Una espectadora de 'TardeAR' saca los colores a Ana Rosa con todo lo que le suelta en directo

Una entrevistada en 'TardeAR', que ha admitido ser una espectadora acérrima de Ana Rosa Quintana desde sus comienzos televisivos, no ha ahorrado en halagos hacia la presentadora durante la conexión en directo que ha establecido este lunes, 18 de noviembre.

Se ha tratado de Mila, una mujer viuda de 82 años, que ha sufrido los efectos de la histórica DANA en Valencia. La riada arrasó completamente su vivienda. Tiene seis hijos, pero dos de ellos a su cargo, uno con síndrome de down y otro con depresión crónica tras la muerte de su padre.

"Mila, que tenías muchas ganas de saludar a Ana Rosa, pues ahí la tienes. Es muy fan tuya", ha introducido el reportero Álex Álvarez de 'TardeAR', al que la señora le había trasladado previamente su gran admiración por la veterana comunicadora de Telecinco.

Ana Rosa Quintana, sorprendida por las palabras de una entrevistada

"Qué alegría me da hablar contigo, de verdad", ha clamado Mila en cuanto ha escuchado la voz de Ana Rosa Quintana. "Toda la vida he estado contigo porque desde los primeros programas que hacías me encantas por cómo te explicas y cómo dices las cosas con esa educación que tienes, hija mía", ha añadido emocionada.

"Es una pena no haberte visto cuando estuve por allí", le ha respondido la presentadora. "Sí, te vi en Torrente, digo 'mírala con sus botas', ahí más flamenca y más guapa que estás. Que Dios te bendiga", ha proseguido con su lluvia de piropos la espectadora de 'TardeAR'.

Por su parte, Ana Rosa, ruborizada por tantos elogios, ha cambiado el tercio y ha retomado el propósito de esa entrevista, que era intentar ayudar a Mila a recuperar su casa, especialmente las camas, pues no tienen ni siquiera dónde dormir y actualmente están alojados en casa de una hija.