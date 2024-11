Los Mozos de Arousa destapan los entresijos de sus abortadas Campanadas en Mediaset

Tras más de 400 programas y un año y medio en 'Reacción en cadena', Los Mozos de Arousa se despidieron este lunes de la audiencia y de Ion Aramendi tras perder en la "Complicidad ganadora" frente a Los Alhambraos. No obstante, la salida del trío gallego está envuelta en la polémica después de haber denunciado que les engañaron con las Campanadas.

Ya el pasado miércoles cuando Telecinco confirmó que las Campanadas de Fin de Año las darán Ion Aramendi y Blanca Romero desde Lanzarote, Borjamina no dudó en decir que "ya estaba cerrado" lo de que ellos las iban a dar y finalmente habían prescindido de ellos.

Este martes, un día después de haber tenido que decir adiós a 'Reacción en cadena' tras llevar el bote acumulado de 2.630.177 euros, los Mozos de Arousa han dado una entrevista a 'Hoy por hoy Pontevedra' de la Cadena SER en la que han aclarado la polémica de las Campanadas y han confirmado que siguen teniendo un contrato con Mediaset durante tres meses.

"Poder podemos hablar, que tenga consecuencias es otro tema. Al final para participar en cualquier concurso firmas un contrato e igual que tuvimos que mantener hasta ayer el secreto de que perdíamos hay cosas que no se pueden contar, pero yo intento responder a todo lo que permite ese contrato", aclara Borjamina.

Borjamina cuenta todos los entresijos de las Campanadas de Mediaset

Justo entonces, uno de los colaboradores de Radio Pontevedra le preguntaba a Borjamina por lo que dijo de que se habían sentido estafados por Mediaset con el asunto de las Campanadas. "Estafados no es la palabra, pero si que me siento dolido y decepcionado con Mediaset porque si tenemos apalabrado y firmado que el fin de fiesta de los Mozos va a ser las Campanadas pues que claro... En el momento en el que nos lo plantean somos concursantes y saben que podemos perder en cualquier momento", respondía de primeras.

"Estaba todo hablado y planificado, incluso con los acuerdos económicos. Esto lo continuamos hablando una vez que ya sabíamos que habíamos perdido", seguía explicando Borjamina. "Y que de un día para otro nos llamaran diciendo que no íbamos a presentar las campanadas y que iban a ser otros presentadores pues es doloroso y terminar así nuestra etapa a mí personalmente me duele y me siento decepcionado con la cadena", añadía el gallego.

"¿Esto lo sabíais antes de hacer el último programa?", repreguntaba el presentador. "Se nos propone anteriormente, meses antes. Esta conversación se produjo por primera vez en agosto pero se firma posteriormente a perder o sea que el motivo no es perder porque se cerró después", aclaraba Borjamina.

"Creemos que lo normal sería presentarlas una vez fuera del programa, no mientras concursamos y se puede dar a entender un favoritismo. Creo que era un gran cierre y lo veíamos como un reconocimiento de la cadena por ser un rostro importante de las tardes durante año y medio", añadía antes de confirmar que darán las pre campanadas en Vilagarcía de Arosa el 31 de diciembre a las 12 de la mañana.

Asimismo, Bruno Vila añadía que desde Mediaset se han puesto en contacto con ellos para aclarar el asunto y les han dado explicaciones de por qué se produjo el cambio. "Al final te haces unas ilusiones pero la tele es así, le pasó a Belén Esteban con 'Mask singer' que ya lo tenía firmado y al final se lo dieron a la Campanario", comentaba el ex-concursante de 'Bailando con las estrellas'.

Y sobre las dudas por si se dejaron perder o el programa hizo lo posible para que perdieran, Borjamina se muestra contundente. "Nosotros perdimos porque tuvimos un día malo y los rivales fueron mejores que nosotros", sentenciaba el líder de los Mozos de Arousa.

La opinión de los Mozos de Arousa sobre Broncano y Motos y su posible fichaje por 'Supervivientes'

Otra de las colaboradoras no ha dudado en preguntar si les han llamado para ir a 'El Hormiguero' o 'La Revuelta'. "¿Si os llamaran cuál elegiríais?", les cuestionaban. "Yo lo tengo claro la verdad, yo iría a Broncano porque se presta más a mi forma de ser, al humor, la espontaneidad y pegaría ahí aunque 'El Hormiguero' también lo he seguido y si llaman se podría ver", respondía Borjamina sin pensárselo.

Y sobre si volverán a Mediaset y participarán en algún reality tal y como el propio Borjamina también dejó caer, el líder lo descartaba. "Yo confirmo que no voy a ir a Supervivientes 2025", concluía Bruno Vila.