15 grandes estrenos del mes de abril en Netflix, Movistar+, Prime Video, MAX, Disney+ o Apple TV+

El mes de abril llega repleto de estrenos importantes y, muchos de ellos, de los más esperados del año. Ninguna plataforma quiere quedarse atrás, así que Netflix, MAX, Prime Video o Movistar Plus+ nos traer los mejores títulos para pasar una Semana Santa perfecta. Empezamos el mes con Kevin Bacon dándolo todo como cazador de recompensas que vuelve de la muerte para vengarse (una especie de mezcla de 'El cuervo' y 'El motorista fantasma'), y terminamos con 'Câreme', una especie de mix entre 'The Bear' y un thriller histórico. ¿Entre medias? Todo y más.

Abril va a ser un mes con dos estrenos muy importantes en el mundo del anime. Uno de ellos es el remake que ha preparado Netflix de la mítica 'One Piece', con motivo del 25º aniversario del anime. Por otro lado, el spinoff de 'My Hero Academia', en forma de precuela eso sí. Por fin llega también el final de 'El cuento de la criada', aunque pensemos que ya había terminado, pero sorpresa: Elisabeth Moss tiene una bala más en el cargador. También regresa la multipremiada 'Black Mirror', la segunda temporada de 'Andor', nuevos capítulos de 'The Last of Us', y por supuesto, la nueva de los Javis: 'Mariliendre'.

The Bondsman

Sinopsis: El cazador de recompensas asesinado Hub Halloran es resucitado por el Diablo para atrapar y enviar de vuelta a los demonios que han escapado de la prisión del Infierno. Al perseguir a todos esos demonios con la ayuda y el estorbo de su familia distanciada, Hub aprende cómo sus propios pecados hicieron que su alma fuera condenada, lo que le empuja a buscar una segunda oportunidad en la vida, el amor y la música country.

Kevin Bacon es uno de esos actores que siempre hace proyectos interesantes. Quizá su carrera no haya sido tan reconocida por el gran público, pero sigue siendo ampliamente reconocido, y tiene grandes películas en su carrera. Tenemos 'Footloose' o 'Mystic River'. Y con esta nueva serie de Prime Video, que mezcla comedia y terror, no es la primera vez que le vemos en la pequeña pantalla. ¿Recordamos 'The Following' y su incursión en el mundo de las sectas? En 'The Bondsman' encontramos similitudes con 'El motorista fantasma', pero con mucho más humor. La serie, creada por Grainger David, con Erik Oleson como showrunner, llega este mes de abril y promete dar mucho que hablar.

Fecha de estreno: 3 de abril

Plataforma: Prime Video

Dying for sex

Sinopsis: Cuando a Molly le diagnostican cáncer de mama metastásico, decide dejar a su marido de 15 años y, por primera vez en su vida, empieza a explorar la amplitud y complejidad de sus deseos sexuales. Tiene mucho que hacer en el poco tiempo que le queda. No hay tiempo para escandalizarse ni para juzgar a nadie, así que le importa poco lo que piensen de su lista de cosas que hacer antes de morir.

Basada en la historia de Molly Kochan, una mujer con diagnóstico de cáncer terminal que contó su historia en un podcast que presentaba junto a Nikki Boyer. ¿Y quién mejor que Michelle Williams para darle vida? Nominada a cinco premios Oscar (lamentablemente no tiene ninguno todavía), Williams es una de las mejores actrices de su generación. Y esta historia es precisamente uno de esos proyectos tan personales y diferentes que tan bien se le dan a la intérprete. La serie está creada y escrita por Kim Rosenstock y Elizabeth Meriwether, y tiene en su reparto a Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy y Sissy Spacek.

Fecha de estreno: 4 de abril

Plataforma: Disney Plus

The One Piece

Sinopsis: Riqueza, fama, poder... un hombre que había obtenido todo en este mundo. El "Rey de los Piratas" Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: "¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro... Se lo daré a aquel que lo encuentre. He escondido todos mis tesoros en ESE LUGAR". El mundo ha entrado en la "Gran Era de la Piratería".

Remake animado para Netflix del manga/anime 'One Piece' para celebrar el 25º aniversario de la serie. Cubrirá (al menos) el arco de la East Blue Saga. Y es que 'One Piece' es quizá el manga y anime más famoso de los últimos veinte años. Más de 1000 episodios, y con una reciente adaptación en acción real en Netflix, los personajes creados por Eichiro Oda han conseguido fans por todas partes del mundo. Lleva 25 años en emisión a cargo de Toei Animation, así que conseguir nuevos adeptos es una tarea casi imposible, así que llega este remake también por parte de la famosa plataforma de streaming para que la gente vuelva a conectar con las aventuras de Monkey D. Luffy.

