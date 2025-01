Los 11 mayores estrenos de enero que abren el 2025 en Netflix, Movistar+, MAX o Disney+

2024 ya ha quedado atrás. ¡Y vaya año! Ha sido intenso como pocos, ya no solo en el mundo, sino también en las plataformas de streaming, con varios estrenos muy grandes a lo largo de los doce meses. Pero es que también llega 2025 con una buena batería de estrenos, empezando por un mes de enero con varios regresos que estábamos deseando ver. Por ejemplo, el de nuestros 'Machos Alfa', que llegan a Netflix con su tercera temporada. Una de las comedias más divertidas e irreverentes de la plataforma, con la firma de los hermanos Caballero, que también estrenan este enero la segunda temporada de 'Muertos S.L.'.

No son los únicos regresos, ya que tendremos nuevas aventuras de 'El agente nocturno', una de las grandes sorpresas de Netflix de los últimos años. Y también una nueva adaptación de los libros de Javier Castillo, en este caso, 'El juego del alma', con Milena Smit retomando su papel de la periodista Miren Rojo. Y hablando de adaptaciones literarias, vuelve 'Pesadillas' con más fuerza que nunca, con el fichaje ilusionante de David Schwimmer. Además de uno de los estrenos más esperados del año: 'The Pitt', que promete ser la 'Urgencias' de esta nueva década. ¿Estáis preparados para todos estos estrenos?

En la nave del encanto

Sinopsis: Pedro Alonso y su equipo se embarcan en un viaje a través de vías meditativas, acercándose al mundo del chamanismo.

Pedro Alonso sigue unido a Netflix. En este caso, con un documental sobre el chamanismo. Curioso ver a Berlín de esta forma, pero lo cierto res que es una especie de documental muy diferente y que va a generar conversación. Dibujando un ocho por los márgenes de la geografía mexicana, la travesía les llevará al encuentro de maestros medicina tradicionales con los que compartir una particular mirada sobre la vida de naturaleza panteísta, pero también sus protocolos de sanación y sus rituales de visión, en los que participan durante el rodaje. Un viaje que trata de mostrar un camino de crecimiento y de riqueza que, más allá de prejuicios occidentales, ha acompañado con su mirada mitológica al hombre de todas las culturas desde la noche de los tiempos.

Fecha de estreno: 7 de enero

Plataforma: Netflix

Machos Alfa (Temporada 3)

Sinopsis: Los protagonistas de Machos Alfa se enfrentan a nuevos desafíos y conceptos sociales. Explorarán dinámicas como la "machosfera" y los "incels", además de reflexionar sobre el compromiso en las relaciones. Raúl lidia con la "anarquía romántica" de Luz mientras asimila tradiciones religiosas. Pedro recibe la noticia de que será padre y enfrenta sorpresas relacionadas con su serie, mientras Luis afronta las tensiones emocionales derivadas del divorcio de sus padres.

Netflix estrenó hace dos años una de sus sorpresas más inesperadas. Estamos hablando de 'Machos alfa', la ficción creada por los hermanos Caballero ('La que se avecina'), sobre el machismo de nuestra sociedad y la deconstrucción masculina. Con un cuarteto protagonista que combina a la perfección y que tiene una química brutal, la ficción de Netflix es una de las grandes comedias de la plataforma.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero volverán a retomar sus personajes y vivirán nuevas tramas intentado adaptarse a la era de la nueva masculinidad. En esta tercera entrega, además, tendremos nuevos personajes. Así que se unen al reparto Marta Hazas (‘Velvet’), Paloma Bloyd (‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Perdona si te llamo amor’), Jon Kortajarena (‘Alta mar’, ‘El Inmortal’) y Macarena Gómez (‘Sagrada Familia’, ‘30 monedas’).

Fecha de estreno: 10 de enero

Plataforma: Netflix

The Pitt

Sinopsis: La vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh hacen malabarismos con las crisis personales, la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratar a pacientes en estado crítico.

Por fin llega este 2025 una de las series más esperadas. Creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, siempre nos gustan las historias de médicos. Si no, 'Anatomía de Grey' no seguiría siendo el éxito que es, temporada tras temporada. Pero, lo llamativo de 'The Pitt' es que no es la primera serie de médicos que protagoniza Noah Wyle. Porque le conocimos en la mítica 'Urgencias', hace ya más de dos décadas. 'The Pitt' además está repleta de tensión, porque es una historia en tiempo real. Un turno de 15 horas dividido en 15 episodios. ¿Se convertirá en 'The Bear' pero en un hospital?

