Àngels Barceló condena que Mediaset emita 'Horizonte' con Iker Jiménez empleando estas palabras

Àngels Barceló no dudó en acudir a su cita con los Premios Ondas 2024 este jueves en Barcelona y se atrevió a sumarse a uno de los debates del momento. La periodista, premiada en esta edición por su trayectoria en el mundo de la radio, se pronunció en una entrevista para Mundo Deportivo sobre Iker Jiménez y 'Horizonte'. Así, la catalana terminó señalando a Mediaset por su responsabilidad detrás de espacios difusores de bulos como ese.

"Ganar este Ondas de reconocimiento significa que no lo habrás hecho tan mal, que esta línea de trabajo que has cogido en tu oficio no ha ido mal porque llevas 40 años y estás ahí, entonces es muy satisfactorio", comenzó asegurando ante los micrófonos de Mundo Deportivo sobre el galardón homenaje que recibía este jueves.

Àngels Barceló: "Por qué hay una cadena de televisión que emite un programa como este"

Y cuando le preguntaron por los estragos de la DANA, entre ellos los bulos y la desinformación que han inundado las redes sociales e incluso los espacios televisivos, Àngels Barceló se mostró tajante. "Me genera mucha ansiedad y desesperación. No ser capaz de que sea la versión verídica, los hechos, lo que esté por encima de los bulos", comentó la comunicadora visiblemente indignada.

"Entonces me pregunto '¿cómo puedo hacerlo?' y cada vez veo que tenemos menos manera de llegar porque la gente se informa a través de las redes sociales, de los influencers, que tienen millones de seguidores...", continuó lamentando la presentadora de Cadena SER. "Me genera malestar no saber cómo explicarles que acudan a los medios tradicionales, los que contrastan", insistió la comunicadora.

Fue justo en ese momento cuando 'Horizonte' entró en la ecuación, al enmarcarse dentro de un "medio tradicional" por pertenecer a la televisión. Y la catalana se mostró contundente sobre sus polémicas durante estas semanas por los bulos sobre la DANA. "No entiendo por qué hay una cadena de televisión que emite un programa como este. Yo me refiero a eso", aseveró Àngels Barceló con gesto serio.

"Estamos fallando a la sociedad"

"Primero, que la gente lo vea... bueno. Pero una cadena de televisión, que tiene una responsabilidad... Yo siempre pienso que nosotros los periodistas tenemos una responsabilidad en la narrativa y en el relato de lo que pasa", continuó explicando la periodista, poniendo el foco así sobre Mediaset y su papel detrás de lo sucedido.

"Una responsabilidad mayúscula. Entonces si tú eres una cadena de televisión y permites, por lo que sea, porque te da audiencia, tener un programa que emite bulos... Yo creo que aquí estamos fallando a la sociedad", terminó subrayando Àngels Barceló, dejando claro su rechazo a las prácticas de Iker Jiménez y su espacio de Cuatro.