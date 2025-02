Terelu Campos señala el verdadero motivo detrás de su salida de RTVE y su traición por 'De Viernes'

Terelu Campos se encuentra en plena promoción de su primer obra de teatro 'Santa Lola', y los encontronazos con sus antiguos compañeros televisivos no han cesado. Si bien su primer encontronazo fue con 'Ni que fuéramos' y sus antiguos compañeros de 'Sálvame', la malagueña también ha hablado con 'Mañaneros', el matinal de La 1 en el que protagonizó un fugaz fichaje. Y la televisiva no ha dudado en aclarar la verdad tras su salida del espacio dirigido por Adela González.

Tan pronto como la hermana de Carmen Borrego consiguió un puesto fijo en el plató de 'De Viernes', su paso por el matinal de La 1 finalizó en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque 'Ni que fuéramos' rumorea ahora que la malagueña estaría ultimando su participación en 'Supervivientes 2025', la televisiva se encuentra preparándose para su debut teatral, motivo por el cuál ha atendido a los medios estos días junto a sus compañeros.

Terelu Campos aclara lo que pasó tras su salida de 'Mañaneros': "No he tenido ningún problema"

'Santa Lola', la nueva comedia teatral de la que será protagonista se estrenará el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid, y Terelu Campos compartirá escenario con Lara Dibildos. Y durante su encuentro con la prensa, la madre de Alejandra Rubio no ha dudado en pronunciarse sobre todos los rumores tras su salida de 'Mañaneros'. "Yo acabé bien, yo no he tenido ningún problema con el programa", aseguró la presentadora.

Terelu Campos y Adela González

"¿Qué creéis que acabé mal? No entiendo por qué, nunca tuve ningún problema con ningún compañero", sentenció sobre las especulaciones a raíz de su inesperada salida del matinal de La 1, en el que se reunió con Lydia Lozano y Chelo García-Cortés por primera vez en pantalla tras el final de 'Sálvame' en junio de 2023. "Yo siempre he dicho que lo mejor que me he llevado de allí es conocer a Alberto Guzmán, me encanta. Me pone mensajes y siempre le contesto", confesó.

Mucho más tajante se mostró al contestar a su supuesta mala relación con María Patiño y el equipo de 'Ni que fuéramos'. "Yo te vuelvo a repetir, no me he peleado con nadie. Nadie puede decir, de mis compañeros, que haya recibido un mensaje mío malo, increpándoles, pidiéndoles cuenta… Nadie", sentenció Terelu Campos a Marta Riesco, que se encontraba junto al resto de medios en la presentación de la obra.

Sobre 'Ni que fuéramos': "El problema lo tendrá quién haya decidido no quererme en su vida"

"Por lo tanto, el problema no lo tengo yo, el problema lo tendrá quien haya decidido pues no quererme en su vida, y ya está. Aquí lo voy a dejar", terminó señalando la antigua compañera de María Patiño, Belén Esteban y compañía, que aseguró también que ella "no impone vetos" pero que tampoco pensaba invitar a nadie al estreno. "Está todo el mundo invitado, que compren las entradas", esgrimió con sorna la televisiva.