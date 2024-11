Marta Carazo se atreve a sentenciar a Iker Jiménez y 'Horizonte' de un modo que nadie había hecho

Los rostros y espacios más importantes de la televisión y la radio se dieron cita este jueves en Barcelona en los Premios Ondas 2024. Y casi ningún invitado escapó de uno de los temas del momento, Iker Jiménez y 'Horizonte'. Marta Carazo, presentadora del 'Telediario 2' de TVE, no dudó en pronunciarse sobre la reciente polémica ante los medios, dejando clara su postura sobre el espacio de Cuatro.

Cada noche, antes de 'La Revuelta', Carazo se encuentra al frente de la actualidad en La 1, y este jueves fue galardonada por su labor en la edición del 20º aniversario de los atentados del 11M del 'Telediario'. Y cuando hizo parada para atender a los medios, la periodista no dudó en sincerarse con Mundo Deportivo sobre el peligro de la desinformación y los bulos en estas semanas marcadas por la tragedia de la DANA.

Marta Carazo condena a 'Horizonte' con Iker Jiménez: "Eso no es periodismo"

"Muchas veces pensamos que somos los últimos sacando las cosas, de imágenes, pero porque precisamente nos empleamos mucho en comprobar que son ciertas y en pedir permiso a la gente para poder emitirlas", comenzó explicando sobre el trabajo de su equipo en TVE. "No todo el mundo lo hace, y eso te lleva a sacar cosas que no son verdad", añadió Marta Carazo en forma de dardo.

Sin mencionar a Iker Jiménez, subrayó la gravedad detrás de la difusión de bulos y la responsabilidad de los profesionales. "La información va tan rápido que luego puedes rectificar pero no, no debes hacerlo", sentenció la comunicadora para el citado medio. "En Televisión Española cuando damos algo es porque es cierto, aunque sea más tarde que los demás", añadió antes de pronunciarse de lleno sobre 'Horizonte'.

"Es que para mí eso no es periodismo", aseveró con gesto serio Marta Carazo. "Cada uno allá con lo que hace, yo creo que el espectador también tiene que saber lo que ve. Eso ya es otra cosa, periodismo no es eso, porque tiene que ser veraz", terminó insistiendo la conductora de 'El Telediario 2'. A su vez, opinó sobre la oleada de medios que se están retirando de 'X' por ser "un ambiente politizado".

"Yo me quitaría todas las redes sociales si pudiese. Se ha convertido en una especie de barro en el que se mezcla la información y las fuentes de verdad con el desahogo de la gente, con la ira y la manipulación. Entonces, es un barro terrible y yo si me puedo salir, me salgo. Me parece fenomenal", sentenció Carazo sobre el peligro de las redes sociales como herramientas de desinformación.