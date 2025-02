Frank Blanco, obligado a retractarse en 'Tardear' ante lo que ha llegado a verbalizar en directo

Este jueves, 'Tardear' ha abordado las polémicas declaraciones de Santiago Cañizares en la Cadena COPE al tratar de defender a Raúl Asencio, jugador del Real Madrid que está siendo investigado por su implicación en un delito de difusión de un vídeo sexual. Y es que el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto ha hablado en exclusiva con el ex portero del Valencia.

Santiago Cañizares se sitúa en el centro de la polémica por haber tratado de defender a Asencio. "Para el ex portero del Valencia no es lo mismo una niña de 10 años que una de 16, es lo que ha dicho", recalcaba Frank Blanco al dar paso al vídeo en 'Tardear'.

Fue este miércoles cuando Santiago Cañizares trató de defender a Raúl Asencio, a quien se investiga por haber participado en la difusión de un vídeo sexual de una menor de 16 años. "No es lo mismo ni para la justicia ni para la moral una niña de 9,10 años que una de 16", exponía el ex portero al hablar del jugador del Real Madrid. "Todos hemos cometido errores, Asencio también", añadía.

A la vuelta del vídeo, Frank Blanco le preguntaba a Xavier Sardá si entendía lo que había dicho Santi Cañizares sobre Asencio. "Claro que no. Vamos a ver es que no es solo que se acueste con menores es que lo hacen público", recalcaba el catalán.

"Es difícil el defender unas declaraciones como las que ayer hizo Cañizares en la Cope", refrendaba Frank Blanco a lo que Verónica Dulanto apostillaba que "es meterse en un jardín sin necesidad". "Comentando todo el tema de Asencio, que oye presunción de inocencia para todo el mundo, pero Cañizares dice que moralmente y legalmente es diferente que puedas abusar de una chiquilla de 10 años a otra de 16 y obviamente las redes se incendiaron", insistía el presentador.

En la conversación exclusiva con 'Tardear', Cañizares dejaba claro que no se arrepiente de nada e insistía en decir lo que dijo. "No es lo mismo una víctima de seis años, ocho años, que una víctima de 16, 17 años. Eso no quiere decir que la de 16, 17 años no sea víctima", aseveraba. "Cuando Asencio no ha participado en lo que ha pasado que no ha sido una violación. Pero en cualquier caso ni ha participado", trataba de defender el ex portero del Valencia incidiendo en que el jugador del Madrid no ha participado en ningún delito.

Frank Blanco matiza sus palabras y tacha de "estupidez" la declaración de Cañizares

Tras emitir su entrevista, Frank Blanco matizaba lo que había dicho anteriormente. "Dejadme que matice porque he puesto en boca de Cañizares una cosa que no es correcta porque yo he dicho que él había hablado de la diferencia de abusar de alguien de 10 y 16 años, y él no habla de abuso sino de víctimas, pero hecho ese matiz me parece muy difícil defenderle", destacaba Frank.

Después, Mónica Hoyos ponía el grito en el cielo contra las declaraciones de Cañizares y pedía que se disculpara. También el resto de colaboradores como Sardá, el Cordobés y Boris Izaguirre cuestionaban al jugador. "Yo puedo entender, aunque no comparta el comentario, que en un programa en directo tú estás en una conversación y sin querer deslices una idea y no la desarrolles bien, pero qué no se retracte una vez que tu mismo te escuchas y eres consciente de lo que has dicho. Lo preocupante es eso", sentenciaba Frank.

"Es que ¿Qué pasa Cañizares que es más grave si tiene 11 que 14? Es que es una estupidez decir eso", terminaba diciendo Frank Blanco. "Es una estupidez, se te puede escapar porque estás intentando defender a otra persona y lo puedo entender, pero al día siguiente pides perdón", concluía Mónica Hoyos.