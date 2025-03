Antonio Santana habla en exclusiva de su futuro con 'Socialité' ante sus audiencias en Telecinco

Mediaset anunciaba por sorpresa en 2024 el fichaje de Antonio Santana para presentar 'Socialité', junto a María Verdoy, siendo la primera vez en la historia del programa en la que habría dos presentadores. Sin embargo, muchos se hicieron la pregunta de quién era el nuevo rostro del programa y es que el que fuera Míster Zamora en 2002 obtuvo pequeños papeles en series míticas de la televisión española, como 'Física o química' o 'El Internado'.

Tras ello, decidió mudarse a América, donde tanto en México como en Miami, se le brindó la oportunidad de presentar varios programas, así como realities muy conocidos. Ahora, su reciente fichaje por la cadena refuerza su presencia en la pequeña pantalla y ha llegado para convertirse en uno de los rostros más cotizados de la cadena, después de haber colaborado el pasado verano tanto en 'La Vida sin Filtros', como en 'TardeAR'.

¿Cómo valora este nuevo camino profesional? ¿Qué opina de las audiencias que está cosechando en la actualidad Mediaset? ¿Vivía con la misma intensidad la crítica de la audiencia cuando estaba en América que ahora? ¿En qué tipo de reality show se atrevería a participar? Nos lo confiesa todo en esta entrevista exclusiva con El Televisero.

Antonio Santana, ¿a quién darías un premio de televisión?

ANTONIO - ¿A quién le daría un premio? Pues como está todo, yo creo que a todos los que estamos ahí luchando y dándolo duro todos los días, en nuestro caso el fin de semana, pero bueno, yo creo a todos los supervivientes que estamos ahí.

¿Cómo valoras esta nueva etapa del programa, al frente del cual estáis al María Verdoy y tú?

ANTONIO - Pues de cambio. Cuando llegué aquí, después de nueve años viviendo en México... al llegar, pues bueno, al final me ofrecieron hacer esto y bueno, María ya estaba, llevaba unos meses. Entonces, fue un poco el tratar de aportar lo que yo podía aportar, que es mi forma de ser, de presentar. Creo que ha sido un poco diferente. Creo que el programa sigue teniendo ese toque canalla, pero divertido. Nos lo pasamos muy bien, con María que es maravillosa, es súper generosa y la verdad que, por lo menos, tenemos el respaldo del público y significa que lo estamos haciendo bien y que seguimos dándole duro.

La generación Z se caracteriza mucho por visibilizar la salud mental y cuando tú llegaste leí yo críticas injustas hacia a tu persona. ¿Cómo has trabajado tú mentalmente esto?

ANTONIO - Llevo 20 años trabajando en la tele. En el 2014 me fui a vivir a México y en México recibí todo tipo de críticas. Luego me fui a Estados Unidos. En México, además, tuve que cambiar el acento, la forma de hablar para poder trabajar, pero al final soy uno de fuera que va a trabajar allí. Luego me fui a trabajar a Estados Unidos, a Miami. Y la primera semana que estuve en un programa, en un morning show, también recibí críticas injustas, por supuesto, muchas veces. "Vete a tu país, vete fuera, vete no sé qué". Fue duro. Entonces, tratas de aguantarlo.

Parece que es verdad que la gente desde casa, muchas veces respaldado tras un usuario que no tiene ni una foto, puede decir lo que quieras. Yo trato de que a mí no me afecte mucho, pero no es fácil, sobre todo aquí en España, que estoy más conectado, por supuesto, con mi familia. Ellos lo leen, lo escuchan y me hace más daño casi por ellos que por mí. Y es que no es fácil. Yo creo que es una profesión en la que, de cara al público, parece que, por estar de cara, todo el mundo puede decir lo que quiera. Todo vale. Yo creo que no todo vale porque es verdad que hay gente que es fuerte o que trata de ser fuerte o de demostrarlo, pero luego hay gente que no lo es y pasan cosas muy jodidas.

¿Qué balance haces de las audiencias de 'Socialité'?

