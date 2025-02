José Manuel Díaz-Patón no puede seguir en 'De Viernes' tras lo ocurrido durante la publicidad

Este viernes, 21 de febrero, el programa '¡De Viernes!' ha contado con la presencia de José Manuel Díaz-Patón. La ya expareja de Ágatha Ruiz de la Prada se sentó por primera vez en un plató de televisión para hablar de su relación con la diseñadora, y contar cómo ha vivido su polémica ruptura.

El abogado reconoce no entender por qué Ágatha se siente molesta con su salto a la fama. "Yo me hubiera sentido orgulloso", confiesa. Sin embargo, Bea Archidona le ha explicado que ella se esperaba que su pareja se mantuviera alejada de los medios de comunicación. Cabe recordar que su salto a la fama se produjo cuando, en un intento de defender a su novia tras sus sonadas palabras sobre los gitanos, cargó contra Lolita Flores, por lo que la repercusión fue mayor, algo que a Ágatha no le hizo ninguna gracia.

Díaz-Patón ha reconocido, visiblemente emocionado, que sigue enamorado de la diseñadora. Tras ver un vídeo de su historia de amor, el abogado no ha podido contener las lágrimas. Los colaboradores del programa de Telecinco le han animado a luchar por su amor. Así se lo ha hecho ver Patricia Pérez: "¿No hay nada que podáis hacer? Porque Ágatha habla muy bien de ti y tú de ella". "Falta la electricidad", ha contestado el invitado.

Bea Archidona desvela lo ocurrido con Díaz-Patón durante la publicidad

José Manuel Díaz-Patón, roto en llanto en 'De Viernes'

"La voy a echar mucho de menos. Te juro por mis hijos que he querido que todas las mujeres con las que he estado. Todas las personas que han salido conmigo son un diez. Yo soy del montón", ha admitido Díaz-Patón. "¿Tú sigues enamorado?", le ha preguntado, a las claras, la presentadora del programa. A lo que él ha respondido: "No me gustaría, pero sí. Esto ha puesto una raya en el suelo y de alguna manera yo creo que no va a volver conmigo, no tengo ninguna esperanza. Pero, si lo hiciera, tendríamos que poner las cosas claras".

"Ya estoy en este plató. Si no quiere que sea famoso, ya lo soy", ha sentenciado el abogado. De esta forma, ha dejado claro que no piensa cambiar por la diseñadora. Además, ha bromeado sobre la posibilidad de conocer a otra persona. En un momento dado, Bea Archidona ha desvelado lo ocurrido durante la pausa publicitaria: "Voy a contar lo que ha pasado en esta pausa porque creo que es bueno que la gente lo sepa, incluso que llegue a Ágatha".

"En cuanto nos hemos ido a publicidad, tú te has levantado, te has retirado a la parte trasera del escenario y has estado llorando. Querías estar tranquilo", ha explicado la presentadora. Algo que Díaz-Patón ha confirmado: "Me he ido porque no quería que me viera nadie". "No pasa nada por mostrar tus sentimientos", le ha recordado la conductora del programa. "Ahora los hombres podemos llorar, en público y todo, afortunadamente", ha sentenciado el presentador, Santi Acosta.