Damián Mollá ('El Hormiguero') se mofa de Rigoberta Bandini tras destapar su veto en el programa

Desde que David Broncano abrió la veda el pasado jueves en 'La Revuelta' denunciando el juego sucio de la competencia, la cruzada popular contra 'El Hormiguero' parece no acabar. El humorista recibió este lunes a Rigoberta Bandini para arrancar la semana tras el incidente del jueves, y la cantante no dudó en arrojar más leña al fuego asegurando que a día de hoy está vetada en el espacio de Antena 3. Y Damián Mollá (Barrancas) no ha dudado en contestar.

"El viernes a primera hora de la mañana me mandaste un mensaje diciendo 'David, sé que voy el lunes pero me acaban de llamar de 'El Hormiguero' y no puedo'…", señaló entre risas Broncano antes de que su invitada soltase el bombazo de la noche. "Pero ya sabías que era broma. Yo estoy vetada, no puedo ir, ni siquiera sé por qué", confesó entonces la catalana.

Una acusación al espacio de Antena 3 sobre la cual uno de sus miembros no ha tardado en pronunciarse. En concreto, la voz detrás de Barrancas, el cómico Damián Mollá. "Igual es porque dije teta en su momento", sugirió Rigoberta Bandini en 'La Revuelta' sin tener claro el motivo de su rechazo en el programa. Y el compañero de Trancas no ha dudado en tomar sus redes sociales para aclarar la situación.

Damián Mollá (Barrancas en 'El Hormiguero') carga contra Rigoberta Bandini

"Hay pocas frases que al nombrarlas pasen de ser mentira a verdad. No he verificado, pero creo que esta es una de ellas. No sé si hay un término para esto. Yo propongo 'verdulo'. ¿Qué nombre le pondrías tú?", escribía este martes por la mañana el cómico, desacreditando por completo el relato de la artista. Sin embargo, la intérprete de 'Ay mamá' aseguró durante su encuentro con Broncano que, en su día hubo un intento de acudir a 'El Hormiguero' y recibió una negativa rotunda.

Así, Damián Mollá echa por tierra la denuncia de la cantante, al igual que Pablo Motos desacreditó a TVE y al humorista este lunes en el tramo final de 'El Hormiguero' acusando al ente de mala praxis periodística. El presentador de Antena 3 no dudó en señalar a 'La Revuelta' y a David Broncano en un extenso comunicado, lamentando haber transformado algo tan "normal" como perder invitados a última hora en "una cuestión de Estado", asegurando que difundieron una "versión tergiversada".