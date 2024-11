Susanna Griso agrava la polémica con lo que sentencia de Pablo Motos tras las acusaciones de Broncano

Pues parece que la guerra entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' lejos de acabar, solo ha hecho más que empezar. Después del polémico discurso de Pablo Motos este lunes en el que se hizo eco de varios bulos que han sido desmontados por Silvia Intxaurrondo parece que Antena 3 ha decidido llevar este asunto a sus programas para apoyar al presentador murciano y atacar a TVE. O eso es lo que ha hecho Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Así, casualidades del destino (o no), Susanna Griso no ha dudado en abordar este asunto poco después de que Silvia Intxaurrondo cuestionara de forma rotunda a Pablo Motos por mentir descaradamente sobre lo que había hecho TVE con el asunto de 'La Revuelta' en sus informativos.

"Pablo Motos ha desmontado las acusaciones de Broncano, ha explicado lo que sucedió con la entrevista a Jorge Martín, que mañana va a visitar 'El Hormiguero' y quiero que vean sus explicaciones", empezaba diciendo Susanna Griso al dar paso al vídeo.

Tras ello, 'Espejo Público' emitía el discurso lanzado por Pablo Motos para defenderse de lo que había dicho David Broncano el pasado jueves. Eso sí, el espacio de Antena 3 ha omitido la parte en la que el presentador de 'El Hormiguero' señalaba a TVE y se hacía eco del bulo de El Mundo sobre que este caso había abierto los informativos de La 1.

"Hay intereses y cortinas de humo que no puedo controlar. De 'El Hormiguero' se habla mucho, a veces barbaridades. Siempre he intentado no entrar en polémicas cuando en otros programas de la competencia se han hecho pullas contra mi de mal gusto, camufladas de humor cuando en realidad son de mal gusto. No puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo y se insinúen cosas que no son ciertas", empezó diciendo Pablo Motos antes de explicar lo que pasó con la entrevista a Jorge Martín.

"No estaría dando esta explicación de algo que pasa todos los días si no se hubieran contado las cosas para que parezca lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada no se difunde desde una televisión pública, una televisión que pagamos todos con nuestros impuestos y una televisión pública que estimó que este era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día", sentenció Motos.

Susanna Griso defiende a Pablo Motos y cuestiona a TVE desde 'Espejo Público'

Justo después, Susanna Griso se dirigía a la audiencia para dar la cara por Pablo Motos y secundar sus ataques hacia TVE. "Doy fe, lo cierto es que en todos los años de 'Espejo' y son ya casi 20, se nos han caído muchos entrevistados en el último minuto. Son las reglas del juego del periodismo. Todo el mundo quiere tener la primera entrevista, yo la primera. Es algo habitual en la profesión. Este programa además no paga y a veces es difícil competir con otros programas que sí lo hacen", empezaba recalcando la presentadora.

"Nos consta, como dijo Pablo Motos, que RTVE no llamó a Atremedia para contrastar y saber lo detalles de lo sucedido. Lo digo porque un medio que dice luchar contra los bulos, lo primero que tiene que hacer es aplicarse esa regla y llamar a la otra parte y contrastar esa información. Así que la primera entrevista a Jorge Martín la van a ver aquí en Antena 3, en 'El Hormiguero' mañana'", sentenciaba Susanna.