ANTONIO - Bueno, cada fin de semana es una sorpresa, porque la verdad que vamos un poco en una montaña rusa, porque hay programas que son maravillosos, que salimos súper contentos, que incluso recibimos muchos buenos comentarios del público y luego en la audiencia no se ve respaldado. También es verdad que estamos llevando una corriente donde ya los ratings no son los que eran antes, pero te digo que yo, por lo menos, creo que puedo hablar por María y por todo el equipo, cada día vamos con la misma que desde el primer día, yo por lo menos tengo la ilusión de un niño de trabajar en lo que a uno le gusta, porque es algo que hemos luchado siempre y que ojalá que el público nos siga respaldando, pero lo de las audiencias también es otro mundo.

¿Te ha sorprendido al volver a España ver un poco cómo está el tema de las audiencias?

ANTONIO - Bueno, es verdad que en Estados Unidos y México es diferente y me veía un poquito más aislado. Era como que yo hacía mi trabajo, trabajaba y luego ya a otra cosa mariposa. Y aquí es como que hay mucha más presión, la que tenemos los medios, que al final hablan, hablan, hablan.... Y entonces, bueno, como te decía antes, al final desde fuera se habla muy bien, pero desde dentro luego parece mentira, pero este programa que dura una hora y 45 minutos en directo es un curro que lleva detrás... Hay gente muy buena, gente joven que apuesta, que se deja la piel y que luego en ese número no se ve reflejado toda la ilusión.

Ana Rosa calificó de "desierto" el otro día la situación de Mediaset. ¿Cómo estáis llevando vosotros la situación de la cadena?

ANTONIO - Yo te digo que, como llevo aquí poco tiempo, no sé todavía las épocas buenas o malas. Yo sé que es una época de cambios. Yo te lo puedo decir, que he cambiado de país tantas veces, que las épocas de cambio son muy buenas, que siempre es para algo mejor y que yo creo que entre todos estamos remando para que... Bueno, yo creo que la vida son ciclos. Para arriba, para abajo, para abajo, pero creo que entre todos, que lo hacemos todos con mucha ilusión y probando, pues yo creo que al final, como siempre, volveremos a estar ahí en la cresta de la ola.

¿Hay algún programa de la cadena que a ti te gustaría llegar a presentar?

ANTONIO - Mira, yo he hecho de todo. He hecho hasta programas de tarot. Imagínate, en aquella época. He hecho un poco de todo y el corazón no lo había tocado. Lo había tocado, como poquitos segmentos, en el morning show que hacía, en la parte del corazón, pero no tan de lleno como aquí. Y me está encantando, me está gustando muchísimo, pero siempre he hecho concursos, siempre he hecho reality shows. Ese tipo de programas, donde hay contacto con el público, me gustan muchísimo. Ojalá que la cadena en algún momento me dé esa oportunidad de poder hacer ese tipo de programas.

¿Hay alguno de la cadena que te guste?

ANTONIO - Bueno, me gustan los realities, me encanta 'La isla de las tentaciones', me encanta 'Gran Hermano', me encantan 'Supervivientes', que viene ahora, y luego los concursos. Creo que todo ese tipo de programas me gustan muchísimo. Entonces, todo lo que sea el contacto, nosotros somos María y yo y el contacto con el público a través de la cámara, pero yo creo que ese tipo de programas me fascina.

¿Sorprenderías atreviéndote a concursar en alguno?

ANTONIO - Depende de qué programa. Soy una persona que hago deporte, me gustan las aventuras, pero 'Supervivientes' es un paso más que no sé si me atrevería a darlo. En otro tipo de programas a lo mejor, pero en este 'Supervivientes'... Presentarlo sí, eso sí. Me ofrecieron hace un año y algo participar en un programa, un reality para Estados Unidos, en Argentina, pero al final tuve una lesión y no pude hacerlo.

¿Cuál era?

ANTONIO - 'El Hotel de los Famosos'. Llevaba pruebas físicas. Era para Univisión y Televisa en México. Llevaba pruebas físicas. No era solo un 'Gran hermano'. Tuve una lesión justo antes de volar y a una semana de volar tuvieron que cancelarlo. Me quedé en las puertas.

Pues en 'Supervivientes' sí que hay pruebas.

ANTONIO - Guau, guau, pero hay otros más preparados.

Muchísimas gracias y os deseamos toda la suerte del mundo.

ANTONIO - Muchísimas gracias.