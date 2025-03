El sorprendente ultimátum de Patricia Montero a su marido Álex Adrover antes de marchar a 'Supervivientes 2025'

El actor Álex Adrover será uno de los concursantes de 'Supervivientes 2025', que arrancará el próximo jueves 6 de marzo en Telecinco. Sin embargo, días antes de partir rumbo a Honduras, su mujer, la actriz Patricia Montero, le lanzó un ultimátum, aunque en clave de humor.

Patricia Montero y Álex Adrover llevan más de 16 años juntos y tienen dos hijas en común. Ambos siempre han sido muy discretos con su vida privada. Sin embargo, antes de la partida del actor a 'Supervivientes', la pareja decidió formalizar su relación. Y es que, aun ya habían celebrado su boda en Cabo de Gata (Almería), aún no habían formalizado los papeles en el juzgado.

Tal y como bromeó ella misma en sus redes sociales, le dio un "ultimátum" a su marido antes de su próxima aventura televisiva. "No te dejo yo irte a la isla sin firmar, marido", comentó Patricia Montero, mientras compartía un vídeo del momento en el que ambos firmaron el acta matrimonial en el que se oficializaban su relación.

Patricia Montero, el mayor apoyo de Alex Adrover en 'Supervivientes 2025'

Este acto se realizó en el Ayuntamiento de Almuñécar y tuvo lugar un día muy importante para la familia. Y es que ese mismo día de la firma, la hija pequeña del matrimonio cumplía seis años. "O firmo o no me deja irme a 'Supervivientes'", bromeó Álex Adrover en la publicación. A pesar de que estarán más de tres meses separados, la pareja se muestra optimista y con sentido del humor. En su vídeo de presentación, el actor se mostró con muchas ganas de empezar la aventura y de que la gente le conozca: "Durante mi carrera, me ha tocado interpretar muchos papeles diferentes, pero ahora, me toca ser Álex al 100%".

Por su parte, Patricia Montero también hizo uso de sus redes sociales, donde es muy asidua, para mandarle un mensaje de apoyo a su marido. "No hace falta que os diga cómo es esta pedazo de persona. Ahora vais a descubrir su mágica esencia", aseguró la actriz, muy orgulloso de él.