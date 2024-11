Gonzalo Miró se pone implacable con Susanna Griso y hace esta insinuación de su programa

Que Gonzalo Miró está en las antípodas de Susanna Griso y de 'Espejo Público' pese a que es colaborador del programa es una realidad que ha vuelto a constatarse en el programa de este martes, con un enconado encontronazo en directo respecto al tema del momento.

La presentadora de Antena 3 ha entrevistado a primera hora de la mañana a Alberto Núñez-Feijóo, y por supuesto se ha abordado la gestión de Carlos Mazón sobre la DANA y la cruzada que hay con el Gobierno central respecto a la asunción de responsabilidades.

Tras recordar algunas de las declaraciones más relevante del líder del PP, Susanna Griso le ha preguntado a Gonzalo Miró qué le parecían sus explicaciones, basadas en poner el foco en Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.

"Esperables y poco sorprendentes, entran dentro de la táctica cuando su político de cabecera en la zona está políticamente muerto y es un cadáver. Está intentando que caiga alguien más, a ver si pueden arramplar a alguien más", ha valorado inicialmente el colaborador. "Lo que pasa es que centrar el tiro en Teresa Ribera no sé si es demasiado acertado porque no sé hasta qué punto tenía una capacidad de decisión aquella misma tarde para que no ocurriese lo que ocurrió", ha añadido.

Susanna Griso y Gonzalo Miró se enzarzan en 'Espejo Público'

Tras escucharle eximir a Ribera, Susanna Griso le ha confrontado: "Estaba el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en esa reunión y tampoco parece que advirtiese de que el barranco del Poyo se estaba desbordando porque toda la atención estaba en la presa de la Forata". "Pero centrar la culpabilidad en Teresa Ribera implica que ella esa misma tarde por mutuo propio podía haber tomado una decisión que evitase lo que pasó, que yo sepa eso no es así. No tenía esa competencia", ha reiterado Gonzalo Miró.

"Podía haber advertido en un lenguaje menos administrativo de lo que estaba pasando, tenía ahí a su director de la confederación, insisto", le ha espetado Griso. "Pensar que Mazón no sabía lo que iba a pasar porque no le habían avisado... yo eso no lo voy a comprar. No sé si hay alguien que se lo cree, yo desde luego que no", le ha cortado el tertuliano.

"¿Por qué no recordamos cuantas veces dio las gracias Mazón al presidente al día siguiente de la DANA. ¿Qué le agradecía? Si el Gobierno lo había hecho tan mal, ¿por qué le agradecía tanto el comportamiento del Gobierno con la Generalitat?", se ha quejado Gonzalo Miró. "Bueno, porque ellos pactaron en ese momento no hacerse daño mutuamente y el pacto duró poco", ha respondido la periodista.

"¿No era verdad entonces?", le contrariaba Gonzalo Miró a Susanna Griso. "No, no era verdad. Mazón no estaba agradecido al presidente porque consideraba que tenía que haber más efectivos en Valencia", ha desvelado la comunicadora de 'Espejo Público'.

"Dicho esto, ¿tú crees que es normal que esté desaparecida Teresa Ribera, salvo en una entrevista en la Cadena SER, durante los 14 días de esta crisis y que el presidente de la Confederación Hidrográfica no haya dado la cara?", le ha seguido encarando Susanna Griso.

"Insisto, la máxima competencia era de Mazón. Entiendo que esto se trata de ir disparando a todo el mundo para diversificar la responsabilidad, pero es que la competencia con los avisos que se habían dado era del presidente de la Generalitat nos pongamos como nos pongamos", ha rematado Miró, insinuando que 'Espejo Público' interesa enredar y esparcir las responsabilidades.