Fecha de estreno: 6 de abril

Plataforma: Crunchyroll

My Hero Academia: Vigilantes

Sinopsis: Koichi Haimawari no logró convertirse en un héroe oficial, así que utiliza su modesto poder para hacer buenas obras en su tiempo libre. Un día, un encuentro fortuito con unos matones locales lo lleva a formar equipo con otros dos héroes poco probables. Ninguno de ellos sabe realmente lo que está haciendo, pero tienen el valor (o la imprudencia) de intentarlo. Sin embargo, pronto descubren que luchar contra el mal requiere mucho más que solo ser valiente…

Escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court, el manga 'My Hero Academia: Vigilantes' se publicó por primera vez en Jump GIGA en agosto de 2016. Se trata de un spin-off precuela del famoso manga 'My Hero Academia', la historia de Izuku Midoriya y su sueño de ser un héroe. En este caso, tenemos a Koichi como protagonista, que busca mostrarnos el lado callejero de los superhéroes, más allá de esos héroes oficiales que hemos conocido en la serie original. Uno de los anime más esperados del año.

Fecha de estreno: 7 de abril

Plataforma: Crunchyroll

El cuento de la criada (Temporada final)

Sinopsis: El espíritu inquebrantable y la determinación de June la arrastran de nuevo a la lucha para acabar con Gilead. Luke y Moira se unen a la resistencia. Serena intenta reformar Galaad mientras el comandante Lawrence y la tía Lydia se dan cuenta de lo que han provocado, y Nick se enfrenta a desafiantes pruebas de carácter. Este capítulo final del viaje de June pone de relieve la importancia de la esperanza, el valor, la solidaridad y la resistencia en la búsqueda de la justicia y la libertad.

Si sabéis qué es el efecto Mandela, el final de 'El cuento de la criada' puede que sea el mejor ejemplo. Todos pensamos siempre que ya ha terminado, pero de repente se anuncia una nueva temporada de la serie protagonizada por Elisabeth Moss. Pero ahora sí que llega a su desenlace definitivo. De verdad de la buena. En esta temporada tenemos seguras las presencias de Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Ann Dowd, Madeline Brewer y Sam Jaeger.

Eso sí, ha cambiado el showrunner con Bruce Miller dando un paso atrás en la producción de la serie. Su autora, Margaret Atwood, no deja de ser polémica cada vez que habla sobre la actualidad. Desde sus críticas a la IA ("si tuviera 30 años, estaría preocupada", dijo a Reuters) a su lucha contra Trump, la mítica escritora es una de las que más espera la llegada de este desenlace tan esperado.

Fecha de estreno: 8 de abril

Plataforma: Prime Video / MAX / Movistar Plus+

Black Mirror (Temporada 7)

Sinopsis: La séptima temporada de Black Mirror sigue explorando los temas de la distopía tecnológica y las consecuencias imprevistas de la innovación.

De los seis nuevos episodios, uno es una secuela de la temporada 4 "USS Callister", marcando la primera vez que la serie ofrece una secuela directa de una historia anterior. Los argumentos abordan temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y los videojuegos futuristas, manteniendo el característico tono oscuro y satírico de la serie. La anterior temporada, la sexta, no fue recibida con demasiado entusiasmo. La distopía creada por Charlie Brooker vuelve para hacernos reflexionar sobre nuestra sociedad actual. “Estoy muy emocionado. Siempre estoy entusiasmado con todos ellos, pero creo que tenemos una muy buena mezcla [...] de cosas”, dijo para The Hollywood Reporter.

Fecha de estreno: 10 de abril

Plataforma: Netflix

Vicios ocultos

Sinopsis: Tras ser despedido con deshonor, Andrew "Coop" Cooper, un administrador de fondos de cobertura que todavía está lidiando con su reciente divorcio, recurre a robar en las casas de sus vecinos en el muy adinerado barrio de Westmont Village, solo para descubrir que los secretos ocultos dentro de esas mansiones de lujo pueden ser más peligrosos de lo que nunca imaginó.

Gracias a 'Mad Men', Jon Hamm se convirtió en un auténtico icono de la televisión. Nominado a seis Globos de Oro, ganando dos de ellos, formó parte de una de las mejores series de la historia. Ahora gracias a AppleTV+ podemos volver a disfrutar de este intérprete con un carisma brutal y un magnetismo embriagador. Basada en una idea original de Jonathan Tropper, conocido tanto por novelas como 'This Is Where I Leave You' como por su trabajo en televisión, especialmente en la serie 'Banshee', tiene a Amanda Peet y Olivia Munn como protagonistas.

