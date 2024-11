El director de 'Espejo Público' llama "sinvergüenza" a Susanna Griso y ella clama que se planta

'Espejo Público', desde que ha adquirido unos tintes más propios de 'Sálvame', no gana para disgustos y, desde luego, no hace amigos entre algunas celebrities. No hay más que recordar que, el año pasado, por estas fechas, se produjo la marcha para no volver de Joaquín Torres por no comulgar con el nuevo tono del programa de Susanna Griso en su sección de 'Más Espejo'.

En esta ocasión, es Anabel Pantoja, quien se ha sentido tremendamente molesta con el magacín matinal de Antena 3 por cómo hablaron de ella algunos colaboradores ayer martes. "Anabel está enfadada con algunos compañeros de este programa porque dice que no ha habido ninguna empatía con ella después de ser mamá", ha avanzado Gema López, poniendo el foco en Lorena Vázquez por cuestionar su excesivo dramatismo en redes a la hora de afrontar el postparto.

De hecho, la propia Anabel ha respondido al espacio de Susanna Griso en redes después de escuchar que alguno de sus tertulianos había tachado de "cutre" hablar de ella en el bloque de corazón del programa: "Hay compañeras que me conocen y saben que lloro con una mosca, no me hace parir, lo que único que me hace falta es un poco de comprensión. Y si no os gusta y os parece súper cutre hablar de Anabel Pantoja, yo no tengo la culpa, cogéis en la reunión y decís que queréis hablar de la Reina Letizia y la aristocracia y yo encantada".

Pero no solo la sobrina de Isabel Pantoja está molesta con 'Espejo Público', también han logrado cabrear a Bertín Osborne por llamarle "Bertín Soborne" con cachondeo después de que se haya publicado que ha regalado un jamón a periodistas para agasajarles y tener un acercamiento con la prensa.

"Dios mío", ha exclamado Susanna Griso al ver la 'escabechina' que está haciendo su programa con algunos famosos. En ese momento, la presentadora ha lanzado una insólita propuesta a sus 'jefes': "Hay que empezar ya a hacer un buzón de quejas porque os lo estáis ganando a pulso". Un recado directísimo mientras dejaba claro a sus directores que se lava las manos y que no quiere verse salpicada por ninguna de estas polémicas: "Yo me quedo al margen eh". Es sabido que a Griso no le agradan este tipo de situaciones comprometidas.

Y el director de 'Espejo Público', tras escuchar esa proposición, se ha dirigido a Susanna por medio del pinganillo con un exabrupto. "Qué sinvergüenza", le ha arreado en directo. Algo que la propia Susanna Griso ha aireado sin pudor, asintiendo que lo será pero que no está dispuesta a verse a involucrada ni responsabilizada en esos desencuentros con rostros famosos. Por último, ha querido conciliar con Anabel para suavizar: "Anabel, que no nos parece nada cutre. ¡Faltaría más!".