que fuéramos' pudo desentrañar el estado de ambos a día de hoy y hacer un spoiler a los telespectadores de 'La Isla de las Tentaciones'. ''He visto a Tadeo y Sthefany por el pueblo de Utrera, van un poco tapados porque no quieren que les reconozcan pero vamos les he visto besarse y cogidos de la mano'', relató la susodicha.

Así, Tadeo y Sthefany se habrían perdonado sus infidelidades en el programa para darse una nueva oportunidad y continuar con una relación un tanto tóxica. ''Ni Simone existe en la vida de Sthefany ni Mayeli en la Tadeo. Se les ve bastante enamorados y lo comenta todo el pueblo'', señalaba la vecina en cuestión.

Esta información, sorprendente para muchos, era refrendada minutos más tarde por Kiko Matamoros, el encargado de destapar que Montoya y Anita y Joel y Andrea también están juntos en este punto. ''La información que tengo es que están juntos, viven juntos y hacen vida en común'', confirmó el colaborador de 'NQF'.