Fecha de estreno: 11 de abril

Plataforma: AppleTV+

El Jardinero

Sinopsis: La madre de Elmer se sirve de la insensibilidad de su hijo para convertirlo en un matón y usar su vivero como tapadera. Pero Elmer se enamora y el negocio se tambalea.

'El jardinero' es un thriller romántico creado por Miguel Sáez Carral ('Ni una más') y protagonizado por Álvaro Rico ('Élite'), Cecilia Suárez ('La casa de las flores') y Catalina Sopelana ('Sky Rojo'). Esta nueva serie de Netflix recuerda claramente a 'You', la ficción protagonizada por Penn Badgley. Aquí tenemos al mítico Polo de 'Élite', y afirma que esta serie habla sobre que "todo el mundo tiene varias caras", explicó en Icon. “Nosotros aquí sentados también las tenemos. De eso va este trabajo, de escudriñar los grises de los seres humanos. Lo blanco y lo negro no es interesante. De todos los personajes trato de sacar esos matices. El ser humano es todavía un elemento por descubrir”.

Escrita por Miguel Sáez Carral e Isa Sánchez, estos seis capítulos prometen convertirse en una de las series más interesantes del mes de abril. El rodaje ha tenido lugar principalmente en Pontevedra, al igual que en Madrid y Toledo.

Fecha de estreno: 11 de abril

Plataforma: Netflix

The Last of Us (Temporada 2)

Sinopsis: Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

La serie de Craig Mazin y Neil Druckmann basada en el videojuego homónimo se convirtió en una de las grandes ficciones de 2023. Ya no solo gracias a Pedro Pascal o Bella Ramsey, sino también por su ambientación, su ritmo pausado pero dando espacio a que crezcan los personajes, y esa maravillosa banda sonora de Gustavo Santaolalla, ganador del Oscar por 'Brokeback Mountain'. "Tengo una gran conexión con él. Me cuesta separar los sentimientos del personaje con los míos propios. Siento su dolor, lo que a nivel de salud mental es poco saludable", explicó Pedro Pascal sobre su personaje Joel en un envero en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles. Esta segunda temporada llega repleta de polémica por las críticas de los incels de siempre sobre el casting de ciertas actrices. Eso sí, aquí podremos disfrutar de Catherine O'Hara o de Kaitlyn Dever, que dará vida a Abby.

Fecha de estreno: 14 de abril

Plataforma: MAX

Andor (Temporada 2)

Sinopsis: Los personajes y sus relaciones se intensifican a medida que la guerra se acerca y Cassian se convierte en una pieza clave para la Alianza Rebelde. A medida que aumentan los riesgos, las traiciones, los sacrificios y los conflictos de intereses, todos se verán puestos a prueba.

Repleta de intrigas políticas, peligros y tensión, 'Andor' es una precuela de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' que narra la historia de un heroico grupo de rebeldes que roba los planos del arma de destrucción masiva del Imperio: La Estrella de la Muerte, preparando el escenario para los acontecimientos de la película original de 1977. El creador y productor ejecutivo de la serie, Tony Gilroy, afirma: "Una de las mayores satisfacciones de realizar “Andor” es la magnitud de la historia y la cantidad de personajes que podemos conocer: gente común, señores del Imperio o revolucionarios apasionados. Son personas reales que toman decisiones épicas y se enfrentan a preguntas con consecuencias aterradoras".

La serie había sido concebida como una historia dividida en cinco temporadas, pero al final todo se ha condensado en una segunda temporada con doce episodios. Aún así, promete ser la serie más diferente de Star Wars.

Fecha de estreno: 23 de abril

Plataforma: Disney Plus

Estrella

Sinopsis: Los bailarines y el personal artístico de dos compañías de ballet de renombre mundial se embarcan en una ambiciosa táctica para salvar sus instituciones mediante el intercambio de sus estrellas más talentosas.

La nueva serie de Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, responsables de la estupenda 'La maravillosa Sra. Maisel', tienen nueva serie. Esta ficción francesa sobre el complicado mundo de la danza (concretamente, del ballet) a caballo entre Nueva York y París, y que protagonizan Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg y Lou de Laâge. Ocho episodios de una serie que ya ha confirmado una segunda temporada antes de su estreno. Y el punto distintivo es que participan estrellas reales del mundo del ballet como Unity Phelan y Tiler Peck del New York City Ballet, y el principal del Boston Ballet, John Lam.

