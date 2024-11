Los Mozos de Arousa emprenden estas represalias contra Mediaset: "Es doloroso terminar así"

Los Mozos de Arousa han tenido una salida de 'Reacción en cadena' rodeada de polémica después de sus abortadas Campanadas. El propio Borjamina dio pistas del conflicto con Mediaset con sus declaraciones previas a la eliminación del concurso.

El joven, líder del grupo, manifestó abiertamente que habían sido "engañados" hasta el último momento, y que sentían que se habían reído de ellos en la cadena tras revocarse un acuerdo para Fin de Año que, según él, se encontraba "cerrado". Incluso a pesar de estar ya expulsados de 'Reacción en cadena'.

Sin embargo, algo ocurrió hace un par de semanas que provocó que finalmente se decidiera prescindir de ellos para esa retransmisión en favor de la actriz Blanca Romero, nuevo rostro de Telecinco al frente del que aspira a ser uno de los formatos más destacados del arranque del próximo año, 'Next Level Chef'.

Un cambio de la noche a la mañana que ha dolido y decepcionado mucho a Los Mozos de Arousa, y así lo ha ido evidenciando Borjamina con sus múltiples recados a Mediaset. No obstante, aún se guardan mucho y así seguirá siendo porque, aunque ya ha acabado su participación en el formato, durante los próximos tres meses siguen ligados al grupo contractualmente según ha verificado El Televisero.

"Poder podemos hablar, que tenga consecuencias es otro tema. Al final para participar en cualquier concurso firmas un contrato e igual que tuvimos que mantener hasta ayer el secreto de que perdíamos, hay cosas que no se pueden contar, pero yo intento responder a todo lo que permite ese contrato", explicó Borjamina en una entrevista a la SER en Pontevedra.

Entrevista en la que no se cortó a la hora de expresar su malestar: "Me siento decepcionado con Mediaset porque si tenemos apalabrado y firmado que el fin de fiesta de los Mozos iba a ser las Campanadas pues claro… Estaba todo hablado y planificado, incluso con los acuerdos económicos. Esto lo continuamos hablando una vez que ya sabíamos que habíamos perdido. Y que de un día para otro nos llamaran diciendo que no íbamos a presentar las campanadas y que iban a ser otros presentadores… pues es doloroso terminar así nuestra etapa. A mí personalmente me duele y me siento decepcionado con la cadena".

Palabras muy contundentes con las que deja claro que los Mozos de Arousa han sido descartados para Campanadas por razones que nada tienen que ver con su eliminatoria: "El motivo no es perder porque se cerró después". Y llega a un razonamiento muy lógico: "Creemos que lo normal sería presentarlas una vez fuera del programa, no mientras concursamos, porque se puede dar a entender un favoritismo. Creo que era un gran cierre y lo veíamos como un reconocimiento de la cadena por ser un rostro importante de las tardes durante año y medio".

En definitiva, una despedida bastante amarga por la que los jóvenes gallegos han tomado sus propias represalias. Borjamina ya desveló que les habían propuesto ir a las próximas ediciones de 'Bailando con las Estrellas' y ‘Supervivientes’. Algo que rechazan de pleno en este punto. Pero no solo eso.

Y es que, tras su marcha de 'Reacción en cadena', la idea de la cadena era que se hicieran un tour por los programas de la parrilla de Telecinco: 'Vamos a ver', 'TardeAR', o 'Fiesta', exprimiendo así su tirón. Sin embargo, los Mozos de Arousa se han plantado y han decidido declinar la oferta según recoge El Confi TV.

Del mismo modo, además de poner fin a su etapa televisiva en Telecinco a las bravas, se niegan a realizar entrevistas con los medios de comunicación especializados en televisión como Mediaset pretendía. Es la venganza particular de los ya exconcursantes de ‘Reacción en cadena’ por un final que se ha visto deslucido y emponzoñado.