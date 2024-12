Lalachus tiene que desmentir lo difundido sobre sus campanadas con Broncano en TVE

Todos los ojos están puestos en David Broncano y Lalachus horas antes de su gran debut en la Puerta del Sol. El dúo de 'La Revuelta' despedirá el año en las Campanadas de TVE este martes, y entre las muchas entrevistas que la humorista ha concedido antes de su gran día, algunos titulares han llegado fuera de contexto. Es por eso que, a través de su Instagram, la actriz no ha dudado en señalar la gran mentira que se ha contado de su vida privada estos últimos días.

Durante una reciente entrevista para Diez Minutos, la colaboradora de David Broncano reflexionó sobre la gran oportunidad que TVE les ha brindado y cómo está gestionando la popularidad de 'La Revuelta'. A su vez, recordó que finalmente se dará el sí quiero con su pareja este 2025, y muchos la han señalado por "anunciar" su compromiso como estrategia de cara a la guerra de audiencias de este 31 de diciembre.

Pero lo cierto es que Lalachus no había confirmado en exclusiva a Diez Minutos que sus planes de boda estaban a la vuelta de la esquina, sino que la humorista ya lo había anunciado hace años.

Lalachus desmiente lo que muchos dicen de su boda antes de dar las Campanadas con Broncano

"No he anunciado que me voy a casar un día antes de las Campanadas para crear hype. Llevo hablando de eso mucho tiempo", comienza espetando la humorista en una de sus últimas historias de Instagram.

"No quiero que parezca que he hecho cosas con dobles intenciones", subraya la colaboradora estrella de 'La Revuelta', que se ha enfrentado a todo tipo de críticas por su físico durante las últimas semanas. "Mañana último día del año. Disfrutad mucho. Ved las Campanadas donde queráis. Disfrutad de vuestras cosas", señalaba finalmente la comunicadora, dejando ver que ni esta ni las otras polémicas le distraerán de disfrutar como nunca en su cita de este martes.

Y aunque muchos anticipan una ajustada guerra con Cristina Pedroche, en la que los dos representantes de 'La Revuelta' podrían recuperar el liderazgo de La 1 tras tres años perdiendo contra el tándem de Antena 3, Lalachus ha lanzado sus mejores deseos al resto de compañeros. "Un besazo a todos los presentadores que van a darlas. Eso es un nervio y una cosa increíble. ¡El 2025 va a ser espectacular!", termina señalando la actriz en su historia.

Lalachus (@lalachus2) aclara los titulares sensacionalistas de su boda con su novio antes de dar Las Campanadas✨💗 pic.twitter.com/J75zhb4QiK — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) December 30, 2024

"¿Sabes también lo que tengo gordo?"

Es la segunda vez que la humorista tiene que pronunciarse por una polémica suscitada a raíz de su participación en las Campanadas. Ya durante la última semana de 'La Revuelta', la influencer tuvo que contestar a todos los comentarios sobre su físico. "La gente está muy preocupada por mi salud, estoy contenta y agradecida. Estoy gorda. ¿Sabes también lo que tengo gordo? ¡El papo, por donde me he pasado las críticas!", sentenció Lala en el plató de La 1.