Kiko Matamoros clama ante lo que está pasando con Ion Aramendi en Telecinco: "Lo siento mucho"

Kiko Matamoros ha aprovechado una de las pausas publicitarias de 'Ni que fuéramos' en TEN para hablar con los telespectadores que ven el programa a través de YouTube. E inesperadamente ha tenido unas palabras de apoyo para Ion Aramendi.

Durante esa breve ronda de preguntas y respuestas por medio del chat, algunos quickiers se han interesado por algún "salseito" obre 'GH DÚO'. Y es que, a menudo, el colaborador domina información de primera mano por sus amplios contactos en la mayoría de productoras televisivas.

"No, porque no lo sigo, y como no lo sigo, no me mandan información", ha respondido Kiko Matamoros. Al hilo, el tertuliano ha puesto sobre la mesa los bajos índices de audiencias que está cosechando el reality de encierro en esta edición dúo. Sin ir más lejos, el debate de anoche marcó un escueto 10,1% de share pese a ir prácticamente en late night, con apenas 600 mil espectadores.

'GH DÚO' se resintió debido al cambio de horario que sufrió con la vuelta de 'Caiga quien caiga', que firmó también fríos registros con un 9%. Y a ello se ha referido Kiko precisamente. "Lo ve muy poca gente. En el late hicieron un 10% de audiencia, que eso es un horror en un debate", ha opinado.

Acto seguido, Kiko Matamoros ha lanzado un mensaje de aliento muy cariñoso a Ion Aramendi por esos malos resultados de audiencia que a cualquiera desmotivan. "Lo siento mucho por Ion Aramendi, que le quiero mucho, le tengo un cariño enorme", ha lamentado. Y es que Ion formó parte de la familia 'Sálvame'.

Además, a esta exigua acogida de 'GH DÚO 3' se suma el decaimiento que ha experimentado el concurso 'Reacción en cadena' tras la marcha de los Mozos de Arousa. Desde entonces, el formato ha descendido en picado y apenas supera el 8% de cuota.