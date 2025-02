Las 5 películas de estreno del segundo fin de semana de febrero en Netflix, Prime Video o Movistar+

Aunque todavía queda una semana para San Valentín, eso no significa que no podamos hacer planes románticos en casa viendo nuestras películas favoritas en streaming. Netflix, Filmin, Movistar Plus+, Prime Video o Disney Plus tienen las historias perfectas para que disfrutemos de este fin de semana sin necesidad de salir de casa. Porque estrena películas para todos los gustos. Desde comedias absurdas hasta historias de denuncia social. ¿Os apuntáis todas?

Netflix ha estrenado esta semana la nueva película de Amy Schumer. La comediante sufrió un duro revés a su imagen pública, debido a su apoyo a Israel, y desapareció de diferentes proyectos. Pero ahora ha vuelto con una comedia surrealista, de esas que tan bien se le dan. ¿Recuperará su enganche con el público? También nos llega otra comedia, aunque algo más sutil, a Movistar Plus+: 'Asteroid City', la que es hasta la fecha la última película del peculiar Wes Anderson. Con un reparto plagado de estrellas, desde Margot Robbie hasta Tom Hanks, su particular estilo nos llevará hasta 1955.

Prime Video, por su parte, estrena un thriller que está arrasando en la plataforma sin hacer mucho ruido. Es 'The Order', basado en hechos reales, y con Jude Law de protagonista. En esta película, se denuncia el auge de la extrema derecha en Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con otra película denuncia que nos llega a Filmin: 'Crossing', del sueco Leva Akin. Y, por último, si queremos un buen fin de domingo antes de volver al trabajo el lunes, ¿por qué no disfrutar del especial 30º aniversario de 'El Rey León' en el Hollywood Bowl?

Algo embarazada

Sinopsis: Cuando los sueños de Amy de tener su propia familia comienzan a zozobrar, celosa del embarazo de su mejor amiga, se pone una barriga falsa, cuenta una mentira y se enamora sin quererlo de su hombre ideal.

Pese a que Amy Schumer no pase por su mejor momento en cuanto a imagen pública, Netflix ha decidido confiar en ella y en su vis cómica para su nueva serie. Y la premisa no puede ser más surrealista y dar pie a una comedia absurda y de enredos. De hecho, la especialidad de Schumer. Sí, es una película, pero merece la pena colocarla en esta lista. Porque no solo es el regreso de la comediante, sino que además promete ser uno de los primeros éxitos del año para Netflix.

Plataforma: Netflix

Asteroid City

Sinopsis: En 1955, colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos (Junior Stargazer Convention) que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo.

Wes Anderson es uno de los directores con mayor personalidad del Hollywood actual. Su imaginario es increíble, y su aspecto visual ha trascendido la cultura popular. Sus encuadres, sus colores, sus personajes tan pintorescos, sus situaciones surrealistas... Nunca habíamos visto a alguien tan metódico como Anderson desde Stanley Kubrick. 'Asteroid City' es su última película hasta la fecha, pero el problema es que no acabó de calar entre el público como sus otras obras. Se sentía algo deslavazada y sin rumbo. Pese a ello, consiguió reunir a un reparto increíble. Es decir, Maya Hawke, Steve Carell, Tilda Swinton y Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Margot Robbie, Willem Dafoe, Tom Hanks, Adrien Brody o Edward Norton. Pocos directores están en el nivel de Wes Anderson para conseguir una lista de actores tan increíble.

Plataforma: Movistar Plus+

The Order (La hermandad silenciosa)

Sinopsis: En 1983, una serie de robos a bancos, operaciones de falsificación y robos de vehículos blindados cada vez más violentos aterrorizan a las comunidades del noroeste del Pacífico. Mientras los desconcertados agentes de la ley intentan encontrar respuestas, un agente solitario del FBI, destinado en la tranquila y pintoresca ciudad de Coeur d'Alene, Idaho, cree que los crímenes no son obra de delincuentes comunes con motivaciones económicas, sino de un grupo de peligrosos terroristas nacionales, inspirados por un líder radical nacionalista y supremacista, que planean una guerra devastadora contra el gobierno federal de Estados Unidos.

Prime Video tiene un nuevo thriller entre manos que, desde ya, se ha convertido en un auténtico éxito silencioso. De esos que poco a poco van ampliando su público y convirtiéndose en algo de lo que habla todo el mundo. Así es 'The Order', dirigida por Justin Kurzel. La película, protagonizada por Jude Law y Nicholas Hoult, nos trae al presente la historia de The Silent Brotherhood, un grupo supremacista blanco que operó en los años 80 bajo el liderazgo de Robert Mathews. Ese grupo estaba inspirado en novela neonazi 'The Turner Diaries' (1978) de William Luther Pierce.

¿Y qué hace el thriller de Kurzel? Conectar esos hechos con el auge de la extrema derecha actual en Estados Unidos. Es lo que hace a la película tan aterradora. Con un dúo de protagonistas tan increíble como Law y Hoult, también está presente el joven Tye Sheridan ('Ready Player One') o Jurnee Smollett ('Aves de presa').

Plataforma: Prime Video

Crossing

Sinopsis: Lia, una profesora jubilada, ha prometido encontrar a su sobrina Tekla, perdida hace mucho tiempo. Su búsqueda la lleva a Estambul, donde conoce a Evrim, una abogada que lucha por los derechos de las transexuales, y Tekla empieza a sentirse más cerca que nunca.

Levan Akin es un director de Suecia que siempre trata de denunciar la opresión que sufre el colectivo LGTBI en países como Georgia o Turquía. Ya lo pudimos ver con la brillante pero dura 'Solo nos queda bailar'. Y ahora seguimos comprobándolo con su nueva película, 'Crossing'. Aquí entra de lleno en los conflictos de las personas trans y cómo sufren los prejuicios de la sociedad actual. Una historia que se convierte casi en buddy movie, en la que seguimos a Lia, a la que da vida Mzia Arabuli, que trata de encontrar a su sobrina. Superando sus propios prejuicios, se alía con su joven vecino y viajan a Estambul para encontrarla. Un drama intimista pero repleto de corazón que te va a emocionar.

Plataforma: Filmin

El Rey León en el Hollywood Bowl

Sinopsis: Únete a las estrellas originales del cine y Broadway en el Hollywood Bowl para el concierto del 30 aniversario de El Rey León.

Con capacidad para 17 500 espectadores, el Hollywood Bowl es un anfiteatro situado en Los Ángeles, convertido con el paso de los años en un auténtico símbolo de la ciudad. Inaugurado hace más de 100 años (concretamente, en 1922), ha acogido numerosos conciertos a lo largo de su historia. Recientemente, presentó el 30 aniversario de la película 'El rey león', con un concierto especial para cantar las canciones originales del clásico de Disney. Para ello, se unieron tanto estrellas de la película de 1994 como del remake en acción real de 2019. Lebo M, Jeremy Irons, Nathan Lane, Billy Eichner o Jennifer Hudson hacen su aparición en un concierto sin precedentes, que cuenta además con parte del cast del musical de Broadway.

Plataforma: Disney Plus