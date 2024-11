Avance 'Sueños de libertad', capítulo viernes: la detención de Fina y Julia descubre toda la verdad

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas.

Las últimas incorporaciones han sido las de la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre') que da vida a Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, y Gabriel de Mulder ('Mía es la venganza') que interpreta a Santiago, el nuevo comercial que llega a la tienda. Y este lunes llegaba Ricardo Reguera para dar vida a Miguel Ángel Vaca, el nuevo gobernador civil.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, tras haber pasado la noche juntos y haber mantenido de nuevo relaciones sexuales, Begoña compartía con Andrés su temor por las consecuencias que podría acarrear su vida secreta en el apartamento si terminan descubriéndoles. Después, María descubría que tanto su marido como Begoña no habían dormido en casa.

Completamente destrozada y atemorizada por lo sucedido con Santiago, Fina le contaba a Marta todo lo que pasó por la noche con Santiago y que la arrinconó en la tienda y que si no hubiera sido por Carmen podría haber acabado violándola. Entonces, la De La Reina no dudaba en decirle que va a despedir al comercial.

Tasio se presentaba en casa de los Merino para hablar con Digna y saber por qué les contó a los De La Reina que era hijo de Damián al sentir que le ha utilizado para provocar una guerra entre todos. Y la cocinera le dejaba claro que no lo había hecho para malmeter y que solo lo había hecho porque tanto él merecía que la verdad saliera a la luz como sus sobrinos merecían saberlo.

Tras sentirse destrozada al recibir la nulidad matrimonial, María no dudaba en confrontar a Andrés dejándole claro que nadie le ha hecho tanto daño como él y le advertía con que no le va a poner las cosas fáciles y hará todo lo posible porque vuelva con ella.

Tras presenciar lo sucedido con Tasio, Joaquín lo compartía con Luis y el perfumista volvía a mostrarse disconforme con las ansias vengativas de su madre. Paralelamente, Digna se sentía culpable tras comprobar que Damián ha optado por quedarse al margen y no contestar agresivamente a sus planes.

Además, Luis no dudaba en aprovechar para decirle a su hermano que se olvide de Miriam y que volviera con su mujer. Tras ello, Joaquín hablaba con su secretaria y le decía que tienen que olvidarse de todo lo sucedido y que fue una equivocación que no puede repetirse.

Después de descubrir que Begoña y Andrés no pasaron la noche en casa, María no dudaba en compartirlo con Jesús. Y el De La Reina optaba por pedirle a un detective que les siga. Y como venganza, no dudaba en leerle la carta de la nulidad matrimonial a su hija Julia para que la niña crea que su madrastra la va a abandonar.

Marta se enfrentaba con Santiago después de tratar de agredir a Fina y le despedía. Tras ello, Santiago no dudaba en volver a amenazar a Fina pidiéndola que le diga quién es el chico con el que está. Al sentirse amenazada, la dependienta le sacaba unas tijeras y él se marchaba pero le escuchaba hablando con Marta.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 195 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este viernes 29 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 195 de 'Sueños de libertad'

Jesús y Julia en 'Sueños de libertad'.

Después de escuchar la conversación de Fina con Marta, Santiago decide seguir a la dependienta para descubrir quién es su pareja. Una vez se encuentra con Marta, la De La Reina anima a su novia a denunciarle para pararle los pies al comercial. Todo mientras él las ve y descubre que en realidad Fina está con una mujer.

En la cantina, Tasio intenta hacer ver a Gaspar que en realidad no quiere marcharse a Jerez con Dolores y por eso no para de poner excusas para posponer sus planes. Después, el tabernero opta por contarle a su novia su decisión definitiva.

Tras decidir romper con Miriam, Joaquín se presenta en casa para hablar con Gema y confesarle que ha estado muy distante con ella pues tenía la cabeza en la empresa. Pero la doncella no termina de creerle y le pide explicaciones por sus actitudes.

Andrés le anuncia a Begoña que la nulidad matrimonial ya ha llegado y que para celebrarlo podían cenar juntos en el apartamento pero ella se muestra reticente pues pueden volverse a quedar dormidos.

Mientras, Julia muestra su tristeza a Begoña por pedirle la nulidad matrimonial a su padre y que tiene un novio y que les va a dejar. Ella se lo niega y le dice que pase lo que pase con su padre, ella nunca le va a dejar. Después, Begoña no duda en encararse con Jesús por haber malmetido con la niña.

Tasio comparte con Carmen que fue Digna quién les contó a sus sobrinos que él es hijo de Damián y le dice que se siente utilizado y que solo es un peón y está harto de verse envuelto en una guerra entre los De La Reina y los Merino. Por su parte, Carmen sigue empeñada en sacarse el carnet de conducir aunque a Tasio no le hace demasiada gracia.

Don Pedro acude a casa de los Merino para pasar un rato con Digna y seguir indagando sobre los secretos de sus socios y la cocinera no duda en decirle que la familia está enfrentada y le propone hacer un frente común para favorecer al negocio pero el padre de Mateo le deja claro que los De La Reina saben más de negocios que sus hijos.

Begoña le cuenta a Andrés lo que ha pasado con Julia y su preocupación por cómo puede reaccionar la pequeña cuando descubra toda la verdad. Lo que ninguno esperaba es que Jesús iba a pillarles juntos en el apartamento con la propia Julia después de que el detective privado les haya localizado.

Por la noche, la guardia civil se presenta en la tienda para detenerla por ser homosexualidad delante de Marta y la De La Reina le deja claro a su novia que la sacará de la cárcel. Todo después de que Santiago la denunciara tras verla con otra mujer y después de haberle rechazado.