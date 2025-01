Antonio Rossi frena en seco a Miguel Ángel Nicolás por esta afirmación del caso de Anabel Pantoja

Este jueves el Tribunal de Justicia de Canarias enviaba un comunicado informando de la investigación que se estaba realizando a Anabel Pantoja y su pareja por las lesiones que había presentado su hija Alma al ser ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Un asunto que ha dado la vuelta y que está generando un sinfín de debates. Este viernes, Antonio Rossi se enfrentaba con algunos de sus compañeros como Miguel Ángel Nicolás y Pepe del Real al abordarlo en 'Vamos a ver'.

De primeras, Antonio Rossi trataba de aclarar algunos asuntos después de que Joaquín Prat expusiera todo lo ocurrido con la denuncia que interpone el Hospital ante el juzgado por protocolo ante las lesiones que presentaba la hija de Anabel Pantoja. "Se incoan unas diligencias tanto a Anabel como a David relativas al informe que remite el centro hospitalario a los juzgados, porque las lesiones que presenta la menor podrían ser compatibles con un delito de maltrato infantil", explicaba el presentador dejando claro que después de tomarles declaraciones no se adopta ninguna medida cautelar ni se les retira la custodia.

"El TSJ tiene que aclarar el motivo puesto que las consecuencias que presenta la niña pueden ser provocadas por unas lesiones y eso es lo que se intenta investigar y se investiga cuando las explicaciones que dan los padres en el hospital no son suficientes como para justificar esas lesiones", trataba de aclarar Antonio Rossi. Asimismo, el colaborador contestaba a una de las declaraciones de Anabel Pantoja al decir que es un "protocolo rutinario". "No es cierto lo del protocolo, el protocolo rutinario existe cuando hay diferencia de criterios entre lo que escuchan y lo que ven y tienen que investigar", aclaraba.

Después, Isa Pantoja se manifestaba en 'Vamos a ver' dejando claro que no le parecía bien el comunicado del Tribunal de Justicia de Canarias porque lo que hizo fue que se empezaran a hacer titulares en los medios y que se empezaran a hacer elucubraciones. "Para apuntar lo que dice Isa a mi me comentan que Anabel estaba muy disgustada con ese comunicado porque si estamos intentando proteger al menor este lo que hacía sembrar aún más la duda. Esto entiendo que lo hacen para curarse en salud", aseveraba Pepe del Real.

"No, no para proteger al menor. El TSJ hace un trabajo excelente y el primer párrafo además lo deja claro, ante la difusión de informaciones extraoficiales referidas al estado de una bebé que estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria confirman la incoación de diligencias previas. Habían salido informaciones con detalles con nombre y apellidos", le replicaba Antonio Rossi. "Ante la aluvión de llamadas que recibe el gabinete de prensa del tribunal, como todos hemos llamado a muchos gabinetes de prensa de muchos otros tribunales de justicia de otras comunidades autónomas, emiten un comunicado para aclarar los hechos tal y como son sin especular, en dónde está el proceso y lo que se está investigando. Es un trabajo implacable", sentenciaba Rossi.

Antonio Rossi y Miguel Ángel Nicolás se enzarzan por el caso de Anabel Pantoja

"Pero hay una variante, esta niña es famosa. Si esto es una persona anónima el tribunal emite un comunicado no da nombres como en este caso y no se pueden publicar los nombres. Cuando tu ves un caso de un menor y hay un maltrato nunca se pone ni el nombre de los padres, ni del bebé ni de nada", defendía Miguel Ángel Nicolás. "Y aquí no está puesto", espetaba Rossi. "Pero blanco y en botella relacionas lo publicado con eso", incidía Nicolás.

Por su parte, Antonio Rossi volvía a dar la cara por el TSJ. "Discúlpame, cuando el tribunal en otros casos se habla de un suceso que se comenta todas las mañanas en la mesa de actualidad no necesitas dar nombres. Esta niña tiene una proyección pública por los padres, de la misma manera que hemos hablado del ingreso y del nacimiento", recalcaba el periodista. "Pero me da igual, es igual que si Anabel sale en una portada con su niña, tú esa foto no la puedes poner en televisión y la tienes que blurear, porque esa niña está protegida por la ley del menor", le recordaba Miguel Ángel. "Pero esto está protegiendo a la niña", insistía Antonio. "Bueno habría que discutir eso", le contradecía su compañero.

"Para su madre no la está protegiendo para nada, no pone nombres pero tampoco hace falta ser alguien muy inteligente para saber a quien se refiere. Puede ser todo lo legal que tú quieras pero moralmente han hecho un daño muy cruel", soltaba Isa Pantoja. "La legalidad no tiene nada que ver con la moralidad", le respondía Antonio Rossi. "Pero me da igual yo como familiar también es muy fácil cuando no nos toca, pero cuando nos toca es desagradable y lo que están haciendo es muy cruel", concluía Isa.