Fecha de estreno: 10 de enero

Plataforma: MAX

Pesadillas: la desaparición

Sinopsis: Unos hermanos adolescentes descubren una amenaza dentro de su casa, lo que desencadena una cadena de acontecimientos que desvelan un profundo misterio. A medida que se adentran en lo desconocido, el dúo se ve envuelto en la historia de cinco adolescentes que desaparecieron misteriosamente en 1994.

La mítica saga de libros de R.L. Stine marcó a toda una generación de niños en los 90. Y no se quedó en el mundo literario, sino que dio su salto a la televisión con una serie que adaptaba las mejores historias del autor. ¿Cómo olvidar su mítica cabecera con ese perro poseído? Años después llegaron un par de películas, la primera de ellas con Jack Black y Dylan Minette como protagonistas, pero que pecaban de caer demasiado en el terreno familiar. Es decir, inofensivas.

Hasta que el año pasado se estrenó la nueva adaptación en serie, con Justin Long en el reparto. Y fue un soplo de aire fresco. Ahora llega su segunda temporada, pero con David Schwimmer, el mítico Ross, sustituyendo a Long, y rodeado por un reparto de intérpretes adolescentes. La primera temporada acertó al tener momentos más de terror genuino. Y estos nuevos episodios prometen seguir por la misma línea.

Fecha de estreno: 10 de enero

Plataforma: Disney Plus

Muertos S.L. (Temporada 2)

Sinopsis: Dámaso quiere saber si es un Torregrosa, pero necesita pruebas concluyentes para la exhumación. Mientras, continúa trabajando con normalidad en la funeraria, lidiando con las extravagantes ideas de Chemi, el liderazgo de Nieves y acentuando su pique con Vanesa, que sigue conspirando con las hijas de Nieves para lograr la absorción de Torregrosa.

Este mes de enero tenemos dos regresos de series de los hermanos Caballero. Si en Netflix tenemos la vuelta de nuestros machirulos favoritos con 'Machos alfa', en Movistar Plus+ volvemos a la funeraria de la mano de Carlos Areces y compañía. Aunque la primera temporada no tuvo la repercusión esperada, sobre todo con la gran inversión que hizo Movistar (construyó literalmente toda la funeraria en la que transcurre la historia), sí que convenció a crítica y público. Aunque aún le faltaba encontrar un poco su humor, los episodios iban avanzando por un camino entre el surrealismo y la comedia emotiva. Gracias al buen hacer del reparto, 'Muertos S.L.' funcionaba con precisión. En esta segunda temporada, con todo ya más engrasado, la serie promete nuevas aventuras y situaciones absurdas.

Fecha de estreno: 16 de enero

Plataforma: Movistar Plus+

Separación (Temporada 2)

Sinopsis: Mark Scout dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal. Este atrevido experimento de "equilibrio entre el trabajo y la vida personal" se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo... y de sí mismo.

'Separación' se ha convertido por derecho propio en una de las series más sorprendentes y originales no solo de AppleTV+ sino de la televisión. Producida por Ben Stiller, y protagonizada por Adam Scott y John Turturro, la primera temporada nos voló la cabeza a más de uno. Una historia de la que es mejor no saber nada antes de comenzarla, pero que necesitaba urgentemente una nueva tanda de episodios para seguir explorando su particular universo. Patricia Arquette, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus y Christopher Walken completan el reparto de esta distopía laboral que llega casi tres años después del fin de la primera temporada.

Fecha de estreno: 17 de enero

Plataforma: AppleTV+

El agente nocturno (Temporada 2)

Sinopsis: Peter es ascendido a "agente nocturno", un puesto dentro de la misteriosa organización Acción Nocturna. Pero en un mundo donde cada aliado puede convertirse en enemigo, Peter tendrá que sortear traiciones y amenazas para proteger su misión y su vida.

Otra de esas sorpresas de Netflix con la que nadie contaba. Una serie de acción deudora de '24' se convirtió en un auténtico fenómeno. 98,2 millones de visionados y más de 800 millones de horas vistas entre los suscriptores de Netflix. Además, tiene el honor de ocupar la séptima posición entre las series en inglés más vistas de la historia del servicio. Algo al alcance de muy pocas ficciones. Pero es que su creador, Shawn Ryan, también estaba detrás de esa obra maestra que es 'The Shield'. Ahora nos llega esta segunda temporada, que se ha rodado en localizaciones como Nueva York o Estambul, y además Netflix ha anunciado que ya hay una tercera temporada en camino.