Fecha de estreno: 24 de abril

Plataforma: Prime Video

Mariliendre

Sinopsis: Una ex-diva de la escena gay de Madrid, la vida mundana de Meri Román se ve alterada por la muerte de su padre, lo que la reconecta con viejos amigos. Juntas recuerdan el pasado y abren un nuevo camino hacia adelante.

Uno de los estrenos más esperados ya no solo del mes de abril, sino de todo el año. 'Mariliendre' es una serie dirigida por un debutante Javier Ferreiro y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Blanca Martínez es la gran protagonista y uno de sus creadores, Ambrossi, se deshizo en elogios hacia la actriz. "Sin Blanca no existiría esta serie. Blanca no podía más a nivel físico. Salía de rodar y se iba a ensayar porque una serie musical es dificilísimo", explicó en la presentación y visionado en el Cine Albéniz de Málaga. La serie nos lleva a esa Chueca de comienzos de los 2000, cuando el mítico barrio madrileño volvió a brillar con luz propia. Además, cuenta en su reparto con actores como Omar Ayuso, Mariona Terés o los debutantes Yenesi y Martín Urrutia, de OT.

Fecha de estreno: 27 de abril

Plataforma: Atresplayer

El largo río de las almas

Sinopsis: Mickey es una agente de policía que patrulla las calles de un vecindario de Filadelfia que sufre el impacto de la crisis de los opioides. Mickey se preocupa por su hermana Kacey, una adicta que desaparece justo en el momento en que se suceden una serie de asesinatos. Obsesionada por encontrar al culpable y a Kacey antes de que sea demasiado tarde, Mickey comprende que su historia personal podría estar vinculada al caso.

“Necesitamos ser lo más conscientes posible de las dificultades de todos y comprender cómo estamos de estrechamente relacionados los unos con los otros”. Así definió la serie su gran estrella Amanda Seyfried durante el Festival Series Mania de Lille. Esta historia denuncia la situación de las mujeres sin hogar y se basa en la novela de 'Long Bright River', de Liz Moore. “Hay muchas cosas en este libro y en esta serie que no había visto antes. Me hizo sentir que estábamos creando algo realmente necesario, trabajando muy duro por muchas razones increíbles y con tanto corazón”.

Ocho episodios que nos trasladan a uno de los barrios marginales de Filadelfia y que cuenta en su reparto con Nicholas Pinnock, Ashleigh Cummings y Callum Vinson. Una serie al más puro estilo 'True Detective' pero centrada en el drama estadounidense de los opioides que cada vez afecta más a la sociedad norteamericana.

Fecha de estreno: 30 de abril

Plataforma: AppleTV+

El eternauta

Sinopsis: Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo.

La célebre novela gráfica de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López por fin tiene una adaptación audiovisual a cargo de Netflix. Con seis episodios en su primera temporada, nos lleva a conocer una historia que se convirtió en una obra de culto, y que comenzó a publicarse a finales de los años 50. El mítico actor argentino Ricardo Darín es el protagonista, junto a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.

"La historia del eternauta, en la que está basada la nueva versión de lo que vamos a hacer, pretende tener una apertura que tiene un alcance un poco más allá de las fronteras de nuestro país, razón por la cual la versión está basada en el cómic real, pero hay una nueva versión. Y sí, estamos todos muy entusiasmados y muy movilizados porque es un proyecto enorme", comentó para CNN Radio.

Fecha de estreno: 30 de abril

Plataforma: Netflix

Carême, chef de reyes

Sinopsis: Cuenta la historia del primer chef famoso del mundo, Antonin Carême, quien se elevó desde sus humildes comienzos en París hasta el apogeo del estrellato culinario en la Europa de Napoleón. Si bien solo sueña con convertirse en el mejor chef, su talento y ambición atraen la atención de reconocidos y poderosos políticos, que lo utilizan como espía para Francia.

Esta serie francesa protagonizada por Benjamin Voisin, Jérémie Renier, Lyna Khoudri y Alice Da Luz que ha dirigido Martin Bourboulon, es una de las grandes apuestas de AppleTV+ para este mes repleto de estrenos. Inspirada en el libro 'Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, The First Celebrity Chef', es una de esas ficciones en las que uno quiere quedarse a vivir. No solo por el carisma brutal Benjamin Voisin, al que vimos en la melancólica 'Verano del '85', sino por su cuidado aspecto visual. Rodada en París, es una mezcla de thriller y serie de cocina, si puede llamarse así, y que planea darle una vuelta de tuerca a las ficciones históricas.

Fecha de estreno: 30 de abril

Plataforma: AppleTV+

