Pedro Acosta señala cómo le salpicó la polémica de Jorge Martín en 'La Revuelta': "Me dejasteis tirado"

Al igual que Marc Márzquez abrió la semana de 'El Hormiguero', David Broncano se encargó que otro piloto de MotoGP cerrase la semana en 'La Revuelta'. Pedro Acosta aterrizó en el espacio de La 1 a pocas semanas de embarcarse en el mundial de motociclismo. Y pese a su inicial sentido del humor, terminó sorprendiendo al presentador con una contundente queja sobre lo que ocurrió la primera vez que le llamaron para acudir al programa.

"El último piloto que vino aquí hace unos meses fue Jorge Martín, que hubo buenas movidas... y no sabía que teníais el mismo manager", señaló el conductor de 'La Revuelta' nada más recibir al joven murciano en el sofá del programa. "No, es nuestro communication manager", matizó el piloto, asegurando que comparte equipo con el polémico invitado de Broncano.

Pedro Acosta destapa cómo le afectó todo el revuelo de Jorge Martín: "Me cambiaste la fecha"

Fue entonces cuando el presentador le preguntó al 'tiburón de Mazarrón' por cómo se vivió todo el revuelo dentro del mundo del motociclismo. "¿Estuviste al tanto de la movida? ¿qué te contaron a ti?", señaló Broncano sin esperar la cortante respuesta de su invitado. "Claro si me cambiaste la fecha, cómo no voy a estar al tanto", espetó algo molesto Pedro Acosta, dejando claro que todo el incidente de piloto le afectó muy de cerca.

🦈"Jorge Martín me cae bien, pero sin sentimiento"



Es que esl tiburón de Mazarrón. A por las presas y sin hacer amigos. Mentalidad de tiburón total. #LaRevuelta @37_pedroacosta pic.twitter.com/Qs8lxRVFk5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 20, 2025

Cabe recordar que Jorge Martín no pudo acudir a su primera entrevista programada en 'La Revuelta' al tener un compromiso previo con 'El Hormiguero', teniendo que acudir un día después de su cita con Pablo Motos al espacio de La 1 después de que Broncano denunciase las presiones del espacio de Antena 3 con sus invitados. "¿Qué pasó?", preguntó inocentemente el presentador tratando de ignorar lo ocurrido.

Pese a no aclarar el trasfondo de su enfado por esa primera entrevista frustrada, el murciano recordó también, con cierto resquemor, como le contactaron también hace años. "Me di cuenta de que hace 4 años me escribisteis para venir", aseguró Pedro Acosta. "Ya luego me dejasteis tirado y ya le dije 'ya no quiero ir', me dejan tirado una vez, me dejasteis tirado otra...", añadió visiblemente molesto el joven piloto.

"Una invitación es una invitación, si no quieres venir...", terminó subrayando Broncano, plantándose ante las quejas del murciano. "No tío, no insististe tanto. Mi madre para que haga la cama me insiste más que tú ese día", señaló entre risas en el invitado. "Tenías 16 años, tampoco nos íbamos a arrodillar para que vinieses...", terminó espetando el humorista. "Pero un poco de ganas...", insistió Acosta.