Fecha de estreno: 23 de enero

Plataforma: Netflix

Custodia repartida

Sinopsis: Cris y Diego, una pareja que acaba de separarse, intentarán solventar la situación de la manera más adulta posible por el bien de su hija, que tiene 5 años. Sin embargo, no será nada fácil, ya que ambos volverán a vivir a casa de sus padres, ya que Cris pasa mucho tiempo en el trabajo y Diego no cuenta con un salario fijo. La dura realidad hará que separación deje de ser amistosa de un momento para otro, aunque los abuelos estarán encantados.

La nueva serie de Disney Plus España es una comedia protagonizada por Lorena López (“Las largas sombras”) y Ricard Farré (“Los buenos modales”), junto a Adriana Ozores (“Los pequeños amores”, “Invisibles”) y Francesc Orella (“Merlí”, “Santa Evita”) entre otros. 8 episodios que reflexionan sobre cómo es la separación con hijos en la sociedad moderna actual. Y lo interesante también lo encontramos en su apartado de dirección, porque tenemos a Javier Fesser ('Campeones') como creador y director de la ficción.

Fecha de estreno: 24 de enero

Plataforma: Disney Plus

Spider-Man: primer año

Sinopsis: Sigue a Peter Parker en su camino para convertirse en Spider-Man.

Aunque todos pensábamos que esta nueva versión del mítico trepamuros contaría los primeros años del Spader-Man de Tom Holland, Marvel ha decidido dar un volantazo importante a esta posible trama. Así que no vamos a encontrarnos al Spidey del UCM, sino a una versión alternativa. De hecho, Tony Stark ya no es el mentor de Peter Parker, sino Norman Osborn (Coman Domingo). El nombre os sonará: es la identidad del villano Duende Verde.

Fecha de estreno: 30 de enero

Plataforma: Disney Plus

Dexter: pecado original

Sinopsis: la historia de Dexter mientras pasa de estudiante a vengativo asesino en serie. Con ayuda de su padre, adoptará un código pensado para encontrar y matar a aquellos que merecen ser eliminados de la sociedad, sin llamar la atención de la policía. Un desafío especialmente complicado cuando empieza a trabajar como becario forense en el departamento de policía metropolitana de Miami.

Ambientada en Miami en 1991, 15 años antes de los eventos de la serie original, la precuela busca arrojar un poco de luz sobre el complejo personaje de Dexter, y cómo llegó a convertirse en el asesino despiadado que conocemos. Patrick Gibson, al que conocemos de 'Sombra y hueso', es el encargado de sustituir a Michael C. Hall y contarnos un poco sobre la historia previa a la serie principal. Eso sí, Michael C. Hall también vuelve, pero solo para poner la voz en off del protagonista.

Fecha de estreno: 30 de enero

Plataforma: SkyShowtime

La chica de nieve 2: el juego del alma

Sinopsis: “¿Quieres jugar?” Esta pregunta escrita en un sobre que contiene una polaroid con una joven amordazada es el comienzo de un juego macabro, el Juego del Alma, en el que la periodista Miren Rojo apostará su vida y hasta su propia cordura. Tras los acontecimientos ocurridos en la primera temporada de La chica de nieve, Miren investiga esta vez un colegio elitista que parece estar en el centro de la desaparición y asesinato de dos jóvenes. Lo hará junto a Jaime, un periodista de investigación que llega al diario Sur huyendo de su pasado e intentando recuperar su reputación perdida.

Milena Smit regresa como la periodista Miren Rojo en un nuevo caso para Netflix. Si 'La chica de nieve' se convirtió en la serie española más vista de la plataforma (sin contar 'Entrevías', que no es de Netflix), esta segunda temporada pretende volver a explotar una nueva investigación. Basada en el libro de Javier Castillo 'El juego del alma', tendremos a Miki Esparbé como nuevo fichaje, y el regreso, aunque en un papel mucho más pequeño, de Jose Coronado. También retoman sus papeles Aixa Villagrán ('La virgen roja'), Marco Cáceres, Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), Luis Callejo ('La noche más larga'), Luis Bermejo ('Magical Girl') y Vicente Romero ('La novia gitana').

Fecha de estreno: 31 de enero

Plataforma: Netflix

Más estrenos mensuales: