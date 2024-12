Rosa Villacastín se encumbra al asestar este contundente palo a Isabel Díaz Ayuso

No hay duda de que Rosa Villacastín no tiene ningún reparo en hablar públicamente de política. Son muchas las veces que la célebre periodista del corazón se ha mojado sobre diferentes temas dejando claro que no soporta ni a Alberto Núñez Feijóo ni a Isabel Díaz Ayuso.

Y eso es lo que ha vuelto a hacer a través de su cuenta de "X" al denunciar la cantidad de personas que se encuentran en las listas de espera para poder ir a ver a un especialista en la Comunidad de Madrid.

Todo ha sido a raíz de que este lunes ElDiario.es haya publicado una noticia con la "trampa" que lleva a cabo la Comunidad de Madrid para vanagloriarse de ser la comunidad que menos tiempo tiene de espera para las operaciones quirúrgicas. Y es que lo que no hacen es fijarse en las listas de espera para poder acudir a los especialistas. Según el citado medio, hay 767.000 personas esperando para poder ver a algún tipo de especialista. Lo que supone el doble de lo que había en febrero de 2020 antes de la pandemia.

Tras ver la información, Rosa Villacastín no se ha cortado nada al sentenciar una vez más a la presidenta de la Comunidad de Madrid por apostar por la sanidad privada dejando a la pública cada vez más olvidada y asfixiada.

"767 mil personas en lista de espera para ver a los especialistas en la Comunidad de Madrid. Ayuso apuesta por la privada en contra de la pública. Madrid nos está quedando precioso", asegura la periodista en su cuenta de "X" con un mensaje muy compartido.