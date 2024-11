Los 5 estrenos destacados del 4 al 10 de noviembre en Netflix, Prime Video, Max o Movistar Plus+

Ya estamos comenzando el mes de noviembre, puente entre la spooky season y la Navidad, y las plataformas de streaming ya han comenzado a calentar motores. Si queréis ver todo lo que se viene este mes, podéis verlo aquí. Pero mientras, hemos elaborado una lista de cinco estrenos destacados de esta semana del 4 al 10 de noviembre en plataformas como Netflix, Prime Video, MAX o Movistar Plus+. Y son cinco estrenos de todos los géneros para poder disfrutar de la semana.

El gran estreno es, sin lugar a dudas, 'Asalto al Banco Central', la gran apuesta española de Netflix, con Miguel Herrán como protagonista. Pero Netflix no solo tiene la ficción dirigida por Daniel Calparsoro, sino también el regreso de una de las mejores series de animación de la actualidad. Estamos hablando de 'Arcane', que llega con su temporada 2. También llega a streaming, por fin, 'Twisters', la secuela del clásico de los 90; la divertidísima y macarra 'Oso vicioso', último trabajo de Ray Liotta; o la primera película dirigida por Anna Kendrick, 'La mujer del momento'.

Estrenos en Netflix

Asalto al Banco Central

Sinopsis: Barcelona, 23 de mayo de 1981. Han pasado tres meses exactos desde el intento de golpe de estado en el congreso de los diputados cuando once hombres encapuchados entran en la sede del Banco Central de Barcelona. Lo que comienza como un espectacular atraco pronto se convierte en un verdadero desafío para la reciente democracia española. Los atracadores tienen más de 200 rehenes en el banco y amenazan con matarles si el gobierno no accede a liberar al coronel Tejero y a otros tres responsables del 23F.

Aunque en un principio nos podía parecer un remedo de ‘La casa de papel’, la única similitud existente es que hay un atraco. Basado en hechos reales, Miguel Herrán es el protagonista de la serie junto a María Pedra y Hovik Keuchkerian. Una propuesta de thriller intenso por parte de Netflix que busca reventar la conversación y colocarse entre lo más visto del año. “No estamos hablando de un atraco en sí, estamos hablando de una época, de un misterio en torno a este atraco que no se sabe muy bien si es por temas políticos, sociales, si es por temas económicos”, explica Miguel Herrán en una entrevista reciente. La Transición española da para muchas historias, así que seguramente va a dar mucho que hablar.

Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre

Arcane (Temporada 2)

Sinopsis: 'Arcane' ahonda en el precario equilibrio entre la rica ciudad de Piltover y la sórdida y oprimida Zaun. La tensión entre ambas ciudades-estado se exacerba, por un lado, debido a la creación en Piltover de algo llamado "Hextech", que permite a cualquiera controlar la energía mágica, y, por otro, de una nueva droga en Zaun llamada "Shimmer", que transforma a los humanos en monstruos.

’Arcane’ se convirtió en 2021, y por pleno derecho, en una de las series de animación más importantes de los últimos años. ¿Quién iba a decirnos que, una ficción basada en el popular videojuego online ‘League of Legends’, iba a tener una adaptación tan profunda y compleja? Porque ya no solo se trata de la historia, repleta de tramas adultas y subtexto sobre la diferencia de clases, sino por una animación de un nivel altísimo. De la segunda temporada aún no hay mucha información (se lleva todo en absoluto secretismo), pero sí que sabemos que Hailee Steinfeld volverá para prestae su voz a Jinx, una de las protagonistas.

Fecha de lanzamiento: 9 de noviembre

Estrenos en Prime Video

Oso vicioso

Sinopsis: Un variopinto grupo formado por policías, delincuentes, turistas y adolescentes converge en un bosque de Georgia donde un oso negro de 500 libras se vuelve loco después de ingerir cocaína, que cayó del avión de un narcotraficante.

Elizabeth Banks, actriz de ‘Los juegos del hambre’, se lanzó a la dirección en los últimos años, y está elaborando una carrera de lo más extraña e interesante. ‘Don’t worry, darling’ con Harry Styles y Florence Pugh; ‘El hijo’, una tétrica visión de Superman. O esta de la que hablamos hoy que, dato curioso, está inspirada en hechos reales. Es decir, un oso con un colocón de cocaína, dispuesto a matar a todo el que encuentre a su paso. Original, ¿verdad? Además cuenta con Ray Liotta en el último papel de su carrera antes de su fallecimiento. Aunque el CGI es mejorable en algunos momentos, es una película de lo más macarra y divertida. El reparto lo completa Keri Russell, la eterna Felicity, que además acaba de estrenar la segunda temporada de ‘La diplomática’ en Netflix.

Fecha de lanzamiento: 4 de noviembre

La mujer del momento

Sinopsis: Los Ángeles, 1978. Una aspirante a actriz se cruza con el asesino en serie Rodney Alcala en el plató del popular un concurso de televisión The Dating Game.

Anna Kendrick (‘Dando la nota’) debuta en la dirección con un thriller escalofriante basado en hechos reales. A lo largo de la década de los 70, Rodney Alcalá violó y asesinó a decenas de mujeres. Un caso escalofriante y mediático, que tuvo en vilo a la sociedad estadounidense durante años. Llega con muy buenas críticas por parte de la crítica norteamericana. De hecho, lidera el top de lo más visto de Netflix. Aunque, curiosamente, aquí nos llega dos semanas después y a una plataforma distinta. Suponiendo que finalmente se cumpla esta fecha de estreno, así que crucemos los dedos. Una historia truculenta que Kendrick también protagoniza y que lleva con un buen pulso, manteniendo la tensión pese a que sepamos la verdad de lo que ocurrió.

Fecha de lanzamiento: 7 de noviembre

Estrenos en MAX

Twisters

Sinopsis: Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens, encantador e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo, cuanto más peligroso, mejor.

Glen Powell es quizá la estrella de cine que más está intentando ser precisamente una estrella de cine. Tom Cruise le dio su bendición con ‘Top Gun Maverick’ y, desde entonces, no ha parado. Y sí, su desempeño en taquilla suele ser bastante bueno. Porque también protagonizó ‘Cualquiera menos tú’ junto a Sydney Sweeney y se convirtió en una de las comedias románticas más taquilleras de la última década. En ‘Twisters’ toma el relevo de Bill Paxton, protagonista de la primera entrega en los 90, y se lanza a cazar tornados en una película de acción imparable, y con unos efectos de lujo. Se convirtió en uno de los taquillazos del verano, y por fin la tendremos en streaming. ¿Es mejor que la primera? No, pero tampoco le hace falta. Una digna secuela que sabe cuándo tomarse en serio.

Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre

