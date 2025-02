Antonio Naranjo recibe el mayor corte con lo que le sueltan en pleno programa de Nacho Abad

Nacho Abad ha recogido en su programa la reciente entrevista que Miguel Bosé ha concedido en México, en la que ha concedido unas declaraciones explosivas contra España. Y este asunto ha desencadenado un rifirrafe entre Javier Gallego y Antonio Naranjo, con descalificaciones de por medio.

El cantante dice que España "está imposible" y con "una filosofía woke que no tiene absolutamente ningún futuro". Tilda a nuestro país de ser una tierra "agresiva, conflictiva, adoctrinadora y sesgada" a la par que se le llena la boca de hablar de México.

"¿Es un país donde se vive mejor y hay más seguridad?", se ha preguntado de un modo irónico Nacho Abad tras escuchar sus palabras. Irónico especialmente por el último aspecto de la seguridad, pues ya sabemos que México tiene uno de los mayores índices de criminalidad.

Y Antonio Naranjo, que aprovecha cualquier resquicio para atacar al gobierno de Sánchez y mentir con lo mal que va España, ha sacado la cara por Miguel Bosé y ha ensalzado la economía del país centroamericano. "México va a adelantar a España económicamente a no mucho tardar", ha afirmado. Las risas de Javier Gallego y Ramón Espinar han sido inmediatas.

"No sé de qué os reís", les ha confrontado el colaborador. "El Thomas Piketty de 'En boca de todos'", ha soltado con sorna Gallego, haciendo referencia al economista francés de un modo sarcástico. "No, luego que venga aquí Adam Smith (filósofo y economista escocés) a darnos lecciones de economía", le ha replicado Naranjo por ese ataque.

"No porque ya estás tú", ha proseguido Javier Gallego, vacilando claramente a Antonio Naranjo ante los espectadores de Cuatro. "Es un dato, es un dato, nada más", ha defendido el tertuliano respecto a su afirmación de que la economía mexicana estaba pisando los talones a la española.

"¿Un dato de dónde?", le ha cuestionado el locutor de radio una y otra vez, dejando a su compañero sin muchos argumentos. "Pero si le economía española es la que mas crece de Europa... Es que si te inventas los datos...", le ha arreado sin cortarse Javier, acusándole de mentir descaradamente.

"Yo no me invento nada, no lo necesito. Es demasiado fácil contestarte como para que necesite inventarme nada", ha acertado a responder Antonio Naranjo tras dejarle de mentiroso. "Parece que te molesta que México progrese", ha añadido para desviar el foco.

"España es la capital mundial de la majadería política", ha apuntado acto seguido Naranjo, volviendo a posicionarse del lado de Miguel Bosé. Y ahí es donde ha intervenido también Ramón Espinar para rebatirle de forma incontestable: "Claro, porque Bosé está instalado en la cordura. Lo que hay que decirle es que la próxima vez que haya una pandemia se ponga la vacuna. Ha perdido la cabeza y tú le estás defendiendo simplemente para atacar a este Gobierno. Si te picas, te rascas", le ha soltado.