"Injustísimo": Ramón Espinar se planta por lo sucedido en el programa de Nacho Abad con Paloma Cervilla

Juan Carlos Monedero, acusado del acoso sexual, está copando un sinfín de titulares y en 'En boca de todos' han aprovechado la presencia de Ramón Espinar, colaborador del programa, para preguntarle directamente por el escándalo del que fue compañero y amigo.

Hay varias denuncias de chicas que señalan presuntos comportamientos machistas y sexistas por parte del cofundador de Podemos, y en la Universidad Complutense se ha abierto expediente tras otra denuncia que avala esos supuestos episodios comprometedores y una inacción por parte del partido morado.

Sobre ello, Ramón Espinar ha verbalizado una opinión que ha levantado ampollas en el plató de 'En boca de todos'. "No creo que Monedero haya hecho cosas que no haya hecho gente de su generación y de la mía y que se veían de otra forma y que ahora vemos con otros ojos y no las toleramos", ha comentado. "Pero de qué coño estamos hablando", ha saltado Antonio Naranjo al escucharle.

No obstante, a pesar de esas palabras, el politólogo ha mostrado su incredulidad con la falta de condena de Irene Montero. "Hemos conocido casos paralelos, en el caso de Errejón y el de Juan Carlos. Y ostras, está tardando el tuit de Irene eh, porque con Errejón fue fulminante y con razón. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede ser que esté habiendo, y esto me parecería particularmente nocivo, algunos casos en los que la proximidad o la amistad haya determinado cómo te comportas respecto a un caso de agresión sexual?", ha planteado Espinar, insinuando la posibilidad de que esa amistad entre Monedero y Montero haya hecho que la reacción sea bien distinta.

"No lo hagamos como pregunta, es una afirmación", le ha replicado Nacho Abad, dejando caer de algún modo una cierta tibieza a la hora de opinar sobre este espinoso asunto. Y Paloma Cervilla ha saltado a la yugular acusando a Ramón Espinar de justificar los presuntos comportamientos inapropiados de Juan Carlos Monedero.

Ramón Espinar se enciende por las palabras de Paloma Cervilla

"Como mujer, pido por favor a la izquierda de este país que no se justifique más con un rollo de que si en 2016 no se sabía cómo se comportaba este señor. Ya está bien de justificar esto. No pasa nada por decir que son unos cerdos y unos depravados. Dejaos ya de discursos para justificar una actitud vergonzosa, Ramón. Te llevo escuchando cinco minutos justificándolo", ha soltado la tertuliana.

"¿Pero qué estás diciendo? Es injustísimo eh, es injustísimo, Paloma, que digas eso, no he justificado nada, absolutamente nada", le ha encarado Ramón Espinar, que no estaba dispuesto a tolerar bajo ningún concepto que se le señalara de esa forma. "Solo he humanizado mi posición", ha añadido.

Anticipándose a un grueso enfrentamiento, Nacho Abad le ha pedido echar el freno y no enredarse, pero Espinar también se ha rebelado con el presentador por su derecho a réplica y a defenderse de acusaciones falsas e inaceptables. "Tendré derecho yo también a hablar. Cuando alguien te acusa, te tienes que defender. A mí no me acuses eh", ha zanjado el colaborador del espacio de Cuatro con vehemencia.